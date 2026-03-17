Nowe życie terenów poprzemysłowych. Na Targówku powstanie osiedle

Inwestycja zaplanowana przez spółkę Pinao z grupy Spectra Development zakłada budowę 13 budynków mieszkalnych – informuje propertynews.pl. Nowa zabudowa zajmie teren, który jeszcze na początku XX wieku funkcjonował jako przemysłowe przedmieścia Warszawy, a dziś to atrakcyjny teren położony zaledwie 4 kilometry od Starego Miasta. Obecnie obszar ten, z wyjątkiem zabytkowego komina, stanowią nieużytki wymagające rewitalizacji.
Koncepcja przygotowana przez pracownię BBGK Architekci opiera się na układzie kwartałowym, który ma uporządkować tę część dzielnicy. Budynki będą liczyć od 6 do 8 kondygnacji, przy czym w narożniku ulic Radzymińskiej i Gorzykowskiej zaplanowano 12-piętrową dominantę. Architekci podkreślają, że wysokość ta nawiązuje do istniejących w sąsiedztwie bloków z lat 70. XX wieku.
Centralnym punktem osiedla stanie się Skwer Centralny. Zostanie on wyznaczony na osi historycznego komina fabrycznego, który jest pozostałością po Warszawskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego działających tu do 2011 roku. Równolegle do skweru przebiegać będzie Aleja Szkolna – kameralny trakt pieszy z lokalami usługowymi w parterach.
Istotnym elementem projektu jest realizacja inwestycji towarzyszących. Deweloper sfinansuje budowę trzykondygnacyjnej szkoły podstawowej dla 400 dzieci, której koncepcję opracowała pracownia WWAA. Dodatkowo w ramach porozumienia przebudowany zostanie fragment Parku Wiecha o powierzchni około 1,5 hektara.
Projekt przewiduje również powstanie nowej drogi publicznej – ulicy Gorzykowskiej. Mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać z 52 lokali usługowych oraz ponad 1,6 tysiąca miejsc postojowych w garażach podziemnych. Atutem lokalizacji jest bliskość stacji metra oraz planowanego przystanku kolejowego, co zapewni szybki dojazd do centrum Warszawy w około 25 minut.
Budowa osiedla Radzymińska będzie prowadzona etapami. W pierwszej kolejności powstaną budynki mieszkalne w sąsiedztwie skrzyżowania głównej ulicy z przedłużeniem ul. Gorzykowskiej. Równolegle z pierwszymi blokami realizowana będzie szkoła podstawowa, niezbędny układ drogowy oraz rewitalizacja części Parku Wiecha.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji został już złożony. Realizacja projektu pozwoli na zmianę charakteru Targówka Przemysłowego z technicznego na mieszkalno-usługowy, zgodnie ze współczesną strategią rozwoju stolicy.