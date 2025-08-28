31.6°C
Życie Warszawy

Zmiana warty w Radzie Warszawy. Nowe wiceprzewodniczące po kontrowersyjnym odwołaniu radnych Lewicy

Publikacja: 28.08.2025 15:30

Stanowiska wiceprzewodniczących w Radzie Warszawy objęły Ewa Janczar (z lewej strony) i Kamila Gołęb

Stanowiska wiceprzewodniczących w Radzie Warszawy objęły Ewa Janczar (z lewej strony) i Kamila Gołębiowska (po prawej)

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawska Rada Miasta wybrała dziś nowe wiceprzewodniczące. Na stanowiska powołano Ewę Janczar z Koalicji Obywatelskiej oraz Kamilę Gołębiowską z Lewicy-Miasto Jest Nasze. Zmiana ta nastąpiła po burzliwych wydarzeniach, które doprowadziły do odwołania z funkcji dwojga radnych.

W czwartek, 28 sierpnia, na sesji Rady Warszawy, dokonano wyboru nowego prezydium. W tajnym głosowaniu radni wskazali dwie nowe wiceprzewodniczące, wypełniając wakaty po niedawnym, głośnym odwołaniu radnych z klubu Lewica-Miasto Jest Nasze.

Kontrowersje po happeningu z „małpkami”

Wybór nowych wiceprzewodniczących to bezpośrednia konsekwencja wydarzeń, które miały miejsce na jednej z poprzednich sesji. Radni Lewicy-Miasto Jest Nasze zorganizowali wówczas happening, rozdając radnym Koalicji Obywatelskiej puste buteleczki po alkoholu, tzw. „małpki”. Był to protest przeciwko opieszałości w procedowaniu uchwały o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w stolicy.

Akcja spotkała się z ostrą reakcją klubu Koalicji Obywatelskiej, który uznał ją za „naruszenie godności” radnych. Ostatecznie, Melania Łuczak straciła stanowisko wiceprzewodniczącej Rady, a Jan Mencwel został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego komisji środowiska. Radni Lewicy-MJN nazwali tę decyzję „polityczną zemstą”.

Większość dzielnic Warszawy negatywnie zaopiniowała projekty uchwał o nocnej prohibicji
nocna prohibicja
„Wstyd i hańba tacy radni". Kulisy głosowań w sprawie zakazu w Warszawie

Wyniki tajnego głosowania

Głosowanie na nowych członków prezydium odbyło się dziś w trybie tajnym. Z 57 radnych obecnych na sali, zdecydowana większość poparła kandydatury Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

• Kamila Gołębiowska (Lewica-Miasto Jest Nasze) otrzymała 44 głosy.

• Ewa Janczar (Koalicja Obywatelska) otrzymała 41 głosów.

• Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, Alicja Żebrowska, zdobyła 15 głosów.

Wyniki pokazują, że pomimo wcześniejszych napięć, koalicyjny układ sił w Radzie Warszawy pozostaje nienaruszony. Wybór Kamili Gołębiowskiej oznacza, że stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, tak jak przed odwołaniem Melanii Łuczak, nadal ma swojego przedstawiciela w prezydium.

Kim są nowe wiceprzewodniczące?

Nowo wybrane radne mają doświadczenie związane z pełnieniem swoich nowych funkcji.

Ewa Janczar jest radną nieprzerwanie od 2014 roku i wcześniej pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego. Z wykształcenia jest doktorem nauk technicznych, a w swojej karierze zawodowej specjalizuje się w cyfryzacji, zarządzaniu dużymi projektami infrastrukturalnymi i pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Kamila Gołębiowska, mieszkanka Bemowa, to audytorka wewnętrzna z wieloletnim doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. Jej priorytety w pracy samorządowej to m.in. zielona Warszawa, rozwój infrastruktury rowerowej oraz transparentność wydatków publicznych, co wiąże się z jej profesją. W obecnej kadencji była już wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Zmiany w prezydium Rady Warszawy to efekt politycznych napięć, ale jednocześnie potwierdzenie stabilności koalicji rządzącej w stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

