W ostatnich dniach pogoda przyzwyczaiła nas do słonecznych i bardzo mroźnych dni. Jednak już w najbliższych godzinach pogoda zupełnie się zmieni. Temperatura pójdzie nieco w górę, niebo się zachmurzy i spadnie śnieg.



Zgodnie z najnowszymi prognozami IMGW, w najbliższych dniach w Warszawie pogoda będzie typowo zimowa. Opady śniegu pojawią się już w piątek i mogą potrwać do niedzieli.

Od piątku zmiana pogody. W Warszawie spadnie śnieg

Noc z czwartku na piątek będzie jeszcze bardzo mroźna, z temperaturą do -10 stopni Celsjusza. W piątek w dzień termometry w stolicy pokażą maksymalnie -3 stopnie, odczuwalnie będzie jednak znacznie chłodniej. Przez cały dzień będzie pochmurnie. Śnieg zacznie prószyć po południu i może padać przez całą noc. Według prognozy IMGW nie będą to jednak silne opady.

W sobotę zima w pełni. Śnieg i mróz

W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie w Warszawie maksymalnie do -5 stopni. W sobotę w dzień temperatura nadal będzie utrzymywać się poniżej zera - wyniesie około -2,5 stopnia. Przez większość dnia będą nam towarzyszyć opady śniegu, które mają być silniejsze niż w piątek.

Niedziela z opadami śniegu z deszczem

Śnieg będzie sypał również w nocy z soboty na niedzielę. Natomiast w niedzielę w ciągu dnia w Warszawie mają się pojawić opady deszczu ze śniegiem. W połączeniu z temperaturą lekko poniżej zera opady marznącego deszczu mogą powodować gołoledź.