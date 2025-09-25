Jeż ocalony z betonowej pułapki w Warszawie. Strażnicy miejscy i strażacy we wspólnej akcji ratunkowej

Nietypową interwencję przeprowadzili w Warszawie strażnicy miejscy z Ekopatrolu oraz strażacy. Służby połączyły siły, aby uwolnić małego jeża, który utknął w betonowej pułapce. Zwierzę zostało uratowane i trafiło do ośrodka rehabilitacji.



Strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie o małym jeżu, który znalazł się w tarapatach przy jednej z ulic warszawskiego Powiśla. Zwierzę było uwięzione między chodnikiem a betonową ścianą. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali przerażającego widok – jeżyk leżał obrócony brzuszkiem do góry, był wycieńczony i nie mógł się poruszyć. Jak relacjonuje młodsza strażniczka Katarzyna Caldarella, każda próba uwolnienia zwierzęcia potęgowała jego strach.

Konieczność użycia specjalistycznego sprzętu

Uwolnienie zwierzęcia w sposób bezpieczny dla jego zdrowia okazało się niemożliwe bez użycia specjalistycznych narzędzi. Z tego powodu strażnicy z Ekopatrolu natychmiast wezwali na miejsce wsparcie ze strony Straży Pożarnej. Po kilku chwilach na Wybrzeże Kościuszkowskie przybyła załoga strażaków, wyposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia akcji. Aby bezurazowo wydostać jeża z potrzasku, konieczne było delikatne poruszenie płyt chodnikowych.

Zakończenie akcji i dalsze losy uratowanego jeża

Po udanym uwolnieniu małego pechowca, służby mogły wreszcie odetchnąć z ulgą. Jak dodała strażniczka Caldarella, wszyscy poczuli ulgę, gdy jeżyk, choć mocno zestresowany, zaczął powoli dochodzić do siebie. Funkcjonariusze umieścili zwierzę w specjalistycznym kontenerze i przetransportowali do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, znajdującego się przy ulicy Korkowej. Tam pod okiem specjalistów będzie wracał do zdrowia, aby po zregenerowaniu sił mógł bezpiecznie powrócić do swojego naturalnego środowiska.