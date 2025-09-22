14.1°C
Życie Warszawy

Dłuższe buspasy i ścieżki rowerowe, więcej przystanków i parkingów

Publikacja: 22.09.2025 07:40

Dzień bez Samochodu to czas darmowej komunikacji miejskiej

Dzień bez Samochodu

Foto: Kara

M.B.
Dziś tj. 22 września przypada Europejski Dzień Bez Samochodu – proekologiczna kampania, która zachęca do rezygnacji z pojazdów na rzecz komunikacji zbiorowej i rowerów. Jak w Warszawie i województwie mazowieckim rozbudowywano infrastrukturę, mającej na celu ułatwienie podróżowania bez auta.

Dane dotyczące zmian w infrastrukturze zaprezentował Urząd Statystyczny w Warszawie.

Rośnie popularność transportu publicznego

Podróżowanie komunikacją miejską w 2024 roku stało się wygodniejsze dzięki wydłużeniu buspasów. W Warszawie ich długość wzrosła o 0,3 km, osiągając 73,1 km. W całym województwie mazowieckim ich łączna długość wyniosła 75,9 km, co również stanowiło wzrost o 0,3 km w porównaniu z 2023 rokiem.

Polecane
Warszawa zyska 79 nowych autobusów elektrycznych. Wkrótce pojawią się na ulicach stolicy
park maszynowy
Na ulice wyjadą nowe autobusy elektryczne. Ma być wygodnie

Poprawił się także komfort pasażerów dzięki nowym przystankom. W Warszawie przybyły 92 przystanki autobusowe i tramwajowe, zwiększając ich liczbę do 4,4 tys.. W całym województwie mazowieckim dostępnych było 25 tys. przystanków, czyli o 773 więcej niż rok wcześniej.

Dodatkowo na Mazowszu kierowcy mieli do dyspozycji 92 parkingi „Parkuj i jedź”, co oznacza wzrost o 3 nowe lokalizacje. W samej Warszawie liczba 17 takich parkingów pozostała bez zmian.

Polecane
W Warszawie działa dużo parkingów typu Park and Ride
parkowanie
Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride: Gdzie są? Jak z nich korzystać?

Rowerem przez Mazowsze

Rower to jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu. W 2024 roku sieć tras rowerowych w województwie mazowieckim powiększyła się o 189,7 km. Na terenie Warszawy sieć wzrosła o 40,3 km.

Systemy rowerów publicznych również odnotowały rozwój. W całym województwie funkcjonowało 18 systemów (o 2 więcej niż w 2023 r.), dysponujących 472 stacjami (wzrost o 22). W Warszawie działał jeden system z 332 stacjami (o 4 więcej).

Polecane
Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają
z perspektywy siodełka
Budowa drogi dla rowerów w al. Solidarności. Uwaga utrudnienia

Do dyspozycji rowerzystów na Mazowszu było 4,5 tys. rowerów (o 142 więcej), które wypożyczono ponad 5 mln razy (spadek o 63 tys.). Wypożyczenia na 1000 mieszkańców spadły o 12, do 922. W Warszawie dostępnych było 3,3 tys. rowerów (o 49 więcej), które wypożyczono 4,8 mln razy (spadek o 119,8 tys.). Wypożyczenia na 1000 mieszkańców wyniosły 2,6 tys., co oznacza spadek o 66 w porównaniu z 2023 rokiem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

