Warszawa dusi się w smogu. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców

Dziś w Warszawie przekroczone mogą zostać normy pyłu PM10. W związku z tym warto, w miarę możliwości, ograniczyć swoją aktywność na zewnątrz. O ryzyku wystąpienia zjawiska poinformował Warszawski Transport Publiczny (WTP).



Ostrzeżenie pojawiło się już rano zarówno na stronie internetowej WTP, jak i w jego mediach społecznościowych.

Reklama Reklama

Dziś w Warszawie uwaga na smog

„Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy oraz osoby z chorobami układu oddechowego i serca” – można przeczytać w ostrzeżeniu.

WTP przypomina, aby w miarę możliwości, ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz, wybrać transport publiczny zamiast samochodu, a także śledzić bieżące informacje o jakości powietrza w aplikacji 19115. „Dbajmy o zdrowie i o wspólne powietrze” – apeluje WTP.

Smog w Warszawie: Aktualne odczyty ze stacji pomiarowych oraz dane z poprzednich dni

O smogu w Warszawie świadczą dane ze stacji pomiarowych, które znaleźć można w serwisie Warszawska Platforma IoT. Oto kilka przykładowych wyników pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 z 22 stycznia z godz. 11:00 ze stacji: