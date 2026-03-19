Nowy standard sadzenia drzew w Warszawie. Czego dotyczą wytyczne?

Publikacja: 19.03.2026 08:30

Wprowadzenie standardu ma zapewnić wysoką jakość nowych nasadzeń oraz skuteczną ochronę sadzonych dr

Wprowadzenie standardu ma zapewnić wysoką jakość nowych nasadzeń oraz skuteczną ochronę sadzonych drzew w przestrzeni miejskiej.

Foto: Zarząd Zieleni w Warszawie

Dokument z wytycznymi dotyczącymi sadzenia drzew z doborem gatunkowym został przyjęty zarządzeniem prezydenta Warszawy. Standard został opracowany w celu ujednolicenia zasad doboru, sadzenia i pielęgnacji drzew na obszarze miasta.

Dokument określa zalecane gatunki drzew, techniki ich sadzenia oraz podstawowe zasady dalszej pielęgnacji, które sprzyjają prawidłowemu wzrostowi i długowieczności nasadzeń.

Standard sadzenia drzew z doborem gatunkowym

Wprowadzenie standardu ma zapewnić wysoką jakość nowych nasadzeń oraz skuteczną ochronę sadzonych drzew w przestrzeni miejskiej. Dzięki spójnym wytycznym dla jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację inwestycji i utrzymanie zieleni możliwe jest zwiększanie liczby zdrowych i bezpiecznych drzew w Warszawie, co ma szczególne znaczenie w kontekście adaptacji miasta do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Z kolei standard informowania o wycinkach drzew ma ułatwić mieszkańcom uzyskiwanie informacji o wycinkach drzew i nasadzeniach zastępczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. Dokument określa zasady komunikacji pomiędzy różnymi zarządcami terenów w Warszawie oraz komunikacji miasta z mieszkańcami.

Dzięki spójnym wytycznym dla jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację inwestycji i utrzyma

Dzięki spójnym wytycznym dla jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację inwestycji i utrzymanie zieleni możliwe jest zwiększanie liczby zdrowych i bezpiecznych drzew w Warszawie

Foto: mat. pras.

Standardy ochrony zieleni w Warszawie

Warszawa sukcesywnie wprowadza standardy ochrony i pielęgnacji zieleni. Dokumenty są opracowywane przy udziale ekspertów. Standardy to wytyczne dla wszystkich jednostek miejskich, które są zaangażowane w kształtowanie zieleni stolicy.

Dotychczas zarządzeniem prezydenta Warszawy przyjęto cztery standardy. Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych stworzono w odpowiedzi na intensywny rozwój zabudowy stolicy i związane z nim zagrożenia dla miejskiej zieleni. Ma pomóc w szukaniu rozwiązań, które umożliwią zabezpieczenie zieleni na terenach inwestycyjnych, w tym ochronę jak największej liczby drzew i krzewów. Standard obejmuje 3 etapy procesu inwestycyjnego: przygotowanie, projektowanie i wykonanie inwestycji.

Dokument określa zalecane gatunki drzew, techniki ich sadzenia oraz podstawowe zasady dalszej pielęg

Dokument określa zalecane gatunki drzew, techniki ich sadzenia oraz podstawowe zasady dalszej pielęgnacji

Foto: mat. pras.

Standard przeglądów i analiz dendrologicznych określa poszczególne etapy przeprowadzania kontroli drzew i terenów, na których rosną. W dokumencie przedstawiono schemat procesu przeglądów i oględzin drzew pomocnego przy postępowaniu z drzewami, planowaniu ich badań oraz pielęgnacji. Narzędziami informatycznymi wspierającymi realizację standardu są aplikacje MoDrzew oraz ArcZieleń, dzięki którym dane są gromadzone w Bazie Zieleni.

Z kolei standard pielęgnacji i cięcia drzew zawiera rozwiązania, które służą ochronie drzew oraz poprawie bezpieczeństwa w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wybór konkretnych rozwiązań zależy od wyniku kontroli stanu zdrowotnego drzewa i specyfiki terenu, na którym rośnie.

