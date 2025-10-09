Antyimigrancki wiec na Placu Zamkowym. Utrudnienia dla mieszkańców

Najważniejsi politycy PiS mobilizują zwolenników partii do udziału w manifestacji
W najbliższą sobotę stolica stanie się areną wielkiej manifestacji Prawa i Sprawiedliwości. Na godzinę 14 zaplanowano stacjonarny wiec na Placu Zamkowym. Udział w manifestacji zapowiedzieli najważniejsi politycy PiS, co z pewnością przełoży się na wysoką frekwencję i wzmożony ruch w tej części miasta. Zgromadzenie jest sygnałem eskalacji sporu politycznego i koncentruje się na kilku strategicznych tematach, od migracji po wewnętrzne kwestie prawne i gospodarcze.
Oficjalnie manifestacja PiS rozpocznie się w sobotę, 11 października, o godz. 14. Miejscem zbiórki i przemówień będzie Plac Zamkowy. Istotną informacją dla mieszkańców jest fakt. że będzie to stacjonarny wiec. Oznacza, że manifestanci będą skoncentrowani w jednym, ograniczonym rejonie.
Rangę wydarzenia podkreśla zapowiadana obecność czołowych postaci ugrupowania. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prezes Jarosław Kaczyński oraz były premier Mateusz Morawiecki.
Zgromadzenie jest protestem przeciwko polityce rządu Donalda Tuska, a jego tematyka koncentruje się wokół trzech kluczowych dla Prawa i Sprawiedliwości kwestii.
Pierwszą, i najbardziej eksponowaną w tytule wiecu, jest sprzeciw wobec nielegalnej migracji oraz Paktu Migracyjnego UE. Liderzy PiS postrzegają go jako „realne niebezpieczeństwo" dla stabilności i bezpieczeństwa kraju. Manifestacja ma być wyrazem obaw Polaków związanych z polityką europejską.
Drugi filar protestu dotyczy obrony polskiego rolnictwa. Partia Jarosława Kaczyńskiego stanowczo sprzeciwia się umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami bloku Mercosur (Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem). Według krytyków PiS, zawarcie tego porozumienia zagraża konkurencyjności polskich gospodarstw i może doprowadzić do „zniszczenia rolnictwa" poprzez zalewanie rynku tanimi produktami spoza kontynentu.
Wreszcie, trzeci element wiecu, to krytyka działań obecnej koalicji w wymiarze sprawiedliwości. Prezes Kaczyński zarzuca rządzącym „ręczne sterowanie składami sędziowskimi", co w jego opinii prowadzi do „bezkarności dla swoich i represji wobec opozycji". Wiec jest przedstawiany jako moralny i polityczny apel o „Zatrzymanie ZŁA" w Polsce.
Mimo że manifestacja nie przyjmie formy marszu, mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej i ruchu drogowym w sobotnie popołudnie. Cały rejon Starego Miasta, a zwłaszcza Plac Zamkowy, będzie przeżywał oblężenie.
W godzinach 10-17 w okolicy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. W przypadku zamknięcia ulicy Miodowej na objazdy przez plac Bankowy pojadą autobusy linii: 116, 178, 180 i 503. Z kolei autobusy linii 518 dojadą do pętli Esperanto. W przypadku braku możliwości przejazdu trasą W-Z w rejonie Starego Miasta tramwaje linii: 4, 13, 20, 23, 26 będą kursowały przez most Gdański, a autobusy linii 160 i 190 po stronie Śródmieścia dojadą do placu Bankowego, natomiast po stronie Pragi do skrzyżowania alei „Solidarności” i Targowej. Przypominamy również, że w weekend Krakowskie Przedmieście jest zamknięte – od Miodowej do Świętokrzyskiej – i staje się pieszo-rowerowym deptakiem.