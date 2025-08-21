Wakacyjny remont? ZOM radzi, jak pozbyć się odpadów

Odpady poremontowe nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na śmieci zmieszane, lecz wymagają specjalnego traktowania – przypomina Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM).



Każdy, kto planuje remont, powinien pamiętać, że pozbycie się odpadów budowlanych to równie ważny element całego procesu jak sam projekt czy wybór ekipy.

Reklama Reklama

Na co zwrócić uwagę przy segregowaniu odpadów po remoncie?

Przede wszystkim gruz, resztki ceramiki, opakowania po farbach i klejach, a także zużyte meble, panele czy szkło to odpady, które powinny trafić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W Warszawie działają aż cztery takie punkty, które przyjmują wymienione odpady całkowicie bezpłatnie. To świetna opcja, która pozwala mieszkańcom legalnie i ekologicznie pozbyć się problematycznych śmieci.

Dodatkowo PSZOK-i przyjmują również elektroodpady, czyli sprzęt typu pralki, lodówki lub telewizory. W tym wypadku mieszkańcy mogą także skorzystać z dedykowanych punktów ElektroEko lub zamówić odbiór sprzętu bezpośrednio z domu.

Innym rozwiązaniem jest zamówienie specjalnego kontenera lub worka na odpady budowlane. ZOM podkreśla jednak, że korzystając z tego rozwiązania, należy upewnić się, czy firma świadcząca takie usługi posiada odpowiednie zezwolenia na wywóz i utylizację odpadów.