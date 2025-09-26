Kontenery z Kamionka trafią nad Zegrze. Przeprowadzka za ponad 2 miliony złotych

Od bazaru do pustych obietnic

Historia Centrum Lokalnego Kamionek to ciąg niepowodzeń. Projekt, który miał wypełnić lukę po zlikwidowanym Bazarze Rogatka, od początku obciążony był błędami. Pierwszym z nich było zlokalizowanie inwestycji na gruncie przeznaczonym pod przyszłą Trasę Tysiąclecia, co już w fazie planowania podważało jej sens.

Największy problem stanowiły jednak same pawilony. Mimo licznych konkursów na najem, nikt nie był zainteresowany prowadzeniem w nich działalności. Handlowcy zgodnie wskazywali na fundamentalne wady: zbyt małą powierzchnię kontenerów (zaledwie 15 mkw.), brak zaplecza oraz silną konkurencję ze strony pobliskich dyskontów. To wszystko stawia pod znakiem zapytania rzetelność analiz rynkowych, które miały poprzedzać tę kosztowną inicjatywę.

Inwestycja, która stała się zagrożeniem

W miarę upływu czasu, problemy inwestycyjne Centrum Lokalne Kamionek zaczęły ewoluować w poważne kwestie społeczne. Zgodnie z relacjami mieszkańców oraz interpelacją radnego dzielnicy, teren ten, zamiast być miejscem integracji, stał się centrum awantur i bójek. Poczucie zagrożenia na placu zabaw odstraszało rodziny z dziećmi.

Do tego doszły problemy sanitarne – mimo istnienia kontenerów sanitarnych, toalety były notorycznie zamykane, zmuszając mieszkańców do szukania "prowizorycznych rozwiązań". Wrażenie marnotrawstwa potęgowała także obecność ochrony, która, pomimo finansowania z publicznych pieniędzy, była uznawana za bezczynną i spędzała większość czasu w zamkniętej budce.

Co zostanie po inwestycji za 6 milionów złotych?

Decyzja o przeniesieniu kontenerów do Zegrza jest symbolicznym przyznaniem się do porażki pierwotnej koncepcji. Kiedy pawilony znikną, na placu pozostanie tylko jeden element z inwestycji za 6 milionów złotych: kontener sanitarny, czyli toaleta. Reszta terenu ma zostać uprzątnięta i przekształcona w przestrzeń z zielenią i stołami, przeznaczoną na okazjonalne wydarzenia, takie jak targi śniadaniowe.

Zamiast stałego centrum handlowo-społecznego, mieszkańcy otrzymają pusty plac. Historia Centrum Lokalnego Kamionek, od ambitnych planów po rozczarowującą rzeczywistość, powinna stanowić kosztowną lekcję dla władz Warszawy i innych miast, ostrzegając przed realizacją projektów pozbawionych spójnej wizji i dogłębnej analizy potrzeb społecznych.