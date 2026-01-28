0.1°C
Warszawa walczy ze śniegiem. To 51. akcja służb oczyszczania w tym sezonie

Publikacja: 28.01.2026 08:20

Działania służb porządkowych rozpoczęły się o godzinie 2:45. Do pracy skierowano 170 pługoposypywarek

Foto: mat. pras.

M.B.
Zarząd Oczyszczania Miasta wysłał na ulice stolicy pełną flotę pojazdów. Intensywne opady śniegu sprawiły, że liczba tegorocznych interwencji zbliża się do rekordowych wyników sprzed lat.

Działania służb porządkowych rozpoczęły się o godzinie 2:45. Priorytetem objęto trasy, którymi poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Do pracy skierowano 170 pługoposypywarek, które dbają o przejezdność głównych arterii komunikacyjnych. Prace są kontynuowane ze względu na utrzymujące się opady, których skala zaskoczyła synoptyków – dostępne prognozy nie przewidywały tak dużej ilości białego puchu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu da
Sytuacja na chodnikach i przystankach

Równolegle z oczyszczaniem jezdni trwają prace w miejscach przeznaczonych dla pieszych. Ekipy porządkowe dysponujące lekkim sprzętem oraz narzędziami ręcznymi odśnieżają łącznie 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni. Działania obejmują przede wszystkim:

  • przystanki komunikacji miejskiej,
  • schody oraz kładki dla pieszych,
  • dojścia do stacji metra.

Ze względu na czas trwania opadów, pełne uprzątnięcie wskazanych terenów zajmie jeszcze co najmniej kilka godzin.

Zima zbliża się do rekordowych statystyk

Obecna zima okazuje się jedną z najbardziej wymagających w ostatniej dekadzie. Dzisiejsze działania to już 51. akcja pługoposypywarek w tym sezonie. Dla porównania, dziewięć lat temu odnotowano łącznie 55 interwencji w ciągu całego cyklu zimowego. Choć obecne statystyki są wysokie, nadal ustępują rekordowej zimie z przełomu 2012 i 2013 roku, kiedy to specjalistyczny sprzęt wyjeżdżał na ulice Warszawy 89 razy.

