Warszawa dusi się w smogu. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców

Urzędnicy apelują do mieszkańców o śledzenie aktualnej jakości powietrza za pomocą dedykowanych temu serwisów i aplikacji.
Ostrzeżenie pojawiło się już rano zarówno na stronie internetowej WTP, jak i w jego mediach społecznościowych.
„Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy oraz osoby z chorobami układu oddechowego i serca” – można przeczytać w ostrzeżeniu.
WTP przypomina, aby w miarę możliwości, ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz, wybrać transport publiczny zamiast samochodu, a także śledzić bieżące informacje o jakości powietrza w aplikacji 19115. „Dbajmy o zdrowie i o wspólne powietrze” – apeluje WTP.
O smogu w Warszawie świadczą dane ze stacji pomiarowych, które znaleźć można w serwisie Warszawska Platforma IoT. Oto kilka przykładowych wyników pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 z 22 stycznia z godz. 11:00 ze stacji:
Ze smogiem w Warszawie mieszkańcy musieli zmagać się także w poprzednich dniach. W środę stężenie pyłu zawieszonego PM10 kształtowało się na poziomie dosyć zbliżonym do dzisiejszego.
Problem złej jakości powietrza w stolicy pojawił się także na początku roku. 7 stycznia Urząd m.st. Warszawy na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat dotyczący podwyższonego stężenia pyłów obserwowanego już dzień wcześniej. Można w nim przeczytać: „Maksymalne stężenia pm10 i pm2,5 uśrednione do godziny, zanotowano w Wawrze (stacja przy ul. Bajkowej) w nocy o godz. 22 – wyniosły ok. 190 ug/m3 (przy normie dobowej wynoszącej 50 ug/m3). Na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości najwyższe stężenia (uśrednione do godziny) wyniosły ok. 130 ug/m3, ale wystąpiły wcześniej, już od godziny 15”.
Szczegółowe zasady, których należy przestrzegać w przypadku złej jakości powietrza, znaleźć można na stronie internetowej Urząd m.st. Warszawy.
Ponadto przypominają inne zasady, takie jak m.in.: