Rośliny za śmieci w Wawrze. Wymień elektroodpady na zioła i wrzosy podczas pikniku EkoPower 2025

Za każdy oddany elektroodpad uczestnicy otrzymają kupony, które uprawnią ich do odbioru sadzonek
Piknik ekologiczny EkoPower to inicjatywa, która łączy zabawę z edukacją i promuje postawy proekologiczne. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przynoszenia zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii, które zostaną profesjonalnie zutylizowane. W zamian za posegregowane odpady, każdy uczestnik otrzyma kupony, które można wymienić na piękne rośliny.
Głównym punktem programu pikniku jest akcja "Rośliny za śmieci". Za każdy oddany elektroodpad uczestnicy otrzymają kupony, które uprawnią ich do odbioru sadzonek wrzosów, bazylii, mięty, tymianku i rozmarynu. Zasady są proste: 10 baterii to 1 kupon, mały sprzęt (np. blender, suszarka, telefon) to również 1 kupon, natomiast za średni sprzęt (np. mikrofala, komputer, odkurzacz) można otrzymać 3 kupony. Obowiązuje limit 10 kuponów na osobę, niezależnie od ilości przyniesionego sprzętu.
Elektroodpady będzie można oddawać w kilku punktach, co ma usprawnić całą operację, zwłaszcza w kontekście utrudnień komunikacyjnych. Już w sobotę, 6 września, w godzinach 10:00-14:00, pod Urzędem Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 będzie działał Mobilny Punkt Zbierania Elektrośmieci. Natomiast w dniu pikniku, w niedzielę, mieszkańcy mogą skorzystać z dwóch punktów: na parkingu przy ul. Sitowie (godz. 15:00-18:30) oraz na terenie samej Plaży Romantycznej (godz. 15:00-18:45). Punkt przy ul. Sitowie jest zalecany dla osób przywożących cięższy sprzęt samochodem, natomiast na plaży będzie można oddać drobne odpady, takie jak baterie czy małe urządzenia.
EkoPower to nie tylko wymiana elektroodpadów. To także mnóstwo atrakcji dla każdego, a całe wydarzenie poprowadzi znana aktorka Joanna Jabłczyńska. Na uczestników czekają liczne stoiska edukacyjne i warsztaty "Zrób to sam", gdzie będzie można m.in. nauczyć się segregacji odpadów, dowiedzieć się więcej o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz bioróżnorodności, a także własnoręcznie stworzyć eko-biżuterię, mydła czy peelingi.
W programie przewidziano również atrakcje dla najmłodszych, takie jak dmuchańce, malowanie buziek i gigantyczne gry planszowe. Miłośnicy teatru będą mogli zobaczyć występy Teatru Akt, który zaprezentuje happening "Cztery żywioły" (ok. 16:00) oraz spektakl "Ja gore" (godz. 19:00). Nie zabraknie także strefy gastronomicznej z kuchnią zero waste prowadzoną przez Adama Kozaneckiego z programu Master Chef, targiem eko-żywności i strefą food trucków.
Piknik odbędzie się w niedzielę, 7 września, w godzinach 15:00-20:00 na Plaży Romantycznej przy ul. Rychnowskiej 15. Z uwagi na wyłączenie z ruchu ulic Romantycznej i Rychnowskiej, organizatorzy zalecają korzystanie z transportu publicznego, roweru lub specjalnego, bezpłatnego autobusu wahadłowego, który będzie kursował na trasie Ośrodek Szkoleniowy – Romantyczna od godziny 14:00 do 20:30. Dla zmotoryzowanych dostępne będą parkingi przy Wałe Miedzeszyńskim, ul. Cyklamenów/Skalnicowej, ul. Sitowie oraz przy Urzędzie Dzielnicy Wawer.
Piknik ekologiczny EkoPower to doskonała okazja, by w przyjemny sposób połączyć dbałość o środowisko z dobrą zabawą. Warto przyjść, by pozbyć się niepotrzebnych sprzętów, zyskać w zamian rośliny i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze, poznając ciekawe fakty o ekologii.