15.4°C
1030.3 hPa
Życie Warszawy

Jeż ocalony z betonowej pułapki w Warszawie. Strażnicy miejscy i strażacy we wspólnej akcji ratunkowej

Publikacja: 25.09.2025 13:30

Strażnicy uratowali jeża z betonowej pułapki

Strażnicy uratowali jeża z betonowej pułapki

Foto: Straż Miejska Warszawa

Kacper Komaiszko
Nietypową interwencję przeprowadzili w Warszawie strażnicy miejscy z Ekopatrolu oraz strażacy. Służby połączyły siły, aby uwolnić małego jeża, który utknął w betonowej pułapce. Zwierzę zostało uratowane i trafiło do ośrodka rehabilitacji.

Strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie o małym jeżu, który znalazł się w tarapatach przy jednej z ulic warszawskiego Powiśla. Zwierzę było uwięzione między chodnikiem a betonową ścianą. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali przerażającego widok – jeżyk leżał obrócony brzuszkiem do góry, był wycieńczony i nie mógł się poruszyć. Jak relacjonuje młodsza strażniczka Katarzyna Caldarella, każda próba uwolnienia zwierzęcia potęgowała jego strach.

Konieczność użycia specjalistycznego sprzętu

Uwolnienie zwierzęcia w sposób bezpieczny dla jego zdrowia okazało się niemożliwe bez użycia specjalistycznych narzędzi. Z tego powodu strażnicy z Ekopatrolu natychmiast wezwali na miejsce wsparcie ze strony Straży Pożarnej. Po kilku chwilach na Wybrzeże Kościuszkowskie przybyła załoga strażaków, wyposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia akcji. Aby bezurazowo wydostać jeża z potrzasku, konieczne było delikatne poruszenie płyt chodnikowych.

Zakończenie akcji i dalsze losy uratowanego jeża

Po udanym uwolnieniu małego pechowca, służby mogły wreszcie odetchnąć z ulgą. Jak dodała strażniczka Caldarella, wszyscy poczuli ulgę, gdy jeżyk, choć mocno zestresowany, zaczął powoli dochodzić do siebie. Funkcjonariusze umieścili zwierzę w specjalistycznym kontenerze i przetransportowali do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, znajdującego się przy ulicy Korkowej. Tam pod okiem specjalistów będzie wracał do zdrowia, aby po zregenerowaniu sił mógł bezpiecznie powrócić do swojego naturalnego środowiska.

Zwierzę było wycieńczone i wyraźnie przerażone

Zwierzę było wycieńczone i wyraźnie przerażone

Foto: Straż Miejska Warszawa

Reklama
Reklama

Jeże pod ochroną gatunkową

Warto pamiętać, że jeże to niewielkie, nocne ssaki, których naturalnym mechanizmem obronnym są kolce. W Polsce najczęściej można je spotkać w lasach, parkach, a także w ogrodach. Żywią się głównie owadami, dżdżownicami i ślimakami, a jesienią intensywnie gromadzą zapasy, przygotowując się do snu zimowego. Należy podkreślić, że jeże są w Polsce objęte ochroną gatunkową, dlatego każda akcja ratunkowa, taka jak ta przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, ma szczególne znaczenie dla lokalnej przyrody i ekosystemu.

Polecane
Strażnicy fachowo odłowili ptaka, umieszczając go w specjalistycznym transporterze
zwierzę warszawskie
Egzotyczny ptak na ramieniu cudzoziemca. Interweniował Ekopatrol
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawa doceniona w najnowszym raporcie BEAS 2025 za swój potencjał inwestycyjny
raport

Warszawa dobre miejsce do biznesu. A jakim jest miejscem do życia?

Ulica Środkowa na Pradze-Północ obecnie
przebudowa

Metamorfoza praskiej ulicy. Remont Środkowej za niemal 6 mln zł

Po kilku tygodniach niepewności, mieszkańcy wreszcie otrzymali „zielone światło” do podjęcia konkret
Pożar w Ząbkach

Kluczowa decyzja nadzoru budowlanego dotycząca odbudowy bloku

Topola kanadyjska z Ochoty kandydowała do tytułu Warszawskiego Drzewa Roku 2025
konkurs

Szeleszczące historie Ochoty. Zrób zdjęcie i opowiedz historię drzew

Klub nie ma pełnej swobody w kwestii stałego wywieszania banerów i flag na stadionie
infrastruktura sportowa

Barwy klubowe niemile widziane na stadionie Hutnika

Stan budynku z września 2025
zabytki

Plebania w Wilanowie naprawiona po interwencji konserwatora

Prom Gassy Karczew kursował od 2014 r. Czy możliwy jest jeszcze jego powrót?
rzeka

Koniec promu Gassy-Karczew? Czy jest szansa, że powróci?

Drogowcy wstrzymają prace wokół filharmonii na czas Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Drogowcy wstrzymują prace dla pianistów. Priorytetem muzyka

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama