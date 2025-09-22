Dłuższe buspasy i ścieżki rowerowe, więcej przystanków i parkingów

Dziś tj. 22 września przypada Europejski Dzień Bez Samochodu – proekologiczna kampania, która zachęca do rezygnacji z pojazdów na rzecz komunikacji zbiorowej i rowerów. Jak w Warszawie i województwie mazowieckim rozbudowywano infrastrukturę, mającej na celu ułatwienie podróżowania bez auta.



Dane dotyczące zmian w infrastrukturze zaprezentował Urząd Statystyczny w Warszawie.

Rośnie popularność transportu publicznego

Podróżowanie komunikacją miejską w 2024 roku stało się wygodniejsze dzięki wydłużeniu buspasów. W Warszawie ich długość wzrosła o 0,3 km, osiągając 73,1 km. W całym województwie mazowieckim ich łączna długość wyniosła 75,9 km, co również stanowiło wzrost o 0,3 km w porównaniu z 2023 rokiem.

Poprawił się także komfort pasażerów dzięki nowym przystankom. W Warszawie przybyły 92 przystanki autobusowe i tramwajowe, zwiększając ich liczbę do 4,4 tys.. W całym województwie mazowieckim dostępnych było 25 tys. przystanków, czyli o 773 więcej niż rok wcześniej.

Dodatkowo na Mazowszu kierowcy mieli do dyspozycji 92 parkingi „Parkuj i jedź”, co oznacza wzrost o 3 nowe lokalizacje. W samej Warszawie liczba 17 takich parkingów pozostała bez zmian.