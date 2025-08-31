Koniec darmowego parkowania przy metrze Kabaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Kabaty” podjęłą decyzję o wprowdzeniu lolakne strefy płaneengo o
Decyzja, o której informuje haloursynow.pl, jest odpowiedzią na lata problemów z parkującymi tam samochodami osób dojeżdżających do centrum Warszawy.
Mieszkańcy okolic stacji metra Kabaty od dawna skarżyli się na brak miejsc postojowych. Parkingi, które nie były zabezpieczone szlabanami, regularnie zajmowali kierowcy z podwarszawskich miejscowości, wykorzystując je jako darmowy parking typu Parkuj i Jedź (P+R).
Jak tłumaczy Renata Lepionka-Michalak, zastępca prezesa spółdzielni, problem nasilał się w godzinach porannych i popołudniowych, gdy kierowcy przesiadali się do metra. Choć jeszcze na początku roku większość mieszkańców była przeciwna parkomatom, to z czasem brak wolnych miejsc tak dał się we znaki, że nastroje się zmieniły. Decyzja zapadła po konsultacjach społecznych i została zatwierdzona przez zarząd oraz radę nadzorczą.
Opłaty będą naliczane od 1 września 2025 roku. Płatny parking będzie obowiązywał od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00.
Aby zachęcić do rotacji miejsc, mieszkańcy i właściciele lokali usługowych będą mieli dostęp do preferencyjnych abonamentów:
Obsługą parkomatów i rozliczaniem opłat zajmie się firma ATPark.
Brak ważnego biletu parkingowego będzie wiązał się z karą w wysokości 300 zł. W przypadku szybkiej płatności (do 7 dni), opłata zostanie obniżona do 95 zł. Koszt odholowania auta wyniesie 1000 zł.
Wprowadzenie opłat na Kabatach wywołało niepokój w okolicznych wspólnotach mieszkaniowych. Mieszkańcy obawiają się, że problem darmowego parkowania przeniesie się na inne, niezabezpieczone szlabanami osiedlowe uliczki.
Renata Lepionka-Michalak uspokaja, że większość osiedli w okolicy ma już wjazdy zabezpieczone szlabanami. Jednak jak przyznaje jeden z członków zarządu spółdzielni, problem może się rozlać po całym osiedlu. Rozwiązaniem problemu mogłoby być utworzenie w okolicy publicznego parkingu Parkuj i Jedź.