Warszawa wysyła wsparcie dla Kijowa. Agregaty prądotwórcze pomogą w walce z zimą

Logistyka zimowego utrzymania Warszawy

Podczas konferencji prasowej przedstawiono także raport z działań prowadzonych na terenie stolicy w związku z trwającą zimą. Koszty zimowego utrzymania miasta do 22 stycznia przekroczyły 60 mln zł, przy czym całkowity budżet zarezerwowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta wynosi ponad 100 mln zł. Operacja obejmuje całodobowy monitoring infrastruktury drogowej, ciepłowniczej i wodociągowej.

Na warszawskich ulicach pracuje regularnie 170 pługoposypywarek oraz 42 pojazdy specjalistyczne przeznaczone do pracy na mostach i stromych podjazdach. Nad bezpieczeństwem ciągów komunikacyjnych czuwa ponad tysiąc osób, a ruch sprzętu jest monitorowany w czasie rzeczywistym.

Nadzór Straży Miejskiej i pomoc potrzebującym

Straż Miejska prowadzi intensywne kontrole dotyczące utrzymania porządku w sezonie zimowym. Do tej pory zrealizowano 3 tys. kontroli, z których ponad 2,2 tys. potwierdziło nieprawidłowości, takie jak nieodśnieżone dachy, sople zwisające z budynków czy śliskość nawierzchni.

Równolegle miasto rozszerzyło system wsparcia dla osób doświadczających bezdomności. Uruchomiono dodatkowe miejsca noclegowe, a po mieście kursują autobusy grzewcze. Na Woli, przy ul. Stawki 27, działa nowoczesna świetlica z punktem medycznym i sanitarnym, natomiast streetworkerzy docierają z ciepłymi posiłkami do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych.