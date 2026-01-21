Bezpieczny WOŚP. Policja przypomina o zasadach ochrony wolontariuszy i darczyńców

Prawidłowy przebieg 34. Finału WOŚP zależy od wzajemnej uważności.
Kluczem do spokojnego przebiegu akcji jest znajomość procedur bezpieczeństwa zarówno przez osoby wrzucające datki, jak i samych wolontariuszy.
Każda osoba kwestująca na rzecz fundacji musi posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Dokument ten zawiera imię i nazwisko, wyraźne zdjęcie odpowiadające rzeczywistemu wizerunkowi wolontariusza, numer zgodny z oznaczeniem na puszce oraz dane sztabu i numer zbiórki. Elementami zabezpieczającymi są hologram, pieczątka fundacji, logo z sercem oraz kod QR.
Skarbonka powinna być zaplombowana i oklejona firmowymi banderolami. Warto pamiętać, że wolontariusze operują wyłącznie w przestrzeni publicznej – nie prowadzą oni zbiórek w mieszkaniach prywatnych. Niektórzy członkowie fundacji mogą korzystać z terminali płatniczych; wyróżniają ich białe koszulki oraz standardowe identyfikatory. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności zbiórki należy niezwłocznie skontaktować się z Policją lub Strażą Miejską.
Policja zaleca, aby wolontariusze nie prowadzili zbiórek samodzielnie. Praca w grupach lub w obecności osób dorosłych znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to w przypadku osób poniżej 16. roku życia, które muszą kwestować pod opieką pełnoletniego opiekuna zgłoszonego w sztabie.
Wybór odpowiedniego miejsca również ma znaczenie. Rekomendowane są lokalizacje dobrze oświetlone, objęte monitoringiem lub znajdujące się w głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak centra handlowe. Należy unikać miejsc mało uczęszczanych i uznawanych za niebezpieczne. Po zakończeniu kwesty zaleca się powrót do sztabu w towarzystwie innych osób. Funkcjonariusze policji będą monitorować przebieg akcji i mogą kontaktować się z wolontariuszami w celu weryfikacji sytuacji na danej trasie.
Finał WOŚP to również okres wzmożonej aktywności oszustów w internecie. Przestępcy często wykorzystują fałszywe wiadomości SMS z linkami, podszywając się pod fundację, banki lub firmy kurierskie. Sugerują konieczność dopłaty do przesyłki lub potwierdzenia transakcji, co w rzeczywistości prowadzi do kradzieży danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej.
Aby bezpiecznie wspierać akcję online, należy korzystać wyłącznie z oficjalnych kanałów i stron internetowych partnerów fundacji. Rekomendowane jest samodzielne wpisywanie adresu strony w przeglądarce oraz dokładne sprawdzanie treści otrzymywanych kodów autoryzacyjnych w wiadomościach SMS. Weryfikacja numeru rachunku i kwoty operacji przed jej zatwierdzeniem to podstawowy element ochrony zgromadzonych na koncie środków.
Policjanci apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań, które mogłyby zagrażać uczestnikom imprez lub kwestującym dzieciom. Szybka reakcja służb na sygnały o próbach podszywania się pod wolontariuszy pozwala na skuteczne wyeliminowanie nadużyć i zapewnia, że zebrane środki trafią do potrzebujących pacjentów oddziałów gastroenterologicznych.