Przy Alei Jana Pawła II zamiast biurowca apartamenty

Polski Holding Nieruchomości realizuje kameralną inwestycję mieszkaniową w centrum stolicy. Projekt zakłada przebudowę biurowca z 1988 roku na nowoczesny budynek z 46 lokalami, którego oddanie do użytku planowane jest na początek 2027 roku.



W Alei Jana Pawła II 34 trwają prace nad przekształceniem istniejącego obiektu biurowego w budynek o funkcji mieszkalno-usługowej. Inwestycja realizowana przez Polski Holding Nieruchomości przy współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Unibep, obejmuje kompleksową rewitalizację oraz rozbudowę konstrukcji wzniesionej pod koniec lat 80. Nowa zabudowa otrzyma kaskadową formę architektoniczną, mającą na celu harmonijne wpisanie się w tkankę miejską Śródmieścia.

Foto: mat. pras.

Charakterystyka dostępnych lokali

W ofercie inwestycji Apartamenty Jana Pawła 34 znajduje się 46 mieszkań o metrażach zaczynających się od 28, a kończących na 93 metrach kwadratowych. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród układów od jednego do czterech pokoi.

Lokale usytuowane na wyższych kondygnacjach zostaną wyposażone w balkony lub tarasy. Foto: mat. pras.

Lokale usytuowane na wyższych kondygnacjach zostaną wyposażone w balkony lub tarasy. Według danych rynkowych ceny najbardziej luksusowych jednostek w tym projekcie przekraczają 29 tys. zł za m2.