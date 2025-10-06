Policjanci z Warszawy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych m.in. o próbę wprowadzenia na rynek fiolek z płynną „tabletką gwałtu"
O zatrzymaniu informuje komunikat Komendy Rejonowej Policji Warszawa I – Śródmieście.
Policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego wspomnianej Komendy zatrzymali 44-letniego obywatela Polski oraz 34-letniego obywatela Ukrainy. Funkcjonariusze przy zatrzymanych oraz w miejscach i zamieszkania zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Wśród nich był klofedron, ecstasy oraz butelki z płynnym GHB.
Ten ostatni to kwas gamma-hydroksymasłowy, znany jako „pigułka gwałtu”. Jest bezbarwny, pozbawiony zapachu i smaku. Środek dobrze rozpuszcza się w płynach, w tym w napojach i drinkach. Jest wykorzystywany przez przestępców w trakcie kradzieży i gwałtów. Jego zażycie powoduje bowiem częściową lub całkowitą utratę świadomości, a także odbiera umiejętność podejmowania decyzji.
W związku z zatrzymaniem Polaka i Ukraińca policjanci zabezpieczyli także kilkanaście tysięcy złotych oraz przedmioty mogące służyć do przestępczej działalności, w tym m.in. wagi jubilerskie i telefony komórkowe.
Dodatkowo przy obywatelu Ukrainy funkcjonariusze znaleźli polskie i ukraińskie dokumenty tożsamości osób trzecich, którymi prawdopodobnie nie miał prawa rozporządzać, a także kilkadziesiąt małych, pustych fiolek przygotowanych – jak wynika z ustaleń policjantów – do przelania do nich płynnej „tabletki gwałtu” i wprowadzenia na rynek.
44-letni Polak i 34-letni Ukrainiec zostali zatrzymani. Obaj odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości narkotyków i przygotowanie do wprowadzania ich do obrotu. Ponadto obywatel Ukrainy usłyszał zarzut rozporządzania nie swoimi dokumentami.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście wobec mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.