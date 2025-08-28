Zmiana warty w Radzie Warszawy. Nowe wiceprzewodniczące po kontrowersyjnym odwołaniu radnych Lewicy

Stanowiska wiceprzewodniczących w Radzie Warszawy objęły Ewa Janczar (z lewej strony) i Kamila Gołębiowska (po prawej)
W czwartek, 28 sierpnia, na sesji Rady Warszawy, dokonano wyboru nowego prezydium. W tajnym głosowaniu radni wskazali dwie nowe wiceprzewodniczące, wypełniając wakaty po niedawnym, głośnym odwołaniu radnych z klubu Lewica-Miasto Jest Nasze.
Wybór nowych wiceprzewodniczących to bezpośrednia konsekwencja wydarzeń, które miały miejsce na jednej z poprzednich sesji. Radni Lewicy-Miasto Jest Nasze zorganizowali wówczas happening, rozdając radnym Koalicji Obywatelskiej puste buteleczki po alkoholu, tzw. „małpki”. Był to protest przeciwko opieszałości w procedowaniu uchwały o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w stolicy.
Akcja spotkała się z ostrą reakcją klubu Koalicji Obywatelskiej, który uznał ją za „naruszenie godności” radnych. Ostatecznie, Melania Łuczak straciła stanowisko wiceprzewodniczącej Rady, a Jan Mencwel został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego komisji środowiska. Radni Lewicy-MJN nazwali tę decyzję „polityczną zemstą”.
Głosowanie na nowych członków prezydium odbyło się dziś w trybie tajnym. Z 57 radnych obecnych na sali, zdecydowana większość poparła kandydatury Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
• Kamila Gołębiowska (Lewica-Miasto Jest Nasze) otrzymała 44 głosy.
• Ewa Janczar (Koalicja Obywatelska) otrzymała 41 głosów.
• Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, Alicja Żebrowska, zdobyła 15 głosów.
Wyniki pokazują, że pomimo wcześniejszych napięć, koalicyjny układ sił w Radzie Warszawy pozostaje nienaruszony. Wybór Kamili Gołębiowskiej oznacza, że stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, tak jak przed odwołaniem Melanii Łuczak, nadal ma swojego przedstawiciela w prezydium.
Nowo wybrane radne mają doświadczenie związane z pełnieniem swoich nowych funkcji.
Ewa Janczar jest radną nieprzerwanie od 2014 roku i wcześniej pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego. Z wykształcenia jest doktorem nauk technicznych, a w swojej karierze zawodowej specjalizuje się w cyfryzacji, zarządzaniu dużymi projektami infrastrukturalnymi i pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Kamila Gołębiowska, mieszkanka Bemowa, to audytorka wewnętrzna z wieloletnim doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. Jej priorytety w pracy samorządowej to m.in. zielona Warszawa, rozwój infrastruktury rowerowej oraz transparentność wydatków publicznych, co wiąże się z jej profesją. W obecnej kadencji była już wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Zmiany w prezydium Rady Warszawy to efekt politycznych napięć, ale jednocześnie potwierdzenie stabilności koalicji rządzącej w stolicy.