Ikona Warszawy świętuje jubileusz. Hotel Bristol ma 125 lat

Apartament Paderewskiego w Hotelu "Bristol" w 1925 roku Foto: mat. arch.

Po II wojnie światowej hotel, przejęty przez państwo, stopniowo podupadał. Dopiero w latach 90. został wyremontowany i otwarty ponownie dla gości w 1993 roku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała była brytyjska premier Margaret Thatcher.

W kolejnych latach hotel odwiedzili m.in. królowa Elżbieta II, Pablo Picasso, aktorki Marlena Dietrich i Sophia Loren, muzycy zespołów Depeche Mode i Rolling Stones, a także reżyserzy, jak Woody Allen i Martin Scorsese. Dziś te nazwiska można podziwiać na Ścianie Sław - instalacji artystycznej, która upamiętnia najznamienitszych gości hotelu.

Nazwiska najznamienitszych gości hotelu można podziwiać na Ścianie Sław - instalacji artystycznej która upamiętnia ich obecność Foto: mat. pras.

Rok pod znakiem secesji i wspólnego świętowania

Jubileusz 125-lecia jest promowany hasłem „125 years. One Icon”. Specjalnie zaprojektowane logo nawiązuje do motywu dmuchawców, czyli ornamentu autorstwa Otto Wagnera jr., zdobiącego sufit hotelowego lobby. Ten secesyjny wzór towarzyszy wszystkim inicjatywom rocznicowym.

Specjalnie zaprojektowane logo nawiązuje do motywu dmuchawców, czyli ornamentu autorstwa Otto Wagnera jr., zdobiącego sufit hotelowego lobby. Foto: mat. pras.

Reklama Reklama

Program obchodów jest zróżnicowany i podzielony na kilka etapów. Już w lutym planowana jest wizyta przedstawicieli kalifornijskiej winnicy Epoch Estate Wines, która ma swoje korzenie w działalności Ignacego Jana Paderewskiego. W kultowej Café Bristol pojawi się limitowana edycja Tortu Bristol oraz specjalne praliny inspirowane warszawską architekturą.

Jubileusz 125-lecia jest promowany hasłem „125 years. One Icon”. Foto: mat. pras.

Wydarzenia kulturalne i zwiedzanie wnętrz

Dla osób zainteresowanych architekturą i historią przygotowano cykl oprowadzań z przewodnikiem. Od kwietnia do listopada będzie można zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne, w tym Apartament Paderewskiego, Salę Malinową czy Bar Kolumnowy. Dodatkowo hotel zaprezentuje wystawę prac studentów ASP Warszawa, które interpretują ikony stolicy w nowoczesny sposób.

Od kwietnia do listopada będzie można zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne, w tym Apartament Paderewskiego, Salę Malinową czy Bar Kolumnowy (na zdjęciu z 1925 roku). Foto: mat. pras.

Tradycja warszawskich spotkań towarzyskich zostanie odświeżona dzięki Jazzowym Dancingom. Kulminacyjnym punktem całorocznych obchodów będzie wielki bal, zaplanowany na listopad 2026 roku, dokładnie w rocznicę przyjęcia pierwszego gościa.

Współczesne oblicze Hotelu Bristol

Obecnie Hotel Bristol należy do prestiżowej marki The Luxury Collection. Obiekt dysponuje 165 pokojami oraz 41 apartamentami. Na jego terenie funkcjonują uznane punkty gastronomiczne, takie jak Café Bristol, restauracja, Lane’s gin bar oraz sezonowy champagne bar z widokiem na miasto.

Reklama Reklama

W kultowej Café Bristol pojawi się limitowana edycja Tortu Bristol oraz specjalne praliny inspirowane warszawską architekturą. Foto: mat. pras.

Hotel oferuje także strefę spa z basenem oraz sale konferencyjne, łącząc historyczne dziedzictwo z wymaganiami współczesnej turystyki luksusowej.