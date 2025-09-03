Saski Point: Stary biurowiec zmieni się w luksusowe apartamenty

Biurowiec Saski Point, zlokalizowany na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej, może wkrótce przejść gruntowną metamorfozę. Zamiast rozbiórki planowana jest adaptacja na budynek mieszkalny, co jest odpowiedzią na rosnący popyt na luksusowe apartamenty w prestiżowej lokalizacji.



Oddany do użytku w 1998 roku biurowiec, położony u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej, po 27 latach traci na atrakcyjności dla najemców biurowych. Zamiast inwestować w kosztowną rozbiórkę, nowy właściciel, którego tożsamość nie została ujawniona, podjął decyzję o zmianie funkcji obiektu.

Według informacji podanych przez wyborcza.pl oraz propertynews.pl, spółka Roceporthill Investments złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy, który dotyczy przekształcenia biurowca w budynek mieszkalny z częścią handlowo-usługową.

Luksus z widokiem na Ogród Saski

Znakomita lokalizacja Saski Point, tuż naprzeciwko Ogrodu Saskiego, to kluczowy atut, który może przyciągnąć zamożnych nabywców. Mieszkania z widokiem na jeden z najpiękniejszych parków w stolicy mogą osiągać bardzo wysokie ceny.

Planowana adaptacja nie przewiduje znaczących zmian w gabarytach obiektu. Jak wyjaśnia Mateusz Węgrzyn, rzecznik dzielnicy Śródmieście, modyfikacje ograniczą się jedynie do dostosowania bryły do nowej funkcji. Kolejnym udogodnieniem dla przyszłych mieszkańców jest podziemny parking na ponad 90 samochodów.