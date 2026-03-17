Życie Warszawy
Nowe życie terenów poprzemysłowych. Na Targówku powstanie osiedle

Publikacja: 17.03.2026 11:35

Na początku XX wieku obszar ten funkcjonował jako przemysłowe przedmieścia Warszawy, a dziś to atrakcyjny teren pod inwestycje mieszkaniowe położony zaledwie 4 kilometry od Starego Miasta

Foto: mat. pras.

M.B.
Dawne zakłady przemysłowe na warszawskim Targówku ustąpią miejsca nowoczesnej zabudowie. Projekt Radzymińska to ambitne przedsięwzięcie, które wprowadzi ponad 1,7 tysiąca mieszkań, nową szkołę podstawową oraz ogólnodostępne tereny zielone.

Inwestycja zaplanowana przez spółkę Pinao z grupy Spectra Development zakłada budowę 13 budynków mieszkalnych – informuje propertynews.pl. Nowa zabudowa zajmie teren, który jeszcze na początku XX wieku funkcjonował jako przemysłowe przedmieścia Warszawy, a dziś to atrakcyjny teren położony zaledwie 4 kilometry od Starego Miasta. Obecnie obszar ten, z wyjątkiem zabytkowego komina, stanowią nieużytki wymagające rewitalizacji.

Nowoczesne kwartały i zielona oś osiedla

Koncepcja przygotowana przez pracownię BBGK Architekci opiera się na układzie kwartałowym, który ma uporządkować tę część dzielnicy. Budynki będą liczyć od 6 do 8 kondygnacji, przy czym w narożniku ulic Radzymińskiej i Gorzykowskiej zaplanowano 12-piętrową dominantę. Architekci podkreślają, że wysokość ta nawiązuje do istniejących w sąsiedztwie bloków z lat 70. XX wieku.

12-pierowa dominanta w kompleksie przy Radzymińskiej ma nawiązywać do sąsiedniej zabudowy mieszkalnej z lat 70. XX wieku

Foto: mat. pras.

Centralnym punktem osiedla stanie się Skwer Centralny – informuje propertynews.pl}. Zostanie on wyznaczony na osi historycznego komina fabrycznego, który jest pozostałością po Warszawskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego działających tu do 2011 roku. Równolegle do skweru przebiegać będzie Aleja Szkolna – kameralny trakt pieszy z lokalami usługowymi w parterach.

Centralnym punktem nowego osiedla będzie plac wokół komina dawnych zakładów oraz zielona oś

Foto: mat. pras.

Szkoła podstawowa i rewitalizacja parku

Istotnym elementem projektu jest realizacja inwestycji towarzyszących. Deweloper sfinansuje budowę trzykondygnacyjnej szkoły podstawowej dla 400 dzieci, której koncepcję opracowała pracownia WWAA. Dodatkowo w ramach porozumienia przebudowany zostanie fragment Parku Wiecha o powierzchni około 1,5 hektara.

Widok na cały kompleks osiedla przy Razymińskiej, u dołu kadru projektowana szkoła (wizualizacja)

Foto: mat. pras.

Projekt przewiduje również powstanie nowej drogi publicznej – ulicy Gorzykowskiej. Mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać z 52 lokali usługowych oraz ponad 1,6 tysiąca miejsc postojowych w garażach podziemnych. Atutem lokalizacji jest bliskość stacji metra oraz planowanego przystanku kolejowego, co zapewni szybki dojazd do centrum Warszawy w około 25 minut.

Etapy realizacji inwestycji

Budowa osiedla Radzymińska będzie prowadzona etapami. W pierwszej kolejności powstaną budynki mieszkalne w sąsiedztwie skrzyżowania głównej ulicy z przedłużeniem ul. Gorzykowskiej. Równolegle z pierwszymi blokami realizowana będzie szkoła podstawowa, niezbędny układ drogowy oraz rewitalizacja części Parku Wiecha.

Polecane
Średnia cena metra kwadratowego w stanie deweloperskim osiągnęła poziom 19 546 zł
rynek nieruchomości
Mieszkania nie przestają drożeć. Te dzielnice przebiły sufity
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji został już złożony. Realizacja projektu pozwoli na zmianę charakteru Targówka Przemysłowego z technicznego na mieszkalno-usługowy, zgodnie ze współczesną strategią rozwoju stolicy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

Projekt Centrum Edukacji Ekologicznej został przygotowany przez pracownię architektoniczną RS Archit
konflikt wokół inwestycji

Centrum Edukacji Ekologicznej „przykrywką” dla PSZOK-u? Mieszkańcy Wawra oprotestowali inwestycję

Zatrzymany za podawanie się za policjanta i próę wyłudzenia znaczącej ilości pieniędzy.
bezpieczeństwo

Nieudana pułapka na Bemowie. Świadkowie ruszyli na ratunek

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się Mokotów, gdzie działa obecnie 14 projektów oferuj
Inwestycje

Rynek mieszkań instytucjonalnych mocno przyspiesza w Warszawie

Zdecydowana większość osób korzystających ze stołecznego lotniska wybiera loty międzynarodowe.
samolot

Rekordowy luty na Lotnisku Chopina. Port obsłużył niemal 1,7 miliona podróżnych

Mężczyzna usłyszał już oficjalny zarzut kradzieży. Zgodnie z polskim prawem za taki czyn grozi kara
bezpieczeństwo

Kradzież perfum wartych fortunę. Seryjny złodziej zatrzymany na Żoliborzu

Oprócz samej brawury, policjanci zwracali szczególną uwagę na to, czy modyfikacje aut są zgodne z ob
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Nocne wyścigi pod lupą policji. Weekendowa akcja drogówki

Średnia cena metra kwadratowego w stanie deweloperskim osiągnęła poziom 19 546 zł
rynek nieruchomości

Mieszkania nie przestają drożeć. Te dzielnice przebiły sufity

Termin zakończenia prac przewidziano na listopad 2026 roku
zabytki

Drugie życie Drewniaka Burkego. Oficyna przy Kawęczyńskiej będzie jak nowa

