Kolumbijczycy, Gruzini, Rosjanie. 10 cudzoziemców zatrzymanych w Warszawie

Tylko jednego dnia Straż Graniczna w Warszawie zatrzymała 10 obcokrajowców
Warszawska Straż Graniczna przeprowadziła kontrole legalności pobytu, koncentrując się na osobach, które ignorowały obowiązujące przepisy migracyjne. W wyniku podjętych działań zatrzymano dziesięciu cudzoziemców.
Wśród zatrzymanych znalazło się trzech obywateli Gruzji, dwóch z Kolumbii oraz po jednej osobie z Nigerii, Białorusi, Argentyny, Mołdawii i Rosji. Główną przyczyną zatrzymania w większości przypadków był brak dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce.
W toku czynności Straż Graniczna ujawniła szereg poważniejszych naruszeń. U jednego z obywateli Gruzji w paszporcie znaleziono podrobiony odcisk stempla greckiej kontroli granicznej. Trzy z zatrzymanych osób figurowały w krajowych systemach jako niepożądane na terytorium Polski. Z kolei obywatel Rosji był poszukiwany przez stołeczną policję.
Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur administracyjnych wobec większości zatrzymanych cudzoziemców wydano decyzje zobowiązujące do powrotu. Jeden z Gruzinów był już wcześniej objęty elektronicznym systemem dozoru. Szczególny przypadek dotyczył obywatela Białorusi, który nie wykonał decyzji o zobowiązaniu do powrotu wydanej w 2023 roku. Zostanie on pod konwojem doprowadzony do granicy polsko-białoruskiej i przekazany tamtejszym służbom. Zatrzymani cudzoziemcy nie opuścili Polski po odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub nie posiadali środków finansowych wymaganych do dalszego legalnego pobytu.