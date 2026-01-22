-10.5°C
1010.9 hPa
Życie Warszawy
Nad Warszawę wraca śnieg. Najnowsza prognoza IMGW nie pozostawia złudzeń

Publikacja: 22.01.2026 18:05

W weekend w Warszawie sypnie śniegiem. Prognoza na najbliższe dni

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
W ostatnich dniach pogoda przyzwyczaiła nas do słonecznych i bardzo mroźnych dni. Jednak już w najbliższych godzinach pogoda zupełnie się zmieni. Temperatura pójdzie nieco w górę, niebo się zachmurzy i spadnie śnieg.

Zgodnie z najnowszymi prognozami IMGW, w najbliższych dniach w Warszawie pogoda będzie typowo zimowa. Opady śniegu pojawią się już w piątek i mogą potrwać do niedzieli. 

Od piątku zmiana pogody. W Warszawie spadnie śnieg

Noc z czwartku na piątek będzie jeszcze bardzo mroźna, z temperaturą do -10 stopni Celsjusza. W piątek w dzień termometry w stolicy pokażą maksymalnie -3 stopnie, odczuwalnie będzie jednak znacznie chłodniej. Przez cały dzień będzie pochmurnie. Śnieg zacznie prószyć po południu i może padać przez całą noc. Według prognozy IMGW nie będą to jednak silne opady.

W sobotę zima w pełni. Śnieg i mróz

W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie w Warszawie maksymalnie do -5 stopni. W sobotę w dzień temperatura nadal będzie utrzymywać się poniżej zera - wyniesie około -2,5 stopnia. Przez większość dnia będą nam towarzyszyć opady śniegu, które mają być silniejsze niż w piątek. 

Niedziela z opadami śniegu z deszczem

Śnieg będzie sypał również w nocy z soboty na niedzielę. Natomiast w niedzielę w ciągu dnia w Warszawie mają się pojawić opady deszczu ze śniegiem. W połączeniu z temperaturą lekko poniżej zera opady marznącego deszczu mogą powodować gołoledź.

Uwaga na marznący deszcz w poniedziałek

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jeszcze mroźna, z temperaturą około -1 stopnia. W poniedziałek opady śniegu ustąpią, będzie za to padał deszcz, który miejscami może być marznący i powodować gołoledź. Temperatura w dzień wyniesie około 1 stopnia na plusie. Będzie pochmurnie. 

