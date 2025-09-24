13.7°C
Życie Warszawy

75 metrów miniaturowej kolei. Rusza IX Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej

Publikacja: 24.09.2025 15:25

Głównym punktem wystawy jest imponująca makieta kolejowa o długości aż 75 metrów

Głównym punktem wystawy jest imponująca makieta kolejowa o długości aż 75 metrów

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Stacja Muzeum wspólnie z Mazowieckim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei organizuje prawdziwe święto miniaturowej kolei. IX Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej już na stałe wpisała się w kalendarz stołecznych pasjonatów kolejnictwa, oferując imponującą, mierzącą aż 75 metrów makietę, symulatory i wiele innych atrakcji.

Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowej scenerii Stacji Muzeum, instytucji, która z powodzeniem kontynuuje bogate tradycje dawnego Muzeum Kolejnictwa. Placówka, mieszcząca się w historycznym budynku dworca Warszawa Główna Osobowa przy ul. Towarowej 3 , jest jedną z najważniejszych w Polsce, łącząc pasję do kolei w dużej i małej skali. To idealne miejsce, by celebrować pasję, podziwiając zarówno zabytkowe lokomotywy i wagony na plenerowej ekspozycji, jak i ich miniaturowe, precyzyjnie wykonane odpowiedniki.

Największa atrakcja – 75 metrów miniaturowej kolei

Głównym punktem wystawy jest imponująca makieta kolejowa o długości aż 75 metrów. To na niej zwiedzający będą mogli podziwiać, jak zminiaturyzowane modele pociągów z różnych epok przemierzają kolejne odcinki trasy. Na torach pojawią się zarówno zabytkowe parowozy, przywodzące na myśl czasy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, jak i nowoczesne lokomotywy elektryczne, symbolizujące postęp technologiczny na torach. Jest to wyjątkowa okazja, by z bliska przyjrzeć się szczegółom i różnorodności taboru, który na co dzień jeździ po polskich, jak i zagranicznych szlakach kolejowych.

Na torach pojawią się zarówno zabytkowe parowozy i nowoczesne lokomotywy elektryczne

Na torach pojawią się zarówno zabytkowe parowozy i nowoczesne lokomotywy elektryczne

Foto: mat. pras.

Interaktywne doświadczenia i dodatkowe atrakcje

IX Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej oferuje znacznie więcej niż tylko bierne oglądanie. Zwiedzający będą mieli możliwość samodzielnego sterowania wybranymi makietami kolejowymi. To doskonała zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, pozwalająca poczuć się jak prawdziwy maszynista. Emocje potęguje symulator elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57, który w realistyczny sposób oddaje wrażenia z prowadzenia jednego z najbardziej ikonicznych polskich pociągów pasażerskich. Dodatkowym, unikalnym elementem wystawy jest pokaz kolejowych satyr autorstwa ks. Janusza Grygiera, wprowadzający do tematyki kolei odrobinę humoru i artystycznego spojrzenia.





