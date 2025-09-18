Zamienią odpady na sadzonki roślin. Rusza akcja „Łączy nas czysty las”

Nowością podczas tej odsłony akcji będzie możliwość wymiany odzieży i tekstyliów na sadzonki roślin
W trakcie wydarzenia uczestnicy, którzy przyniosą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub baterie, będą mogli wybierać wśród 9 gatunków sadzonek: trzmielina pospolita, dereń biały, głóg, irga, bez czarny, kalina koralowa, czarna porzeczka, wrzos i jeżyna.
Nowością podczas tej odsłony akcji będzie możliwość wymiany odzieży i tekstyliów na sadzonki roślin. Ważne, by ubrania i tekstylia były czyste i nadawały się do ponownego użycia.
Na miejscu zostanie zorganizowane stanowisko edukacyjne we współpracy z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dodatkowo na uczestników czekać będą warsztaty upcyclingowe, na których będzie można własnoręcznie wykonać biżuterię z roślin zatopionych w żywicy epoksydowej, malowane torby płócienne oraz aromatyczne świece sojowe w słoikach.
Dla najmłodszych przygotowano stanowiska edukacyjne z grami i zabawami, które uczą prawidłowego postępowania z elektroodpadami.
System wymiany opiera się na kuponach, które uczestnicy zdobywają za oddane elektroodpady, baterie lub tekstylia. Sprzęt elektryczny i elektroniczny mały, na przykład mikser czy suszarka, jest wart jednego kuponu. Sprzęt średni, taki jak telewizor lub komputer, pozwala otrzymać dwa kupony, natomiast duży, jak pralka czy lodówka, daje trzy kupony.
Za 20 baterii przyznawany będzie jeden kupon, za 40 sztuk – dwa kupony, a za 60 sztuk – trzy kupony. Ubrania i tekstylia będzie można wymieniać na kupony według wagi: od 1 do 3 kilogramów to jeden kupon, od 3 do 5 kilogramów daje dwa kupony, a powyżej 5 kilogramów – trzy kupony.
Za każdy kupon uczestnik może otrzymać jedną sadzonkę, przy czym jedna osoba może maksymalnie wykorzystać siedem kuponów. Nie będą przyjmowane kable, żarówki, świetlówki, tonery oraz zniszczona odzież i tekstylia. Kupony będzie można wykorzystać tylko w dniu wydarzenia.