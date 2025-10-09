Antyimigrancki wiec na Placu Zamkowym. Utrudnienia dla mieszkańców

Manifestacja sprzeciwu. Trzy filary protestu

Zgromadzenie jest protestem przeciwko polityce rządu Donalda Tuska, a jego tematyka koncentruje się wokół trzech kluczowych dla Prawa i Sprawiedliwości kwestii.

Pierwszą, i najbardziej eksponowaną w tytule wiecu, jest sprzeciw wobec nielegalnej migracji oraz Paktu Migracyjnego UE. Liderzy PiS postrzegają go jako „realne niebezpieczeństwo" dla stabilności i bezpieczeństwa kraju. Manifestacja ma być wyrazem obaw Polaków związanych z polityką europejską.

Drugi filar protestu dotyczy obrony polskiego rolnictwa. Partia Jarosława Kaczyńskiego stanowczo sprzeciwia się umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami bloku Mercosur (Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem). Według krytyków PiS, zawarcie tego porozumienia zagraża konkurencyjności polskich gospodarstw i może doprowadzić do „zniszczenia rolnictwa" poprzez zalewanie rynku tanimi produktami spoza kontynentu.

Wreszcie, trzeci element wiecu, to krytyka działań obecnej koalicji w wymiarze sprawiedliwości. Prezes Kaczyński zarzuca rządzącym „ręczne sterowanie składami sędziowskimi", co w jego opinii prowadzi do „bezkarności dla swoich i represji wobec opozycji". Wiec jest przedstawiany jako moralny i polityczny apel o „Zatrzymanie ZŁA" w Polsce.

Utrudnienia dla mieszkańców. Zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej

Mimo że manifestacja nie przyjmie formy marszu, mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej i ruchu drogowym w sobotnie popołudnie. Cały rejon Starego Miasta, a zwłaszcza Plac Zamkowy, będzie przeżywał oblężenie.

W godzinach 10-17 w okolicy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. W przypadku zamknięcia ulicy Miodowej na objazdy przez plac Bankowy pojadą autobusy linii: 116, 178, 180 i 503. Z kolei autobusy linii 518 dojadą do pętli Esperanto. W przypadku braku możliwości przejazdu trasą W-Z w rejonie Starego Miasta tramwaje linii: 4, 13, 20, 23, 26 będą kursowały przez most Gdański, a autobusy linii 160 i 190 po stronie Śródmieścia dojadą do placu Bankowego, natomiast po stronie Pragi do skrzyżowania alei „Solidarności” i Targowej. Przypominamy również, że w weekend Krakowskie Przedmieście jest zamknięte – od Miodowej do Świętokrzyskiej – i staje się pieszo-rowerowym deptakiem.