Bezpieczny WOŚP. Policja przypomina o zasadach ochrony wolontariuszy i darczyńców

Zasady bezpieczeństwa podczas kwestowania

Policja zaleca, aby wolontariusze nie prowadzili zbiórek samodzielnie. Praca w grupach lub w obecności osób dorosłych znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to w przypadku osób poniżej 16. roku życia, które muszą kwestować pod opieką pełnoletniego opiekuna zgłoszonego w sztabie.

Wybór odpowiedniego miejsca również ma znaczenie. Rekomendowane są lokalizacje dobrze oświetlone, objęte monitoringiem lub znajdujące się w głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak centra handlowe. Należy unikać miejsc mało uczęszczanych i uznawanych za niebezpieczne. Po zakończeniu kwesty zaleca się powrót do sztabu w towarzystwie innych osób. Funkcjonariusze policji będą monitorować przebieg akcji i mogą kontaktować się z wolontariuszami w celu weryfikacji sytuacji na danej trasie.

Ostrożność w sieci i ochrona przed cyberprzestępczością

Finał WOŚP to również okres wzmożonej aktywności oszustów w internecie. Przestępcy często wykorzystują fałszywe wiadomości SMS z linkami, podszywając się pod fundację, banki lub firmy kurierskie. Sugerują konieczność dopłaty do przesyłki lub potwierdzenia transakcji, co w rzeczywistości prowadzi do kradzieży danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej.

Aby bezpiecznie wspierać akcję online, należy korzystać wyłącznie z oficjalnych kanałów i stron internetowych partnerów fundacji. Rekomendowane jest samodzielne wpisywanie adresu strony w przeglądarce oraz dokładne sprawdzanie treści otrzymywanych kodów autoryzacyjnych w wiadomościach SMS. Weryfikacja numeru rachunku i kwoty operacji przed jej zatwierdzeniem to podstawowy element ochrony zgromadzonych na koncie środków.

Wspólna odpowiedzialność za spokój podczas finału

Prawidłowy przebieg 34. Finału WOŚP zależy od wzajemnej uważności. Policjanci apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań, które mogłyby zagrażać uczestnikom imprez lub kwestującym dzieciom. Szybka reakcja służb na sygnały o próbach podszywania się pod wolontariuszy pozwala na skuteczne wyeliminowanie nadużyć i zapewnia, że zebrane środki trafią do potrzebujących pacjentów oddziałów gastroenterologicznych.