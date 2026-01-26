Przy Alei Jana Pawła II zamiast biurowca apartamenty

W Alei Jana Pawła II 34 trwają prace nad przekształceniem istniejącego obiektu biurowego w budynek o funkcji mieszkalno-usługowej.
W Alei Jana Pawła II 34 trwają prace nad przekształceniem istniejącego obiektu biurowego w budynek o funkcji mieszkalno-usługowej. Inwestycja realizowana przez Polski Holding Nieruchomości przy współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Unibep, obejmuje kompleksową rewitalizację oraz rozbudowę konstrukcji wzniesionej pod koniec lat 80. Nowa zabudowa otrzyma kaskadową formę architektoniczną, mającą na celu harmonijne wpisanie się w tkankę miejską Śródmieścia.
Nowa zabudowa otrzyma kaskadową formę architektoniczną, mającą na celu harmonijne wpisanie się w tkankę miejską Śródmieścia.
W ofercie inwestycji Apartamenty Jana Pawła 34 znajduje się 46 mieszkań o metrażach zaczynających się od 28, a kończących na 93 metrach kwadratowych. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród układów od jednego do czterech pokoi.
Lokale usytuowane na wyższych kondygnacjach zostaną wyposażone w balkony lub tarasy.
Lokale usytuowane na wyższych kondygnacjach zostaną wyposażone w balkony lub tarasy. Według danych rynkowych ceny najbardziej luksusowych jednostek w tym projekcie przekraczają 29 tys. zł za m2.
Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród układów od jednego do czterech pokoi
Mimo śródmiejskiej lokalizacji, projekt przewiduje rozbudowaną infrastrukturę techniczna i parkingową. Dla użytkowników zaplanowano:
Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie budynku do eksploatacji przewidziano na I kwartał 2027 roku.