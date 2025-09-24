75 metrów miniaturowej kolei. Rusza IX Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej

Głównym punktem wystawy jest imponująca makieta kolejowa o długości aż 75 metrów
Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowej scenerii Stacji Muzeum, instytucji, która z powodzeniem kontynuuje bogate tradycje dawnego Muzeum Kolejnictwa. Placówka, mieszcząca się w historycznym budynku dworca Warszawa Główna Osobowa przy ul. Towarowej 3 , jest jedną z najważniejszych w Polsce, łącząc pasję do kolei w dużej i małej skali. To idealne miejsce, by celebrować pasję, podziwiając zarówno zabytkowe lokomotywy i wagony na plenerowej ekspozycji, jak i ich miniaturowe, precyzyjnie wykonane odpowiedniki.
Głównym punktem wystawy jest imponująca makieta kolejowa o długości aż 75 metrów. To na niej zwiedzający będą mogli podziwiać, jak zminiaturyzowane modele pociągów z różnych epok przemierzają kolejne odcinki trasy. Na torach pojawią się zarówno zabytkowe parowozy, przywodzące na myśl czasy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, jak i nowoczesne lokomotywy elektryczne, symbolizujące postęp technologiczny na torach. Jest to wyjątkowa okazja, by z bliska przyjrzeć się szczegółom i różnorodności taboru, który na co dzień jeździ po polskich, jak i zagranicznych szlakach kolejowych.
IX Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej oferuje znacznie więcej niż tylko bierne oglądanie. Zwiedzający będą mieli możliwość samodzielnego sterowania wybranymi makietami kolejowymi. To doskonała zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, pozwalająca poczuć się jak prawdziwy maszynista. Emocje potęguje symulator elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57, który w realistyczny sposób oddaje wrażenia z prowadzenia jednego z najbardziej ikonicznych polskich pociągów pasażerskich. Dodatkowym, unikalnym elementem wystawy jest pokaz kolejowych satyr autorstwa ks. Janusza Grygiera, wprowadzający do tematyki kolei odrobinę humoru i artystycznego spojrzenia.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 4 i 5 października w Stacji Muzeum przy ul. Towarowej 3 w Warszawie. W sobotę, 4 października, wystawa będzie dostępna w godz. 9-18, natomiast w niedzielę, 5 października, w godz. 9-17. Wstęp na wystawę jest możliwy w ramach biletu wstępu do Stacji Muzeum. Bilet normalny kosztuje 25 zł, a ulgowy 16 zł. Warto pamiętać, że dzieci do lat 7 oraz seniorzy powyżej 60. roku życia mogą podziwiać miniaturowe pociągi za darmo.