Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic. 46 piosenek zakwalifikowało się do finału

W tym roku napłynęło ponad sześćdziesiąt zgłoszeń, a czterdzieści sześć z nich zakwalifikowało się do walki o Nagrodę Publiczności.
Jak podkreśla Urząd Dzielnicy Praga-Półnic, w porównaniu z rokiem poprzednim zainteresowanie konkursem wyraźnie wzrosło.
Wszystkie utwory biorące udział w konkursie można już odsłuchać na kanale YouTube „Warsaw Tribute”. Aby wskazać swoich faworytów, należy oddać głos na stronie warsawtribute.pl. Swoje wsparcie dla ulubionych artystów można wyrażać codziennie, oddając jeden głos na jeden utwór w ciągu dwudziestu czterech godzin z danego urządzenia. Głosowanie potrwa do 1 września do godziny 23:59.
„Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic to jednak coś znacznie więcej niż konkurs - to festiwal, który raz w roku odmienia oblicze Pragi-Północ i zamienia zwykły parking Urzędu Dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego, na co dzień wypełniony samochodami i codzienną atmosferą pracy, w tętniącą życiem muzyczną scenę pełną barw i muzyki, gdzie można odkrywać nowe talenty, a zarazem doświadczać występów artystów, którzy od lat inspirują i poruszają publiczność” – opisuje urząd dzielnicy.
Kulminacją tegorocznej edycji będzie wielki koncert finałowy 13 września. W pierwszej kolejności swoje utwory na scenie zaprezentują nam finaliści konkursu, następnie wystąpi zdobywca nagrody publiczności, a tuż przed koncertami gwiazd wieczoru Zespół wykona utwór, który doprowadził ich do zwycięstwa w zeszłorocznej edycji.
Na koniec wystąpi dwóch wyjątkowych twórców. Bryska oczaruje publiczność swoim charakterystycznym, zmysłowym głosem i pulsującym popem, który potrafi rozświetlić nawet najchłodniejszy wieczór, niosąc ze sobą lekkość i świeżość. C-Bool dopełni ten wieczór potężną dawką klubowej energii - tej samej, która od lat rozgrzewa parkiety w całym kraju i zamienia koncertowe plenery w pulsujące fale tańczących ludzi.