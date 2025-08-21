Wakacyjny remont? ZOM radzi, jak pozbyć się odpadów

Porzucone śmieci szpecą miasto i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców
Każdy, kto planuje remont, powinien pamiętać, że pozbycie się odpadów budowlanych to równie ważny element całego procesu jak sam projekt czy wybór ekipy.
Przede wszystkim gruz, resztki ceramiki, opakowania po farbach i klejach, a także zużyte meble, panele czy szkło to odpady, które powinny trafić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W Warszawie działają aż cztery takie punkty, które przyjmują wymienione odpady całkowicie bezpłatnie. To świetna opcja, która pozwala mieszkańcom legalnie i ekologicznie pozbyć się problematycznych śmieci.
Dodatkowo PSZOK-i przyjmują również elektroodpady, czyli sprzęt typu pralki, lodówki lub telewizory. W tym wypadku mieszkańcy mogą także skorzystać z dedykowanych punktów ElektroEko lub zamówić odbiór sprzętu bezpośrednio z domu.
Innym rozwiązaniem jest zamówienie specjalnego kontenera lub worka na odpady budowlane. ZOM podkreśla jednak, że korzystając z tego rozwiązania, należy upewnić się, czy firma świadcząca takie usługi posiada odpowiednie zezwolenia na wywóz i utylizację odpadów.
ZOM zwraca również uwagę na poważne konsekwencje porzucania poremontowych odpadów w miejscach publicznych. Takie działanie to nie tylko zaśmiecanie i szpecenie miasta, ale również zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska. Resztki farb, klejów czy substancji chemicznych mogą zanieczyścić glebę i wodę, a porzucone meble lub gruz na chodnikach ograniczają widoczność i utrudniają poruszanie się pieszym. Za takie wykroczenia grożą mandaty.
W tym roku w ramach wspólnych patroli ZOM i Straż Miejska podjęły ponad 21 tysięcy interwencji związanych z utrzymaniem czystości w mieście, z czego 42 proc. dotyczyło podrzuconych śmieci. Mieszkańcy, którzy zauważą nielegalne wyrzucanie odpadów, mogą zgłaszać te przypadki do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, co pomaga skuteczniej walczyć z tym problemem.