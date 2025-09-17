Sprzątanie Świata 2025 w Warszawie. W najbliższy weekend finał tegorocznej edycji

Sadzonka za śmieci. Akcja Sprzątania Świata na Bemowie z wyjątkową ofertą

Dzielnica Bemowo postawiła na innowacyjne podejście, łącząc sprzątanie z nagrodami dla uczestników. Akcja odbędzie się 20 września w godzinach 9-12 na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo. Główną atrakcją jest możliwość wymiany zebranych surowców wtórnych – metalu, szkła, makulatury, plastiku i elektrośmieci – na rośliny. Organizatorzy przygotowali aż ponad 4 tysiące sadzonek i cebulek kwiatów, wśród których znajdą się między innymi chryzantemy, wrzosy, astry bylinowe, jeżówki, a nawet borówki amerykańskie.

To unikalna okazja, aby przyczynić się do ochrony środowiska, a w zamian zabrać do domu odrobinę zieleni, który upiększy nasz balkon czy ogródek. Dodatkowo na uczestników czeka zdrowy poczęstunek oraz zabawy edukacyjne dla najmłodszych.

Białołęka włącza się w globalną akcję Sprzątania Świata 2025

Dzielnica Białołęka również potwierdziła swoje zaangażowanie w akcję „Sprzątanie Świata 2025”. W sobotę, 20 września 2025 roku, w godzinach 10-12, mieszkańcy będą mogli włączyć się w zbiórkę śmieci w kilku wyznaczonych rejonach. Do akcji wybrano: ul. Milenijną i Pomorską, Park Wiśniewo, Port Żerański (środkowy basen), rejon ul. Ku Rzece, Park Magiczna, ul. Leśnej Polanki 63/65 oraz rejon mostu przy ul. Chudoby.

Na miejscu będą czekać koordynatorzy, którzy zapewnią uczestnikom niezbędny sprzęt w postaci worków i rękawiczek. Organizatorzy podkreślają, że akcja ma na celu nie tylko oczyszczenie terenów, ale także edukację i integrację społeczną. Poprzez wspólne zaangażowanie Białołęka chce pokazać, że troska o naturę idzie w parze z odpowiedzialnością za przestrzeń publiczną. Zaproszeni są wszyscy chętni, bez względu na wiek.

Warszawa sprząta

Zaplanowane na 20 września akcje w Warszawie to nie tylko symboliczne gesty, ale konkretne działania na rzecz czystego miasta. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na sprzątanie Olszynki Grochowskiej, czy też weźmiesz udział w wymianie surowców na rośliny na Bemowie, każda para rąk ma znaczenie.

Mieszkańców zachęcamy do śledzenia oficjalnych stron internetowych dzielnic, aby uzyskać dodatkowe informacje i dołączyć do tych wartościowych inicjatyw.