Zamienią odpady na sadzonki roślin. Rusza akcja „Łączy nas czysty las”

Kolejna edycja ekologicznej akcji „Łączy nas czysty las” ruszy w sobotę 20 września. W godz. 10-14 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Lesie Młociny (ul. Papirusów 3/3A) mieszkańcy będą mogli wymienić elektroodpady oraz baterie na sadzonki roślin - tym razem wraz z tekstyliami i ubraniami nadającymi się do ponownego użycia.



W trakcie wydarzenia uczestnicy, którzy przyniosą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub baterie, będą mogli wybierać wśród 9 gatunków sadzonek: trzmielina pospolita, dereń biały, głóg, irga, bez czarny, kalina koralowa, czarna porzeczka, wrzos i jeżyna.

Wymiana odzieży na sadzonki roślin

Nowością podczas tej odsłony akcji będzie możliwość wymiany odzieży i tekstyliów na sadzonki roślin. Ważne, by ubrania i tekstylia były czyste i nadawały się do ponownego użycia.

Na miejscu zostanie zorganizowane stanowisko edukacyjne we współpracy z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dodatkowo na uczestników czekać będą warsztaty upcyclingowe, na których będzie można własnoręcznie wykonać biżuterię z roślin zatopionych w żywicy epoksydowej, malowane torby płócienne oraz aromatyczne świece sojowe w słoikach.

Dla najmłodszych przygotowano stanowiska edukacyjne z grami i zabawami, które uczą prawidłowego postępowania z elektroodpadami.