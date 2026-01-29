Groźny wypadek podczas zimowej zabawy. 57-latka trafiła do szpitala

Zimowa zabawa na górce przy Parku Fontann zakończyła się dramatem. 57-letnia kobieta, zjeżdżając na „jabłuszku”, uderzyła głową w betonową ławkę. Interweniowała Straż Miejska i pogotowie ratunkowe.



Zimowe atrakcje w Warszawie mogą być niebezpieczne, o czym boleśnie przekonała się 57-letnia kobieta, która w weekend uległa poważnemu wypadkowi na górce przy Parku Fontann. Podczas zjazdu na popularnym „jabłuszku” straciła panowanie nad torem jazdy i z impetem uderzyła głową oraz klatką piersiową w betonową podstawę ławki znajdującej się u podnóża zbocza.

Dramatyczna interwencja Straży Miejskiej

Zdarzenie zauważyli patrolujący okolicę strażnicy miejscy, którzy dostrzegli zbiegowisko zaniepokojonych osób na dole stoku. Na miejscu leżała kobieta z widocznymi obrażeniami. Krwawiła z ust i nosa, a nad jej okiem pojawił się rozległy guz wielkości piłki tenisowej.

– Poszkodowana była przytomna, ale jej stan stopniowo się pogarszał – przekazali funkcjonariusze. Strażnicy natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej, skontrolowali czynności życiowe, zabezpieczyli teren zdarzenia oraz okryli kobietę kocem termicznym, chroniąc ją przed wychłodzeniem.