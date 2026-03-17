Nowe życie terenów poprzemysłowych. Na Targówku powstanie osiedle

Dawne zakłady przemysłowe na warszawskim Targówku ustąpią miejsca nowoczesnej zabudowie. Projekt Radzymińska to ambitne przedsięwzięcie, które wprowadzi ponad 1,7 tysiąca mieszkań, nową szkołę podstawową oraz ogólnodostępne tereny zielone.



Inwestycja zaplanowana przez spółkę Pinao z grupy Spectra Development zakłada budowę 13 budynków mieszkalnych – informuje propertynews.pl. Nowa zabudowa zajmie teren, który jeszcze na początku XX wieku funkcjonował jako przemysłowe przedmieścia Warszawy, a dziś to atrakcyjny teren położony zaledwie 4 kilometry od Starego Miasta. Obecnie obszar ten, z wyjątkiem zabytkowego komina, stanowią nieużytki wymagające rewitalizacji.

Reklama Reklama

Nowoczesne kwartały i zielona oś osiedla

Koncepcja przygotowana przez pracownię BBGK Architekci opiera się na układzie kwartałowym, który ma uporządkować tę część dzielnicy. Budynki będą liczyć od 6 do 8 kondygnacji, przy czym w narożniku ulic Radzymińskiej i Gorzykowskiej zaplanowano 12-piętrową dominantę. Architekci podkreślają, że wysokość ta nawiązuje do istniejących w sąsiedztwie bloków z lat 70. XX wieku.

12-pierowa dominanta w kompleksie przy Radzymińskiej ma nawiązywać do sąsiedniej zabudowy mieszkalnej z lat 70. XX wieku Foto: mat. pras.

Centralnym punktem osiedla stanie się Skwer Centralny – informuje propertynews.pl}. Zostanie on wyznaczony na osi historycznego komina fabrycznego, który jest pozostałością po Warszawskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego działających tu do 2011 roku. Równolegle do skweru przebiegać będzie Aleja Szkolna – kameralny trakt pieszy z lokalami usługowymi w parterach.