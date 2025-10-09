Warszawskie Siekierki rozrastają się błyskawicznie. Nowe centrum handlowe Plac Wiślany wypełni istotną lukę w infrastrukturze
Siekierki, które administracyjnie stanowią część Mokotowa, to bardzo dynamicznie rozwijający się rejon Warszawy – powstają tu nowe osiedla i przybywają kolejni mieszkańcy. Centrum handlowe ma ułatwić mieszkańcom dostęp do sklepów i usług.
Plac Wiślany powstanie przy skrzyżowaniu Alei Polski Walczącej i ulicy Batalionu AK „Bałtyk”. Inwestorem jest firma APM Development. Za koncepcję komercyjną oraz wynajem powierzchni odpowiada firma Mallson Polska, zaś za projekt architektoniczny biuro projektowe – Grupa AT.
W nowym centrum handlowym będzie można zrobić zakupy spożywcze, odwiedzić punkty handlowe znanych marek oraz skorzystać z usług m.in. banku, kantoru, pralni oraz salonu beauty. Jednym z głównych najemców ma być Biedronka, której lokal zajmie powierzchnię 1260 mkw. Sklepów sieciowych marek ma być 30. Dostępne będą również restauracje, kawiarnie oraz lokale z jedzeniem na miejscu i na wynos. Klienci będą mogli skorzystać z parkingu podziemnego oferującego 190 miejsc i stojaków rowerowych. W pobliżu centrum znajdą się też przystanki komunikacji miejskiej.
Nowe centrum handlowe ma również oferować przestrzeń, która pozwoli na odpoczynek na świeżym powietrzu. Naprzeciwko Placu Wiślanego inwestor ma zamiar zrealizować skwer parkowy z dużą ilością zieleni, ławkami i przestrzenią dla dzieci.
Ruszyła budowa nowego centrum handlowego – Placu Wiślanego
Projekt ma wpisywać się w założenia miasta 15-minutowego, w którym mieszkańcy mogą zaspokoić swoje codzienne potrzeby w bliskim sąsiedztwie swoich mieszkań, bez konieczności dojazdu do innych dzielnic Warszawy. Według prognoz, którymi inwestor dzieli się na swojej stronie, w ciągu kilku lat liczba mieszkańców Siekierek ma znacznie wzrosnąć. Obecnie w najbliższym otoczeniu centrum handlowego mieszka już kilka tysięcy osób, a kolejne etapy zabudowy są w toku.
Według zapowiedzi inwestora w przyszłości Plac Wiślany będzie pełnić także funkcję integrującą lokalną społeczność. Mają tu odbywać się eventy, animacje dla dzieci, akcje sąsiedzkie i wydarzenia artystyczne. Pozwolenie na budowę obiektu uprawomocniło się kilka tygodni temu, a prace na budowie właśnie ruszają.