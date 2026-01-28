Warszawa walczy ze śniegiem. To 51. akcja służb oczyszczania w tym sezonie

Działania służb porządkowych rozpoczęły się o godzinie 2:45. Do pracy skierowano 170 pługoposypywarek
Działania służb porządkowych rozpoczęły się o godzinie 2:45. Priorytetem objęto trasy, którymi poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Do pracy skierowano 170 pługoposypywarek, które dbają o przejezdność głównych arterii komunikacyjnych. Prace są kontynuowane ze względu na utrzymujące się opady, których skala zaskoczyła synoptyków – dostępne prognozy nie przewidywały tak dużej ilości białego puchu.
Równolegle z oczyszczaniem jezdni trwają prace w miejscach przeznaczonych dla pieszych. Ekipy porządkowe dysponujące lekkim sprzętem oraz narzędziami ręcznymi odśnieżają łącznie 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni. Działania obejmują przede wszystkim:
Ze względu na czas trwania opadów, pełne uprzątnięcie wskazanych terenów zajmie jeszcze co najmniej kilka godzin.
Obecna zima okazuje się jedną z najbardziej wymagających w ostatniej dekadzie. Dzisiejsze działania to już 51. akcja pługoposypywarek w tym sezonie. Dla porównania, dziewięć lat temu odnotowano łącznie 55 interwencji w ciągu całego cyklu zimowego. Choć obecne statystyki są wysokie, nadal ustępują rekordowej zimie z przełomu 2012 i 2013 roku, kiedy to specjalistyczny sprzęt wyjeżdżał na ulice Warszawy 89 razy.