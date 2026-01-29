Groźny wypadek podczas zimowej zabawy. 57-latka trafiła do szpitala

Zdarzenie zauważyli patrolujący okolicę strażnicy miejscy, którzy dostrzegli zbiegowisko zaniepokojonych osób na dole stoku.
Zimowe atrakcje w Warszawie mogą być niebezpieczne, o czym boleśnie przekonała się 57-letnia kobieta, która w weekend uległa poważnemu wypadkowi na górce przy Parku Fontann. Podczas zjazdu na popularnym „jabłuszku” straciła panowanie nad torem jazdy i z impetem uderzyła głową oraz klatką piersiową w betonową podstawę ławki znajdującej się u podnóża zbocza.
Zdarzenie zauważyli patrolujący okolicę strażnicy miejscy, którzy dostrzegli zbiegowisko zaniepokojonych osób na dole stoku. Na miejscu leżała kobieta z widocznymi obrażeniami. Krwawiła z ust i nosa, a nad jej okiem pojawił się rozległy guz wielkości piłki tenisowej.
– Poszkodowana była przytomna, ale jej stan stopniowo się pogarszał – przekazali funkcjonariusze. Strażnicy natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej, skontrolowali czynności życiowe, zabezpieczyli teren zdarzenia oraz okryli kobietę kocem termicznym, chroniąc ją przed wychłodzeniem.
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Ratownicy użyli specjalistycznego sprzętu do unieruchomienia pacjentki, co jest standardową procedurą przy podejrzeniu poważnych urazów mechanicznych.
– W takich sytuacjach nie wolno przemieszczać poszkodowanego bez odpowiedniego zabezpieczenia. Dopiero ratownicy medyczni mogą bezpiecznie przenieść pacjenta do karetki – wyjaśnia młodszy inspektor Stanisław Matsumoto ze Straży Miejskiej. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.
Strażnicy miejscy przypominają, że czas ferii oraz zimowe warunki sprzyjają zabawom na śniegu, ale brak ostrożności może prowadzić do tragicznych konsekwencji. W przeszłości w Warszawie dochodziło już do śmiertelnych wypadków podczas zjazdów na sankach czy pontonach, m.in. w Parku Szczęśliwickim.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podkreśla, że w miejskich parkach nie ma wyznaczonych i zabezpieczonych miejsc do saneczkowania. Mieszkańcy powinni wybierać bezpieczne tereny, z dala od ławek, drzew i elementów betonowych.
Podczas zimowych aktywności warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
– Mówimy „białe szaleństwo”, ale nawet w szaleństwie potrzebna jest rozwaga – apelują strażnicy miejscy.