Kolumbijczycy, Gruzini, Rosjanie. 10 cudzoziemców zatrzymanych w Warszawie

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali w stolicy dziesięciu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu. Akcja ujawniła poważniejsze naruszenia prawa.



Warszawska Straż Graniczna przeprowadziła kontrole legalności pobytu, koncentrując się na osobach, które ignorowały obowiązujące przepisy migracyjne. W wyniku podjętych działań zatrzymano dziesięciu cudzoziemców.

Reklama

Zatrzymani z różnych krajów, z poważnymi zarzutami

Wśród zatrzymanych znalazło się trzech obywateli Gruzji, dwóch z Kolumbii oraz po jednej osobie z Nigerii, Białorusi, Argentyny, Mołdawii i Rosji. Główną przyczyną zatrzymania w większości przypadków był brak dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce.

Fałszerstwo i poszukiwania policyjne

W toku czynności Straż Graniczna ujawniła szereg poważniejszych naruszeń. U jednego z obywateli Gruzji w paszporcie znaleziono podrobiony odcisk stempla greckiej kontroli granicznej. Trzy z zatrzymanych osób figurowały w krajowych systemach jako niepożądane na terytorium Polski. Z kolei obywatel Rosji był poszukiwany przez stołeczną policję.