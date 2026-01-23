-6.2°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy
Warszawa wysyła wsparcie dla Kijowa. Agregaty prądotwórcze pomogą w walce z zimą

Publikacja: 23.01.2026 13:00

Z Warszawy do stolicy Ukrainy wyruszył transport 90 agregatów prądotwórczych.

Z Warszawy do stolicy Ukrainy wyruszył transport 90 agregatów prądotwórczych.

Foto: Ewelina Lach

M.B.
Stołeczne spółki i jednostki miejskie przekazały 90 generatorów prądu dla Kijowa w odpowiedzi na apel mera Witalija Kliczki. Urządzenia wesprą szpitale i szkoły w obliczu ataków na infrastrukturę krytyczną oraz ekstremalnie niskich temperatur.

Z Warszawy do stolicy Ukrainy wyruszył transport 90 agregatów prądotwórczych. Decyzja o przekazaniu wsparcia zapadła po bezpośredniej prośbie mera Kijowa, Witalija Kliczki, skierowanej do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Pomoc jest niezbędna ze względu na krytyczną sytuację infrastruktury energetycznej u naszych sąsiadów, co pozbawiło dostaw prądu i ogrzewania liczne szpitale, budynki mieszkalne oraz placówki edukacyjne.

W akcję zaangażowały się liczne miejskie podmioty, w tym:

  • Wodociągi Warszawskie MPWiK,
  • MPO oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji,
  • Metro Warszawskie, Tramwaje Warszawskie oraz Miejskie Zakłady Autobusowe,
  • Szybka Kolej Miejska (SKM).

Organizacja logistyczna transportu została zrealizowana przy wsparciu Straży Pożarnej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzasowski podczas przekazania agregató prądotwórczych do Kijowa

Prezydent Warszawy Rafał Trzasowski podczas przekazania agregató prądotwórczych do Kijowa

Foto: Jacek Gałązka

Logistyka zimowego utrzymania Warszawy

Podczas konferencji prasowej przedstawiono także raport z działań prowadzonych na terenie stolicy w związku z trwającą zimą. Koszty zimowego utrzymania miasta do 22 stycznia przekroczyły 60 mln zł, przy czym całkowity budżet zarezerwowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta wynosi ponad 100 mln zł. Operacja obejmuje całodobowy monitoring infrastruktury drogowej, ciepłowniczej i wodociągowej.

Na warszawskich ulicach pracuje regularnie 170 pługoposypywarek oraz 42 pojazdy specjalistyczne przeznaczone do pracy na mostach i stromych podjazdach. Nad bezpieczeństwem ciągów komunikacyjnych czuwa ponad tysiąc osób, a ruch sprzętu jest monitorowany w czasie rzeczywistym.

Nadzór Straży Miejskiej i pomoc potrzebującym

Straż Miejska prowadzi intensywne kontrole dotyczące utrzymania porządku w sezonie zimowym. Do tej pory zrealizowano 3 tys. kontroli, z których ponad 2,2 tys. potwierdziło nieprawidłowości, takie jak nieodśnieżone dachy, sople zwisające z budynków czy śliskość nawierzchni.

Równolegle miasto rozszerzyło system wsparcia dla osób doświadczających bezdomności. Uruchomiono dodatkowe miejsca noclegowe, a po mieście kursują autobusy grzewcze. Na Woli, przy ul. Stawki 27, działa nowoczesna świetlica z punktem medycznym i sanitarnym, natomiast streetworkerzy docierają z ciepłymi posiłkami do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych.

