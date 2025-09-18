19°C
Życie Warszawy

Zamienią odpady na sadzonki roślin. Rusza akcja „Łączy nas czysty las”

Publikacja: 18.09.2025 10:45

Nowością podczas tej odsłony akcji będzie możliwość wymiany odzieży i tekstyliów na sadzonki roślin

Foto: Adobe Stock

rbi
Kolejna edycja ekologicznej akcji „Łączy nas czysty las” ruszy w sobotę 20 września. W godz. 10-14 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Lesie Młociny (ul. Papirusów 3/3A) mieszkańcy będą mogli wymienić elektroodpady oraz baterie na sadzonki roślin - tym razem wraz z tekstyliami i ubraniami nadającymi się do ponownego użycia.

W trakcie wydarzenia uczestnicy, którzy przyniosą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub baterie, będą mogli wybierać wśród 9 gatunków sadzonek: trzmielina pospolita, dereń biały, głóg, irga, bez czarny, kalina koralowa, czarna porzeczka, wrzos i jeżyna.

Wymiana odzieży na sadzonki roślin

Nowością podczas tej odsłony akcji będzie możliwość wymiany odzieży i tekstyliów na sadzonki roślin. Ważne, by ubrania i tekstylia były czyste i nadawały się do ponownego użycia.

Na miejscu zostanie zorganizowane stanowisko edukacyjne we współpracy z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dodatkowo na uczestników czekać będą warsztaty upcyclingowe, na których będzie można własnoręcznie wykonać biżuterię z roślin zatopionych w żywicy epoksydowej, malowane torby płócienne oraz aromatyczne świece sojowe w słoikach.

Dla najmłodszych przygotowano stanowiska edukacyjne z grami i zabawami, które uczą prawidłowego postępowania z elektroodpadami.

Wymiana odpadów na kupony

System wymiany opiera się na kuponach, które uczestnicy zdobywają za oddane elektroodpady, baterie lub tekstylia. Sprzęt elektryczny i elektroniczny mały, na przykład mikser czy suszarka, jest wart jednego kuponu. Sprzęt średni, taki jak telewizor lub komputer, pozwala otrzymać dwa kupony, natomiast duży, jak pralka czy lodówka, daje trzy kupony.

