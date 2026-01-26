1.3°C
Przy Alei Jana Pawła II zamiast biurowca apartamenty

Publikacja: 26.01.2026 19:05

W Alei Jana Pawła II 34 trwają prace nad przekształceniem istniejącego obiektu biurowego w budynek o funkcji mieszkalno-usługowej.

W Alei Jana Pawła II 34 trwają prace nad przekształceniem istniejącego obiektu biurowego w budynek o funkcji mieszkalno-usługowej.

Foto: mat. pras.

M.B.
Polski Holding Nieruchomości realizuje kameralną inwestycję mieszkaniową w centrum stolicy. Projekt zakłada przebudowę biurowca z 1988 roku na nowoczesny budynek z 46 lokalami, którego oddanie do użytku planowane jest na początek 2027 roku.

W Alei Jana Pawła II 34 trwają prace nad przekształceniem istniejącego obiektu biurowego w budynek o funkcji mieszkalno-usługowej. Inwestycja realizowana przez Polski Holding Nieruchomości przy współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Unibep, obejmuje kompleksową rewitalizację oraz rozbudowę konstrukcji wzniesionej pod koniec lat 80. Nowa zabudowa otrzyma kaskadową formę architektoniczną, mającą na celu harmonijne wpisanie się w tkankę miejską Śródmieścia.

Nowa zabudowa otrzyma kaskadową formę architektoniczną, mającą na celu harmonijne wpisanie się w tkankę miejską Śródmieścia.

Nowa zabudowa otrzyma kaskadową formę architektoniczną, mającą na celu harmonijne wpisanie się w tkankę miejską Śródmieścia.

Foto: mat. pras.

Charakterystyka dostępnych lokali

W ofercie inwestycji Apartamenty Jana Pawła 34 znajduje się 46 mieszkań o metrażach zaczynających się od 28, a kończących na 93 metrach kwadratowych. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród układów od jednego do czterech pokoi.

Lokale usytuowane na wyższych kondygnacjach zostaną wyposażone w balkony lub tarasy.

Lokale usytuowane na wyższych kondygnacjach zostaną wyposażone w balkony lub tarasy.

Foto: mat. pras.

Lokale usytuowane na wyższych kondygnacjach zostaną wyposażone w balkony lub tarasy. Według danych rynkowych ceny najbardziej luksusowych jednostek w tym projekcie przekraczają 29 tys. zł za m2.

Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród układów od jednego do czterech pokoi

Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród układów od jednego do czterech pokoi

Foto: mat. pras.

Zaplecze parkingowe i udogodnienia dla mieszkańców

Mimo śródmiejskiej lokalizacji, projekt przewiduje rozbudowaną infrastrukturę techniczna i parkingową. Dla użytkowników zaplanowano:

  • dwa poziomy parkingu podziemnego oraz dodatkowe miejsca postojowe na zewnątrz budynku,
  • komórki lokatorskie oraz specjalne pomieszczenia przeznaczone do przechowywania rowerów,
  • lokale handlowo-usługowe zlokalizowane w parterze obiektu, które uzupełnią lokalną ofertę komercyjną.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie budynku do eksploatacji przewidziano na I kwartał 2027 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Inwestycja na terenie o powierzchni około 10 tys. mkw. posiada już prawomocne pozwolenie na budowę.
inwestycje

