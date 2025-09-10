Zawalona kamienica przy Górnośląskiej 22. Jest grzywna od konserwatora zabytków i zawiadomienie do prokuratury

Konserwator zabytków przedstawił wynik kontroli kamienicy
Zabytkowa kamienica przy ulicy Górnośląskiej 22 w Warszawie jest w dramatycznym stanie. Obiekt, który od lat czeka na niezbędne prace zabezpieczające, w czerwcu tego roku zaczął się dosłownie rozpadać. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) wreszcie przystąpił do zdecydowanych działań.
Kontrola przeprowadzona pod koniec sierpnia wykazała, że brak reakcji właścicieli doprowadził do postępującej destrukcji, co grozi bezpowrotną utratą cennego zabytku.
16 czerwca 2025 r. doszło do samoczynnego zawalenia się stropów we frontowej części kamienicy. Zdarzenie to było bezpośrednią przyczyną działań kontrolnych, które przeprowadził Wydział Kontroli i Dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. W oględzinach uczestniczył również rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, specjalizujący się w zabezpieczeniach technicznych zabytków. W trakcie inspekcji stwierdzono, że stan wnętrza budynku uległ znacznemu pogorszeniu w porównaniu do 2022 roku, co świadczy o postępującej degradacji obiektu.
W 2022 roku MWKZ wydał decyzję nakazową, zobowiązując Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Górnośląska 22 do przeprowadzenia prac zabezpieczających. Z powodu niewykonania tych działań, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył na Wspólnotę maksymalną grzywnę, mającą na celu przymuszenie dysponenta zabytku do wykonania pierwotnej decyzji. Jednocześnie wyznaczono nowy termin na realizację prac - do końca 2025 roku. Dodatkowo, w związku z zawaleniem stropów, MWKZ zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa uszkodzenia zabytku.
Działania konserwatorskie napotykają na poważne przeszkody, głównie ze względu na złożony stan prawny obiektu. Kamienica jest własnością trzech podmiotów prywatnych, które znajdują się ze sobą w sporze. Sytuację pogarsza dodatkowo bierność zarządcy sądowego, reprezentującego Wspólnotę Mieszkaniową. W efekcie, spór i brak działania prowadzą do postępującej degradacji budynku, a konieczne prace zabezpieczające nie są realizowane. To właśnie ta skomplikowana sytuacja prawna jest główną barierą w procesie ratowania cennego obiektu.
Aby ocenić zakres prac niezbędnych do powstrzymania dalszej destrukcji, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zlecił opracowanie szczegółowej ekspertyzy technicznej. MWKZ, świadom wysokiej wartości zabytkowej obiektu i jego awaryjnego stanu, zapowiada, że będzie konsekwentnie korzystać z przysługujących mu środków nadzoru konserwatorskiego. Celem jest uratowanie tego cennego budynku, zanim będzie za późno.