13.5°C
1018.7 hPa
Życie Warszawy

Nowe centrum handlowe na Siekierkach. Plac Wiślany zostanie otwarty w 2027 roku

Publikacja: 09.10.2025 16:15

Warszawskie Siekierki rozrastają się błyskawicznie. Nowe centrum handlowe Plac Wiślany wypełni istot

Warszawskie Siekierki rozrastają się błyskawicznie. Nowe centrum handlowe Plac Wiślany wypełni istotną lukę w infrastrukturze

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
Na Siekierkach powstaje nowe centrum handlowe – Plac Wiślany. Budowa obiektu właśnie ruszyła, a otwarcie jest zaplanowane na wiosnę 2027 roku. W zamyśle projektantów Plac Wiślany ma być lokalnym centrum handlowo-usługowa z dostępem do skweru parkowego.

Siekierki, które administracyjnie stanowią część Mokotowa, to bardzo dynamicznie rozwijający się rejon Warszawy – powstają tu nowe osiedla i przybywają kolejni mieszkańcy. Centrum handlowe ma ułatwić mieszkańcom dostęp do sklepów i usług.

Gdzie powstanie nowe centrum handlowe?

Plac Wiślany powstanie przy skrzyżowaniu Alei Polski Walczącej i ulicy Batalionu AK „Bałtyk”. Inwestorem jest firma APM Development. Za koncepcję komercyjną oraz wynajem powierzchni odpowiada firma Mallson Polska, zaś za projekt architektoniczny biuro projektowe – Grupa AT.

Polecane
Kapliczki to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów praskiego pejzażu
spacer
Warszawa poza utartym szlakiem

W nowym centrum handlowym będzie można zrobić zakupy spożywcze, odwiedzić punkty handlowe znanych marek oraz skorzystać z usług m.in. banku, kantoru, pralni oraz salonu beauty. Jednym z głównych najemców ma być Biedronka, której lokal zajmie powierzchnię 1260 mkw. Sklepów sieciowych marek ma być 30. Dostępne będą również restauracje, kawiarnie oraz lokale z jedzeniem na miejscu i na wynos. Klienci będą mogli skorzystać z parkingu podziemnego oferującego 190 miejsc i stojaków rowerowych. W pobliżu centrum znajdą się też przystanki komunikacji miejskiej.

Plac Wiślany z przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców

Nowe centrum handlowe ma również oferować przestrzeń, która pozwoli na odpoczynek na świeżym powietrzu. Naprzeciwko Placu Wiślanego inwestor ma zamiar zrealizować skwer parkowy z dużą ilością zieleni, ławkami i przestrzenią dla dzieci.

Reklama
Reklama
Ruszyła budowa nowego centrum handlowego – Placu Wiślanego

Ruszyła budowa nowego centrum handlowego – Placu Wiślanego

Foto: https://www.apm-development.com.pl/

Projekt ma wpisywać się w założenia miasta 15-minutowego, w którym mieszkańcy mogą zaspokoić swoje codzienne potrzeby w bliskim sąsiedztwie swoich mieszkań, bez konieczności dojazdu do innych dzielnic Warszawy. Według prognoz, którymi inwestor dzieli się na swojej stronie, w ciągu kilku lat liczba mieszkańców Siekierek ma znacznie wzrosnąć. Obecnie w najbliższym otoczeniu centrum handlowego mieszka już kilka tysięcy osób, a kolejne etapy zabudowy są w toku.

Według zapowiedzi inwestora w przyszłości Plac Wiślany będzie pełnić także funkcję integrującą lokalną społeczność. Mają tu odbywać się eventy, animacje dla dzieci, akcje sąsiedzkie i wydarzenia artystyczne. Pozwolenie na budowę obiektu uprawomocniło się kilka tygodni temu, a prace na budowie właśnie ruszają.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W piątek, 10 października, Park Żerański zostanie udostępniony mieszkańcom
zieleń miejska

Jutro otwarcie Parku Żerańskiego. Pechowa inwestycja zda egzamin?

Najważniejsi politycy PiS mobilizują zwolenników partii do udziału w manifestacji
protest

Antyimigrancki wiec na Placu Zamkowym. Utrudnienia w komunikacji

W Piasecznie 18-letni rowerzysta otrzymał mandat za rozmowę przez telefon i wjazd na przejście dla p
z perspektywy siodełka

Rowerzysta skupił się na telefonie zamiast na drodze. Wysoki mandat

W sieci znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży biletów na Konkurs Chopinowski
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Fałszywe bilety zalewają Konkurs Chopinowski. Organizatorzy ostrzegają przed oszustami

Fort Bema będzie musiał poczekać na wielką metamorfozę
zabytek

Przeszkody w rewitalizacji Fortu Bema. Miasto nie rozpocznie inwestycji

Projekt przewiduje nie tylko remont, ale też przebudowę i nadbudowę kamienicy
zabytek

Co z remontem Mokotowskiej 73? Jest pozwolenie na budowę. Przeszkodą opieszałość inwestora

Park Żerański w Warszawie na etapie budowy
przestrzeń miejska

Kiedy otwarcie Parku Żerańskiego? „Trwa proces odbiorów”

Do napaści na kierowcę autobusu doszło krótko po godzinie 20. Na zdjęciu: podejrzany o atak
bezpieczeństwo

Agresywny pasażer zaatakował kierowcę autobusu

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama