Życie Warszawy

Rośliny za śmieci w Wawrze. Wymień elektroodpady na zioła i wrzosy podczas pikniku EkoPower 2025

Publikacja: 05.09.2025 15:30

Za każdy oddany elektroodpad uczestnicy otrzymają kupony, które uprawnią ich do odbioru sadzonek

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Dzielnica Wawer po raz kolejny zaprasza na popularny piknik ekologiczny EkoPower. W najbliższą niedzielę, 7 września, na Plaży Romantycznej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego mieszkańcy będą mogli wziąć udział w akcji "rośliny za śmieci" i skorzystać z licznych atrakcji.

Piknik ekologiczny EkoPower to inicjatywa, która łączy zabawę z edukacją i promuje postawy proekologiczne. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przynoszenia zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii, które zostaną profesjonalnie zutylizowane. W zamian za posegregowane odpady, każdy uczestnik otrzyma kupony, które można wymienić na piękne rośliny.

Wymiana elektroodpadów na rośliny – zasady akcji

Głównym punktem programu pikniku jest akcja "Rośliny za śmieci". Za każdy oddany elektroodpad uczestnicy otrzymają kupony, które uprawnią ich do odbioru sadzonek wrzosów, bazylii, mięty, tymianku i rozmarynu. Zasady są proste: 10 baterii to 1 kupon, mały sprzęt (np. blender, suszarka, telefon) to również 1 kupon, natomiast za średni sprzęt (np. mikrofala, komputer, odkurzacz) można otrzymać 3 kupony. Obowiązuje limit 10 kuponów na osobę, niezależnie od ilości przyniesionego sprzętu.

Elektroodpady będzie można oddawać w kilku punktach, co ma usprawnić całą operację, zwłaszcza w kontekście utrudnień komunikacyjnych. Już w sobotę, 6 września, w godzinach 10:00-14:00, pod Urzędem Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 będzie działał Mobilny Punkt Zbierania Elektrośmieci. Natomiast w dniu pikniku, w niedzielę, mieszkańcy mogą skorzystać z dwóch punktów: na parkingu przy ul. Sitowie (godz. 15:00-18:30) oraz na terenie samej Plaży Romantycznej (godz. 15:00-18:45). Punkt przy ul. Sitowie jest zalecany dla osób przywożących cięższy sprzęt samochodem, natomiast na plaży będzie można oddać drobne odpady, takie jak baterie czy małe urządzenia.

Piknik EkoPower – atrakcje dla całej rodziny

EkoPower to nie tylko wymiana elektroodpadów. To także mnóstwo atrakcji dla każdego, a całe wydarzenie poprowadzi znana aktorka Joanna Jabłczyńska. Na uczestników czekają liczne stoiska edukacyjne i warsztaty "Zrób to sam", gdzie będzie można m.in. nauczyć się segregacji odpadów, dowiedzieć się więcej o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz bioróżnorodności, a także własnoręcznie stworzyć eko-biżuterię, mydła czy peelingi.

W programie przewidziano również atrakcje dla najmłodszych, takie jak dmuchańce, malowanie buziek i gigantyczne gry planszowe. Miłośnicy teatru będą mogli zobaczyć występy Teatru Akt, który zaprezentuje happening "Cztery żywioły" (ok. 16:00) oraz spektakl "Ja gore" (godz. 19:00). Nie zabraknie także strefy gastronomicznej z kuchnią zero waste prowadzoną przez Adama Kozaneckiego z programu Master Chef, targiem eko-żywności i strefą food trucków.

Informacje praktyczne i dojazd

Piknik odbędzie się w niedzielę, 7 września, w godzinach 15:00-20:00 na Plaży Romantycznej przy ul. Rychnowskiej 15. Z uwagi na wyłączenie z ruchu ulic Romantycznej i Rychnowskiej, organizatorzy zalecają korzystanie z transportu publicznego, roweru lub specjalnego, bezpłatnego autobusu wahadłowego, który będzie kursował na trasie Ośrodek Szkoleniowy – Romantyczna od godziny 14:00 do 20:30. Dla zmotoryzowanych dostępne będą parkingi przy Wałe Miedzeszyńskim, ul. Cyklamenów/Skalnicowej, ul. Sitowie oraz przy Urzędzie Dzielnicy Wawer.

Piknik ekologiczny EkoPower to doskonała okazja, by w przyjemny sposób połączyć dbałość o środowisko z dobrą zabawą. Warto przyjść, by pozbyć się niepotrzebnych sprzętów, zyskać w zamian rośliny i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze, poznając ciekawe fakty o ekologii.

