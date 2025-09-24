Mł. insp. Krzysztof Ogroński nowym szefem KSP

Młodszy inspektor Krzysztof Ogroński został nowym komendantem stołecznym policji. Decyzję zaakceptował szef MSWiA Marcin Kierwiński, a uroczyste przekazanie obowiązków odbędzie się dziś, w środę 24 września.



Młodszy inspektor Ogroński, dotychczasowy zastępca komendanta ds. kryminalnych, zastąpi na stanowisku inspektora Dariusza Walichnowskiego. Zmiana ta ma być odpowiedzią na wyzwania, z jakimi boryka się warszawska policja.

Nowy komendant: specjalista od przestępczości i sabotażu

Krzysztof Ogroński to doświadczony policjant, którego kariera w służbie rozpoczęła się w pionie prewencji, by później skupić się na pracy w pionie kryminalnym. Był związany z jednostkami w Serocku, Nowym Dworze Mazowieckim, a w latach 2014 był komendantem w Legionowie. Następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, a w 2018 roku przeszedł na emeryturę. W ubiegłym roku powrócił jednak do służby, obejmując stanowisko zastępcy komendanta.

Jak podkreślają informatorzy, Ogroński jest uznawany za „rasowego psa” na trudne czasy, specjalizującego się w przestępczości wschodniej i wykrywaniu aktów sabotażu. To właśnie jemu przypisuje się wykrycie sprawców, którzy podpalili centrum handlowe na Marywilskiej. Jego powołanie na stanowisko ma być sygnałem, że policja w Warszawie kładzie szczególny nacisk na walkę z tego typu zagrożeniami.

Przyczyny odwołania dotychczasowego komendanta

Decyzja o zmianie na stanowisku komendanta została podjęta na wniosek komendanta głównego policji, generała inspektora Marka Boronia. Powodem odwołania inspektora Dariusza Walichnowskiego, który dowodził garnizonem od kwietnia 2024 roku, było niezadowolenie z efektów jego pracy.