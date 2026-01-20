-3°C
Ikona Warszawy świętuje jubileusz. Hotel Bristol ma 125 lat

Publikacja: 20.01.2026 10:00

Budynek przy Krakowskim Przedmieściu powitał pierwszego gościa 19 listopada 1901 roku.

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawski Hotel Bristol, jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków stolicy, rozpoczyna obchody 125-lecia powstania. Z tej okazji przez cały 2026 rok realizowany będzie specjalny program wydarzeń skierowany do gości, turystów oraz mieszkańców miasta.

W planach znalazły się między innymi historyczne spacery, wieczory jazzowe oraz jubileuszowe akcenty kulinarne, które upamiętniają bogatą przeszłość obiektu.

Historia luksusu i nowoczesności na Trakcie Królewskim

Budynek przy Krakowskim Przedmieściu powitał pierwszego gościa 19 listopada 1901 roku. Fundatorem inwestycji był wybitny pianista i polityk Ignacy Jan Paderewski. Od samego początku Hotel Bristol stanowił synonim najwyższego standardu, oferując rozwiązania techniczne i udogodnienia na poziomie światowym.

Hotel "Bristorl" w czasie II RP, zdjęcie z końca lat 30.

Foto: mat. arch.

Przez ponad wiek istnienia hotel stał się świadkiem kluczowych wydarzeń historycznych i gościł wybitne osobistości. Wśród historycznych lokatorów znaleźli się między innymi Maria Skłodowska-Curie, śpiewak Enrico Caruso oraz Jan Kiepura, który ze słynnego narożnego balkonu dawał koncerty dla warszawiaków.

Apartament Paderewskiego w Hotelu "Bristol" w 1925 roku

Foto: mat. arch.

Po II wojnie światowej hotel, przejęty przez państwo, stopniowo podupadał. Dopiero w latach 90. został wyremontowany i otwarty ponownie dla gości w 1993 roku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała była brytyjska premier Margaret Thatcher.

W kolejnych latach hotel odwiedzili m.in. królowa Elżbieta II, Pablo Picasso, aktorki Marlena Dietrich i Sophia Loren, muzycy zespołów Depeche Mode i Rolling Stones, a także reżyserzy, jak Woody Allen i Martin Scorsese. Dziś te nazwiska można podziwiać na Ścianie Sław - instalacji artystycznej, która upamiętnia najznamienitszych gości hotelu.

Nazwiska najznamienitszych gości hotelu można podziwiać na Ścianie Sław - instalacji artystycznej kt

Foto: mat. pras.

Rok pod znakiem secesji i wspólnego świętowania

Jubileusz 125-lecia jest promowany hasłem „125 years. One Icon”. Specjalnie zaprojektowane logo nawiązuje do motywu dmuchawców, czyli ornamentu autorstwa Otto Wagnera jr., zdobiącego sufit hotelowego lobby. Ten secesyjny wzór towarzyszy wszystkim inicjatywom rocznicowym.

Specjalnie zaprojektowane logo nawiązuje do motywu dmuchawców, czyli ornamentu autorstwa Otto Wagner

Foto: mat. pras.

Program obchodów jest zróżnicowany i podzielony na kilka etapów. Już w lutym planowana jest wizyta przedstawicieli kalifornijskiej winnicy Epoch Estate Wines, która ma swoje korzenie w działalności Ignacego Jana Paderewskiego. W kultowej Café Bristol pojawi się limitowana edycja Tortu Bristol oraz specjalne praliny inspirowane warszawską architekturą.

Jubileusz 125-lecia jest promowany hasłem „125 years. One Icon”.

Foto: mat. pras.

Wydarzenia kulturalne i zwiedzanie wnętrz

Dla osób zainteresowanych architekturą i historią przygotowano cykl oprowadzań z przewodnikiem. Od kwietnia do listopada będzie można zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne, w tym Apartament Paderewskiego, Salę Malinową czy Bar Kolumnowy. Dodatkowo hotel zaprezentuje wystawę prac studentów ASP Warszawa, które interpretują ikony stolicy w nowoczesny sposób.

Od kwietnia do listopada będzie można zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne, w tym Apartament Pad

Foto: mat. pras.

Tradycja warszawskich spotkań towarzyskich zostanie odświeżona dzięki Jazzowym Dancingom. Kulminacyjnym punktem całorocznych obchodów będzie wielki bal, zaplanowany na listopad 2026 roku, dokładnie w rocznicę przyjęcia pierwszego gościa.

Współczesne oblicze Hotelu Bristol

Obecnie Hotel Bristol należy do prestiżowej marki The Luxury Collection. Obiekt dysponuje 165 pokojami oraz 41 apartamentami. Na jego terenie funkcjonują uznane punkty gastronomiczne, takie jak Café Bristol, restauracja, Lane’s gin bar oraz sezonowy champagne bar z widokiem na miasto.

W kultowej Café Bristol pojawi się limitowana edycja Tortu Bristol oraz specjalne praliny inspirowan

Foto: mat. pras.

Hotel oferuje także strefę spa z basenem oraz sale konferencyjne, łącząc historyczne dziedzictwo z wymaganiami współczesnej turystyki luksusowej.

