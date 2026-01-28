Warszawa walczy ze śniegiem. To 51. akcja służb oczyszczania w tym sezonie

Zarząd Oczyszczania Miasta wysłał na ulice stolicy pełną flotę pojazdów. Intensywne opady śniegu sprawiły, że liczba tegorocznych interwencji zbliża się do rekordowych wyników sprzed lat.



Działania służb porządkowych rozpoczęły się o godzinie 2:45. Priorytetem objęto trasy, którymi poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Do pracy skierowano 170 pługoposypywarek, które dbają o przejezdność głównych arterii komunikacyjnych. Prace są kontynuowane ze względu na utrzymujące się opady, których skala zaskoczyła synoptyków – dostępne prognozy nie przewidywały tak dużej ilości białego puchu.

Sytuacja na chodnikach i przystankach

Równolegle z oczyszczaniem jezdni trwają prace w miejscach przeznaczonych dla pieszych. Ekipy porządkowe dysponujące lekkim sprzętem oraz narzędziami ręcznymi odśnieżają łącznie 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni. Działania obejmują przede wszystkim:

przystanki komunikacji miejskiej,

schody oraz kładki dla pieszych,

dojścia do stacji metra.

Ze względu na czas trwania opadów, pełne uprzątnięcie wskazanych terenów zajmie jeszcze co najmniej kilka godzin.