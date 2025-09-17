Czy radni wprowadzą nocną prohibicję? Nadszedł czas decyzji

Uchwały o nocnej prohibicji w Warszawie, współpraca z organizacjami pozarzadowymi i miejski plan adaptacji to główne punkty czwartkowej Rady Warszawy.



Sesja rozpocznie się w czwartek, 18 września, o godz. 10.

Kwestia prohibicji na sesji Rady Warszawy

Radni będą zajmować się przede wszystkim dwoma projektami uchwał dotyczących ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu Jeden z nich został wniesiony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a drugi przez społeczników z Miasto Jest Nasze. Szanse na uchwalenie któregokolwiek z tych projektów są niewielkie, ponieważ przeciwna jest mu Koalicja Obywatelska, mająca większość w Radzie Warszawy. Projekty negatywnie zaopiniowala też większość dzielnic (14 z 18) oraz Komisje Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisja Spraw Społecznych i Rodziny.

Ponadto porządek obrad obejmuje omówieni kwestii współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok, wsparcie finansowe dla konserwacji zabytków, działania dotyczące spółek miejskich, przygotowania miejskiego planu adaptacji do 2040 roku oraz ochronę przyrody (pomniki przyrody, odstępstwa od zakazów ochrony).

Plany zagodpodarowania na Radzie Warszawy

Radni będą omawiać kilka projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem dyskusji będą plany dla osiedla Anin oraz obszaru Anecina Południowego (część I).