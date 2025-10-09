Na Siekierkach powstaje nowe centrum handlowe – Plac Wiślany. Budowa obiektu właśnie ruszyła, a otwarcie jest zaplanowane na wiosnę 2027 roku. W zamyśle projektantów Plac Wiślany ma być lokalnym centrum handlowo-usługowa z dostępem do skweru parkowego.



Siekierki, które administracyjnie stanowią część Mokotowa, to bardzo dynamicznie rozwijający się rejon Warszawy – powstają tu nowe osiedla i przybywają kolejni mieszkańcy. Centrum handlowe ma ułatwić mieszkańcom dostęp do sklepów i usług.

Gdzie powstanie nowe centrum handlowe?

Plac Wiślany powstanie przy skrzyżowaniu Alei Polski Walczącej i ulicy Batalionu AK „Bałtyk”. Inwestorem jest firma APM Development. Za koncepcję komercyjną oraz wynajem powierzchni odpowiada firma Mallson Polska, zaś za projekt architektoniczny biuro projektowe – Grupa AT.

W nowym centrum handlowym będzie można zrobić zakupy spożywcze, odwiedzić punkty handlowe znanych marek oraz skorzystać z usług m.in. banku, kantoru, pralni oraz salonu beauty. Jednym z głównych najemców ma być Biedronka, której lokal zajmie powierzchnię 1260 mkw. Sklepów sieciowych marek ma być 30. Dostępne będą również restauracje, kawiarnie oraz lokale z jedzeniem na miejscu i na wynos. Klienci będą mogli skorzystać z parkingu podziemnego oferującego 190 miejsc i stojaków rowerowych. W pobliżu centrum znajdą się też przystanki komunikacji miejskiej.

Plac Wiślany z przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców

Nowe centrum handlowe ma również oferować przestrzeń, która pozwoli na odpoczynek na świeżym powietrzu. Naprzeciwko Placu Wiślanego inwestor ma zamiar zrealizować skwer parkowy z dużą ilością zieleni, ławkami i przestrzenią dla dzieci.