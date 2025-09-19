21.1°C
Życie Warszawy

Egzotyczny ptak na ramieniu cudzoziemca. Nietypowa interwencja Ekopatrolu w centrum Warszawy

Publikacja: 19.09.2025 11:15

Strażnicy fachowo odłowili ptaka, umieszczając go w specjalistycznym transporterze

Foto: Straż Miejska Warszawa

Kacper Komaiszko
Zaskakujący gość w stołecznym lokalu. Cudzoziemiec nie mógł uwolnić się od natrętnego ptaka. Ekopatrol Straży Miejskiej stanął na wysokości zadania, uwalniając mężczyznę od ciężaru, który towarzyszył mu przez kilkadziesiąt minut.

W jednej z restauracji na warszawskim osiedlu "Za Żelazną Bramą" doszło do zdarzenia, które przerosło oczekiwania zarówno obsługi, jak i strażników miejskich. Zgłoszenie, jakie otrzymał Ekopatrol, dotyczyło dużego, egzotycznego ptaka, który upodobał sobie ramię jednego z klientów lokalu.

Niechciany towarzysz

Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali widok, który z pewnością nie należy do codziennych. Na ramieniu siedzącego cudzoziemca dumnie spoczywała piękna, żółto-niebieska ara. Jak się okazało, mężczyzna i papuga nie byli znajomymi, a spotkanie było całkowicie przypadkowe. Ptak wleciał do środka i wybrał sobie zaskoczonego klienta na swoje tymczasowe miejsce odpoczynku. Obcokrajowiec był wyraźnie zakłopotany nieoczekiwanym towarzystwem i z ulgą powitał mundurowych.

Sprawna akcja uwolnienia

Strażnicy miejscy podeszli do zadania z pełnym profesjonalizmem i ostrożnością, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno papugi, jak i jej tymczasowego "właściciela". Fachowo i bezpiecznie odłowili ptaka, umieszczając go w specjalistycznym transporterze. - Mężczyźnie, oswobodzonemu z ciężaru, który towarzyszył mu przez ostatnie kilkadziesiąt minut – sprawiło to wyraźną ulgę. Ukłoniwszy się z wdzięcznością, oddalił się w swoim kierunku – relacjonują strażnicy.

Głośna podróż do Ptasiego Azylu

O ile mężczyzna z ulgą pożegnał się z nieproszonym gościem, o tyle sama ara okazała się być dużo bardziej ekspresyjna. Ptak, wyraźnie niezadowolony z obrotu spraw, przez całą drogę do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO "komentował" wydarzenia w swoim własnym, papuzim języku. Ara została bezpiecznie przekazana pod opiekę specjalistów, którzy zadbają o jej dalszy los.

Kim był niespodziewany towarzysz?

Ara to rodzaj dużych ptaków z podrodziny papug neotropikalnych, które występują w Ameryce Południowej, Środkowej i Meksyku. Ptaki te słyną ze swojego pięknego, kolorowego upierzenia, które występuje w wielu odmianach. Są głośne i często komunikują się za pomocą krzyków, ale potrafią również naśladować dźwięki i ludzką mowę, co czyni je bardzo ciekawym gatunkiem.

Akcja Ekopatrolu po raz kolejny dowiodła, że strażnicy miejscy w Warszawie są gotowi na interwencje, które wykraczają daleko poza typowe zgłoszenia.

