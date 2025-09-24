Mł. insp. Krzysztof Ogroński nowym szefem KSP

Nowym komendantem KSP zosatł młodszy inspektor Krzysztof Ogroński
Młodszy inspektor Ogroński, dotychczasowy zastępca komendanta ds. kryminalnych, zastąpi na stanowisku inspektora Dariusza Walichnowskiego. Zmiana ta ma być odpowiedzią na wyzwania, z jakimi boryka się warszawska policja.
Krzysztof Ogroński to doświadczony policjant, którego kariera w służbie rozpoczęła się w pionie prewencji, by później skupić się na pracy w pionie kryminalnym. Był związany z jednostkami w Serocku, Nowym Dworze Mazowieckim, a w latach 2014 był komendantem w Legionowie. Następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, a w 2018 roku przeszedł na emeryturę. W ubiegłym roku powrócił jednak do służby, obejmując stanowisko zastępcy komendanta.
Jak podkreślają informatorzy, Ogroński jest uznawany za „rasowego psa” na trudne czasy, specjalizującego się w przestępczości wschodniej i wykrywaniu aktów sabotażu. To właśnie jemu przypisuje się wykrycie sprawców, którzy podpalili centrum handlowe na Marywilskiej. Jego powołanie na stanowisko ma być sygnałem, że policja w Warszawie kładzie szczególny nacisk na walkę z tego typu zagrożeniami.
Decyzja o zmianie na stanowisku komendanta została podjęta na wniosek komendanta głównego policji, generała inspektora Marka Boronia. Powodem odwołania inspektora Dariusza Walichnowskiego, który dowodził garnizonem od kwietnia 2024 roku, było niezadowolenie z efektów jego pracy.
Jednym z głównych zarzutów jest utrzymujący się kryzys kadrowy w szeregach stołecznej policji. W garnizonie warszawskim wciąż brakuje co czwartego policjanta, a wakaty utrzymują się na poziomie 24 proc. Wakat na stanowisku komendanta byłby ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowałaby stołeczna policja w obliczu rosnących wyzwań. Nowy komendant będzie miał za zadanie nie tylko kierować jednostką, ale także zmierzyć się z tym problemem.
Czy doświadczenie i specjalizacja nowego komendanta pozwolą na skuteczne rozwiązanie problemów, z którymi boryka się warszawski garnizon czas pokaże?