Ogród zmysłów i wiele zieleni. Gotowy jest nowy odcinek parku nad POW

Różnorodna zieleń, nowe alejki, mała architektura i ogród zmysłów – właśnie otwarty odcinek ursynowskiego parku nad POW to atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna. Znajduje się między al. KEN a ul. Lanciego.



W parku powstały alejki z nawierzchni mineralnej oraz kontynuacja promenady z tzw. żółtą wstęgą, która ciągnąć się będzie się wzdłuż całego parku. Udostępnienie całości inwestycji planowane jest w 2026 r. Wszystko jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Ogród zmysłów w parku nad POW

Główną atrakcją tego odcinka jest ogród zmysłów, w którym niezależnie od pór roku można odpocząć wśród kolorów, kwiatów, zapachów i szumu traw. Wybrano kontrastujące ze sobą gatunki roślin, które jednocześnie się uzupełniają.

Szczególną uwagę zwracają dwie wyniesione rabaty z krwawnikami, czosnkami, zawilcami, orlikami, dzwonkami, ostrożeniami, naparstnicami, jeżówkami, bodziszkami, liliami, szałwiami, dziewannami, werbenami, przetacznikami i innymi gatunkami bylin i traw ozdobnych. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego placu, na którym można odpocząć przy stolikach i krzesłach.

Wiele gatunków drzew w parku nad POW

Na nowym odcinku znajdują się 155 drzewa różnych gatunków - dęby szypułkowe, klony polne, zwyczajne i jawory, brzozy, graby, buki, sosny, czeremchy, wiśnie ptasie, wonne, śliwy wiśniowe, grusze drobnoowocowe, czy lipy drobnolistne.