Rośliny za śmieci w Wawrze. Wymień elektroodpady na zioła i wrzosy podczas pikniku EkoPower 2025

Dzielnica Wawer po raz kolejny zaprasza na popularny piknik ekologiczny EkoPower. W najbliższą niedzielę, 7 września, na Plaży Romantycznej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego mieszkańcy będą mogli wziąć udział w akcji "rośliny za śmieci" i skorzystać z licznych atrakcji.



Piknik ekologiczny EkoPower to inicjatywa, która łączy zabawę z edukacją i promuje postawy proekologiczne. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przynoszenia zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii, które zostaną profesjonalnie zutylizowane. W zamian za posegregowane odpady, każdy uczestnik otrzyma kupony, które można wymienić na piękne rośliny.

Reklama Reklama

Wymiana elektroodpadów na rośliny – zasady akcji

Głównym punktem programu pikniku jest akcja "Rośliny za śmieci". Za każdy oddany elektroodpad uczestnicy otrzymają kupony, które uprawnią ich do odbioru sadzonek wrzosów, bazylii, mięty, tymianku i rozmarynu. Zasady są proste: 10 baterii to 1 kupon, mały sprzęt (np. blender, suszarka, telefon) to również 1 kupon, natomiast za średni sprzęt (np. mikrofala, komputer, odkurzacz) można otrzymać 3 kupony. Obowiązuje limit 10 kuponów na osobę, niezależnie od ilości przyniesionego sprzętu.

Elektroodpady będzie można oddawać w kilku punktach, co ma usprawnić całą operację, zwłaszcza w kontekście utrudnień komunikacyjnych. Już w sobotę, 6 września, w godzinach 10:00-14:00, pod Urzędem Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 będzie działał Mobilny Punkt Zbierania Elektrośmieci. Natomiast w dniu pikniku, w niedzielę, mieszkańcy mogą skorzystać z dwóch punktów: na parkingu przy ul. Sitowie (godz. 15:00-18:30) oraz na terenie samej Plaży Romantycznej (godz. 15:00-18:45). Punkt przy ul. Sitowie jest zalecany dla osób przywożących cięższy sprzęt samochodem, natomiast na plaży będzie można oddać drobne odpady, takie jak baterie czy małe urządzenia.

Piknik EkoPower – atrakcje dla całej rodziny

EkoPower to nie tylko wymiana elektroodpadów. To także mnóstwo atrakcji dla każdego, a całe wydarzenie poprowadzi znana aktorka Joanna Jabłczyńska. Na uczestników czekają liczne stoiska edukacyjne i warsztaty "Zrób to sam", gdzie będzie można m.in. nauczyć się segregacji odpadów, dowiedzieć się więcej o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz bioróżnorodności, a także własnoręcznie stworzyć eko-biżuterię, mydła czy peelingi.