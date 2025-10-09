13.5°C
1018.7 hPa
Życie Warszawy

Antyimigrancki wiec na Placu Zamkowym. Utrudnienia dla mieszkańców

Publikacja: 09.10.2025 15:45

Najważniejsi politycy PiS mobilizują zwolenników partii do udziału w manifestacji

Najważniejsi politycy PiS mobilizują zwolenników partii do udziału w manifestacji

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W najbliższą sobotę, 11 października, Prawo i Sprawiedliwość organizuje na Placu Zamkowym partyjną manifestację przeciw polityce migracyjnej, na który zapraszają m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Mieszkańcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i tłumami w rejonie Starego Miasta.

W najbliższą sobotę stolica stanie się areną wielkiej manifestacji Prawa i Sprawiedliwości. Na godzinę 14 zaplanowano stacjonarny wiec na Placu Zamkowym. Udział w manifestacji zapowiedzieli najważniejsi politycy PiS, co z pewnością przełoży się na wysoką frekwencję i wzmożony ruch w tej części miasta. Zgromadzenie jest sygnałem eskalacji sporu politycznego i koncentruje się na kilku strategicznych tematach, od migracji po wewnętrzne kwestie prawne i gospodarcze.

Manifestacja PiS w Warszawie. Data i kluczowi uczestnicy

Oficjalnie manifestacja PiS rozpocznie się w sobotę, 11 października, o godz. 14. Miejscem zbiórki i przemówień będzie Plac Zamkowy. Istotną informacją dla mieszkańców jest fakt. że będzie to stacjonarny wiec. Oznacza, że manifestanci będą skoncentrowani w jednym, ograniczonym rejonie.

Rangę wydarzenia podkreśla zapowiadana obecność czołowych postaci ugrupowania. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prezes Jarosław Kaczyński oraz były premier Mateusz Morawiecki.

Reklama
Reklama

Manifestacja sprzeciwu. Trzy filary protestu

Zgromadzenie jest protestem przeciwko polityce rządu Donalda Tuska, a jego tematyka koncentruje się wokół trzech kluczowych dla Prawa i Sprawiedliwości kwestii.

Pierwszą, i najbardziej eksponowaną w tytule wiecu, jest sprzeciw wobec nielegalnej migracji oraz Paktu Migracyjnego UE. Liderzy PiS postrzegają go jako „realne niebezpieczeństwo" dla stabilności i bezpieczeństwa kraju. Manifestacja ma być wyrazem obaw Polaków związanych z polityką europejską.

Drugi filar protestu dotyczy obrony polskiego rolnictwa. Partia Jarosława Kaczyńskiego stanowczo sprzeciwia się umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami bloku Mercosur (Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem). Według krytyków PiS, zawarcie tego porozumienia zagraża konkurencyjności polskich gospodarstw i może doprowadzić do „zniszczenia rolnictwa" poprzez zalewanie rynku tanimi produktami spoza kontynentu.

Wreszcie, trzeci element wiecu, to krytyka działań obecnej koalicji w wymiarze sprawiedliwości. Prezes Kaczyński zarzuca rządzącym „ręczne sterowanie składami sędziowskimi", co w jego opinii prowadzi do „bezkarności dla swoich i represji wobec opozycji". Wiec jest przedstawiany jako moralny i polityczny apel o „Zatrzymanie ZŁA" w Polsce.

Polecane
Rafał Trzaskowski tłumaczył się nie tylko za siebie, ale również za radnych
polityka
Trzaskowski stracił władzę w stolicy. „Nie boją się go nawet urzędnicy”

Utrudnienia dla mieszkańców. Zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej

Mimo że manifestacja nie przyjmie formy marszu, mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej i ruchu drogowym w sobotnie popołudnie. Cały rejon Starego Miasta, a zwłaszcza Plac Zamkowy, będzie przeżywał oblężenie.

Reklama
Reklama

W godzinach 10-17 w okolicy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. W przypadku zamknięcia ulicy Miodowej na objazdy przez plac Bankowy pojadą autobusy linii: 116, 178, 180 i 503. Z kolei autobusy linii 518 dojadą do pętli Esperanto. W przypadku braku możliwości przejazdu trasą W-Z w rejonie Starego Miasta tramwaje linii: 4, 13, 20, 23, 26 będą kursowały przez most Gdański, a autobusy linii 160 i 190 po stronie Śródmieścia dojadą do placu Bankowego, natomiast po stronie Pragi do skrzyżowania alei „Solidarności” i Targowej. Przypominamy również, że w weekend Krakowskie Przedmieście jest zamknięte – od Miodowej do Świętokrzyskiej – i staje się pieszo-rowerowym deptakiem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W piątek, 10 października, Park Żerański zostanie udostępniony mieszkańcom
zieleń miejska

Jutro otwarcie Parku Żerańskiego. Pechowa inwestycja zda egzamin?

Warszawskie Siekierki rozrastają się błyskawicznie. Nowe centrum handlowe Plac Wiślany wypełni istot
inwestycje

Centrum handlowe Plac Wiślany ruszy w 2027 roku na Siekierkach

W Piasecznie 18-letni rowerzysta otrzymał mandat za rozmowę przez telefon i wjazd na przejście dla p
z perspektywy siodełka

Rowerzysta skupił się na telefonie zamiast na drodze. Wysoki mandat

W sieci znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży biletów na Konkurs Chopinowski
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Fałszywe bilety zalewają Konkurs Chopinowski. Organizatorzy ostrzegają przed oszustami

Fort Bema będzie musiał poczekać na wielką metamorfozę
zabytek

Przeszkody w rewitalizacji Fortu Bema. Miasto nie rozpocznie inwestycji

Projekt przewiduje nie tylko remont, ale też przebudowę i nadbudowę kamienicy
zabytek

Co z remontem Mokotowskiej 73? Jest pozwolenie na budowę. Przeszkodą opieszałość inwestora

Park Żerański w Warszawie na etapie budowy
przestrzeń miejska

Kiedy otwarcie Parku Żerańskiego? „Trwa proces odbiorów”

Do napaści na kierowcę autobusu doszło krótko po godzinie 20. Na zdjęciu: podejrzany o atak
bezpieczeństwo

Agresywny pasażer zaatakował kierowcę autobusu

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama