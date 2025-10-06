44-letni Polak i 34-letni Ukrainiec zostali zatrzymani przez policjantów ze Śródmieścia po tym, jak m.in. próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną „tabletką gwałtu". Mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące.



O zatrzymaniu informuje komunikat Komendy Rejonowej Policji Warszawa I – Śródmieście.

Próbowali wprowadzić na rynek płynną „tabletkę gwałtu”

Policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego wspomnianej Komendy zatrzymali 44-letniego obywatela Polski oraz 34-letniego obywatela Ukrainy. Funkcjonariusze przy zatrzymanych oraz w miejscach i zamieszkania zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Wśród nich był klofedron, ecstasy oraz butelki z płynnym GHB.

Ten ostatni to kwas gamma-hydroksymasłowy, znany jako „pigułka gwałtu”. Jest bezbarwny, pozbawiony zapachu i smaku. Środek dobrze rozpuszcza się w płynach, w tym w napojach i drinkach. Jest wykorzystywany przez przestępców w trakcie kradzieży i gwałtów. Jego zażycie powoduje bowiem częściową lub całkowitą utratę świadomości, a także odbiera umiejętność podejmowania decyzji.

44-letni Polak i 34-letni Ukrainiec aresztowani. Są podejrzani m.in. o posiadanie znacznych ilości narkotyków

W związku z zatrzymaniem Polaka i Ukraińca policjanci zabezpieczyli także kilkanaście tysięcy złotych oraz przedmioty mogące służyć do przestępczej działalności, w tym m.in. wagi jubilerskie i telefony komórkowe.