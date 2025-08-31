Warszawa oficjalnie w gronie kandydatów do organizacji UEFA Women’s EURO 2029

Warszawa została jednym z miast, które oficjalnie zgłosiły swoją kandydaturę do współorganizacji Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Nożnej w 2029 roku (UEFA Women’s EURO 2029).



Warszawa znalazła się w gronie polskich miast – wraz z Białymstokiem, Gdańskiem, Krakowem, Szczecinem, Wrocławiem oraz Zabrzem – które zgłosiły gotowość do udziału w przygotowaniach UEFA Women’s EURO 2029 w ramach polskiej kandydatury.

Reklama Reklama

Szanse Warszawy na UEFA Women’s EURO 2029

Jednocześnie Polska konkuruje o prawa organizacyjne z innymi europejskimi krajami, w tym z Niemcami, Włochami, Portugalią oraz wspólną ofertą Danii i Szwecji.

Jak tłumaczą urzędnicy, kandydatura stolicy jest elementem długofalowej strategii rozwoju infrastruktury sportowej i promocji równości w sporcie. To wyjątkowa okazja, aby pokazać Warszawę jako nowoczesne, otwarte i sportowe miasto. Decyzja ta otwiera przed stolicą Polski szansę na uczestnictwo w wydarzeniu sportowym, które przyciągnie uwagę kibiców, mediów i turystów z całego kontynentu.

Wybór gospodarza UEFA Women’s EURO 2029 w grudniu

Turniej UEFA Women’s EURO 2029 zapowiada się jako największa edycja w historii. Rosnące zainteresowanie piłką nożną kobiet sprawia, że każde miasto-gospodarz zyska ogromną promocję oraz impuls gospodarczy i turystyczny. W jego trakcie Warszawa ma ambicję nie tylko stworzyć profesjonalne zaplecze dla zawodniczek, ale również wykorzystać turniej do promocji piłki kobiecej oraz wzmacniania roli sportu w życiu społecznym.