Koniec darmowego parkowania przy metrze Kabaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Kabaty” zdecydowała się na radykalne kroki w walce o miejsca parkingowe. Od 1 września 2025 roku, na osiedlowej uliczce przy blokach Wąwozowa 6 i 8, zacznie obowiązywać strefa płatnego parkowania.



Decyzja, o której informuje haloursynow.pl, jest odpowiedzią na lata problemów z parkującymi tam samochodami osób dojeżdżających do centrum Warszawy.

Dlaczego wprowadzono opłaty?

Mieszkańcy okolic stacji metra Kabaty od dawna skarżyli się na brak miejsc postojowych. Parkingi, które nie były zabezpieczone szlabanami, regularnie zajmowali kierowcy z podwarszawskich miejscowości, wykorzystując je jako darmowy parking typu Parkuj i Jedź (P+R).

Jak tłumaczy Renata Lepionka-Michalak, zastępca prezesa spółdzielni, problem nasilał się w godzinach porannych i popołudniowych, gdy kierowcy przesiadali się do metra. Choć jeszcze na początku roku większość mieszkańców była przeciwna parkomatom, to z czasem brak wolnych miejsc tak dał się we znaki, że nastroje się zmieniły. Decyzja zapadła po konsultacjach społecznych i została zatwierdzona przez zarząd oraz radę nadzorczą.

Cennik i zasady parkowania

Opłaty będą naliczane od 1 września 2025 roku. Płatny parking będzie obowiązywał od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00.