Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic. 46 piosenek zakwalifikowało się do finału

Praga-Północ znów rozbrzmiewa nowymi dźwiękami. Zakończył się nabór utworów do V edycji konkursu Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic - wydarzenia, które co roku nadaje naszej dzielnicy szczególny rytm i przyciąga twórców z całego kraju.



W tym roku napłynęło ponad sześćdziesiąt zgłoszeń, a czterdzieści sześć z nich zakwalifikowało się do walki o Nagrodę Publiczności.

Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic 2025

Jak podkreśla Urząd Dzielnicy Praga-Półnic, w porównaniu z rokiem poprzednim zainteresowanie konkursem wyraźnie wzrosło.

Wszystkie utwory biorące udział w konkursie można już odsłuchać na kanale YouTube „Warsaw Tribute”. Aby wskazać swoich faworytów, należy oddać głos na stronie warsawtribute.pl. Swoje wsparcie dla ulubionych artystów można wyrażać codziennie, oddając jeden głos na jeden utwór w ciągu dwudziestu czterech godzin z danego urządzenia. Głosowanie potrwa do 1 września do godziny 23:59.

„Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic to jednak coś znacznie więcej niż konkurs - to festiwal, który raz w roku odmienia oblicze Pragi-Północ i zamienia zwykły parking Urzędu Dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego, na co dzień wypełniony samochodami i codzienną atmosferą pracy, w tętniącą życiem muzyczną scenę pełną barw i muzyki, gdzie można odkrywać nowe talenty, a zarazem doświadczać występów artystów, którzy od lat inspirują i poruszają publiczność” – opisuje urząd dzielnicy.