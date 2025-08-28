Zmiana warty w Radzie Warszawy. Nowe wiceprzewodniczące po kontrowersyjnym odwołaniu radnych Lewicy

Warszawska Rada Miasta wybrała dziś nowe wiceprzewodniczące. Na stanowiska powołano Ewę Janczar z Koalicji Obywatelskiej oraz Kamilę Gołębiowską z Lewicy-Miasto Jest Nasze. Zmiana ta nastąpiła po burzliwych wydarzeniach, które doprowadziły do odwołania z funkcji dwojga radnych.



W czwartek, 28 sierpnia, na sesji Rady Warszawy, dokonano wyboru nowego prezydium. W tajnym głosowaniu radni wskazali dwie nowe wiceprzewodniczące, wypełniając wakaty po niedawnym, głośnym odwołaniu radnych z klubu Lewica-Miasto Jest Nasze.

Kontrowersje po happeningu z „małpkami”

Wybór nowych wiceprzewodniczących to bezpośrednia konsekwencja wydarzeń, które miały miejsce na jednej z poprzednich sesji. Radni Lewicy-Miasto Jest Nasze zorganizowali wówczas happening, rozdając radnym Koalicji Obywatelskiej puste buteleczki po alkoholu, tzw. „małpki”. Był to protest przeciwko opieszałości w procedowaniu uchwały o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w stolicy.

Akcja spotkała się z ostrą reakcją klubu Koalicji Obywatelskiej, który uznał ją za „naruszenie godności” radnych. Ostatecznie, Melania Łuczak straciła stanowisko wiceprzewodniczącej Rady, a Jan Mencwel został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego komisji środowiska. Radni Lewicy-MJN nazwali tę decyzję „polityczną zemstą”.

Wyniki tajnego głosowania

Głosowanie na nowych członków prezydium odbyło się dziś w trybie tajnym. Z 57 radnych obecnych na sali, zdecydowana większość poparła kandydatury Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.