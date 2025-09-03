Saski Point: Stary biurowiec zmieni się w luksusowe apartamenty

Biurowiec Saski Point wkróce może stać się luksusowym apartamentowcem
Oddany do użytku w 1998 roku biurowiec, położony u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej, po 27 latach traci na atrakcyjności dla najemców biurowych. Zamiast inwestować w kosztowną rozbiórkę, nowy właściciel, którego tożsamość nie została ujawniona, podjął decyzję o zmianie funkcji obiektu.
Według informacji podanych przez wyborcza.pl oraz propertynews.pl, spółka Roceporthill Investments złożyła wniosek o wydanie warunków zabudowy, który dotyczy przekształcenia biurowca w budynek mieszkalny z częścią handlowo-usługową.
Znakomita lokalizacja Saski Point, tuż naprzeciwko Ogrodu Saskiego, to kluczowy atut, który może przyciągnąć zamożnych nabywców. Mieszkania z widokiem na jeden z najpiękniejszych parków w stolicy mogą osiągać bardzo wysokie ceny.
Planowana adaptacja nie przewiduje znaczących zmian w gabarytach obiektu. Jak wyjaśnia Mateusz Węgrzyn, rzecznik dzielnicy Śródmieście, modyfikacje ograniczą się jedynie do dostosowania bryły do nowej funkcji. Kolejnym udogodnieniem dla przyszłych mieszkańców jest podziemny parking na ponad 90 samochodów.
Formalnie nie ma przeszkód do realizacji projektu, ponieważ teren, na którym stoi biurowiec, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W grudniu 2024 roku, dotychczasowy właściciel, spółka CA Immo, sprzedał biurowiec polskiemu inwestorowi. Nieoficjalnie wiadomo, że jest on również właścicielem sąsiedniego budynku Saski Crescent. Cena sprzedaży przekroczyła ostatnią wartość księgową, co świadczy o atrakcyjności i potencjale inwestycyjnym nieruchomości.
Przekształcenie Saski Point w apartamentowiec to kolejny przykład dużych zmian jakie zachodzą na rynku nieruchomości w centrum Warszawy.