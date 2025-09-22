Dłuższe buspasy i ścieżki rowerowe, więcej przystanków i parkingów

Dzień bez Samochodu
Dzień bez Samochodu to czas darmowej komunikacji miejskiej
Dane dotyczące zmian w infrastrukturze zaprezentował Urząd Statystyczny w Warszawie.
Podróżowanie komunikacją miejską w 2024 roku stało się wygodniejsze dzięki wydłużeniu buspasów. W Warszawie ich długość wzrosła o 0,3 km, osiągając 73,1 km. W całym województwie mazowieckim ich łączna długość wyniosła 75,9 km, co również stanowiło wzrost o 0,3 km w porównaniu z 2023 rokiem.
Poprawił się także komfort pasażerów dzięki nowym przystankom. W Warszawie przybyły 92 przystanki autobusowe i tramwajowe, zwiększając ich liczbę do 4,4 tys.. W całym województwie mazowieckim dostępnych było 25 tys. przystanków, czyli o 773 więcej niż rok wcześniej.
Dodatkowo na Mazowszu kierowcy mieli do dyspozycji 92 parkingi „Parkuj i jedź”, co oznacza wzrost o 3 nowe lokalizacje. W samej Warszawie liczba 17 takich parkingów pozostała bez zmian.
Rower to jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu. W 2024 roku sieć tras rowerowych w województwie mazowieckim powiększyła się o 189,7 km. Na terenie Warszawy sieć wzrosła o 40,3 km.
Systemy rowerów publicznych również odnotowały rozwój. W całym województwie funkcjonowało 18 systemów (o 2 więcej niż w 2023 r.), dysponujących 472 stacjami (wzrost o 22). W Warszawie działał jeden system z 332 stacjami (o 4 więcej).
Do dyspozycji rowerzystów na Mazowszu było 4,5 tys. rowerów (o 142 więcej), które wypożyczono ponad 5 mln razy (spadek o 63 tys.). Wypożyczenia na 1000 mieszkańców spadły o 12, do 922. W Warszawie dostępnych było 3,3 tys. rowerów (o 49 więcej), które wypożyczono 4,8 mln razy (spadek o 119,8 tys.). Wypożyczenia na 1000 mieszkańców wyniosły 2,6 tys., co oznacza spadek o 66 w porównaniu z 2023 rokiem.