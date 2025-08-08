26.3°C
1016.8 hPa
Życie Warszawy

Kolumbijczycy, Gruzini, Rosjanie. 10 cudzoziemców zatrzymanych w Warszawie

Publikacja: 08.08.2025 17:00

Tylko jednego dnia Straż Graniczna w Warszawie zatrzymała 10 obcokrajowców

Tylko jednego dnia Straż Graniczna w Warszawie zatrzymała 10 obcokrajowców

Foto: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Kacper Komaiszko
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali w stolicy dziesięciu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu. Akcja ujawniła poważniejsze naruszenia prawa.

Warszawska Straż Graniczna przeprowadziła kontrole legalności pobytu, koncentrując się na osobach, które ignorowały obowiązujące przepisy migracyjne. W wyniku podjętych działań zatrzymano dziesięciu cudzoziemców.

Polecane
Niektórzy funkcjonariusze mogą liczyć na pensję prawie 7 tysięcy złotych na rękę
kadry
Straż Graniczna rekrutuje. Ile płaci, jakie wymagania trzeba spełnić?

Zatrzymani z różnych krajów, z poważnymi zarzutami

Wśród zatrzymanych znalazło się trzech obywateli Gruzji, dwóch z Kolumbii oraz po jednej osobie z Nigerii, Białorusi, Argentyny, Mołdawii i Rosji. Główną przyczyną zatrzymania w większości przypadków był brak dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce.

Fałszerstwo i poszukiwania policyjne

W toku czynności Straż Graniczna ujawniła szereg poważniejszych naruszeń. U jednego z obywateli Gruzji w paszporcie znaleziono podrobiony odcisk stempla greckiej kontroli granicznej. Trzy z zatrzymanych osób figurowały w krajowych systemach jako niepożądane na terytorium Polski. Z kolei obywatel Rosji był poszukiwany przez stołeczną policję.

Polecane
W takich warunkach mieszkają cudzoziemcy w ośrodku w Lesznowoli
imigracja
Ośrodek dla cudzoziemców pod Warszawą. Przebywa tam 170 mężczyzn

Decyzje o powrocie i deportacja

Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur administracyjnych wobec większości zatrzymanych cudzoziemców wydano decyzje zobowiązujące do powrotu. Jeden z Gruzinów był już wcześniej objęty elektronicznym systemem dozoru. Szczególny przypadek dotyczył obywatela Białorusi, który nie wykonał decyzji o zobowiązaniu do powrotu wydanej w 2023 roku. Zostanie on pod konwojem doprowadzony do granicy polsko-białoruskiej i przekazany tamtejszym służbom. Zatrzymani cudzoziemcy nie opuścili Polski po odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub nie posiadali środków finansowych wymaganych do dalszego legalnego pobytu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Modernizacja przyniesie liczne zmiany w infrastrukturze skweru
przestrzeń miejska

Rusza gruntowna modernizacja skweru na Mariensztacie

Kultowe muzeum musiało wyprowadzić się z dotychczasowej siedziby na Kamionku
sztuka

Muzeum Neonów po przeprowadzce. Z Pragi wyparła je deweloperka

Pracownicy Tramwajów Warszawskich uratowali życie kobiety na jednym z mostów
interwencja

Bohaterowie z Tramwajów Warszawskich. Uratowali życie kobiety

Zabezpieczone pieniądze i kokaina
bezpieczeństwo

Kokaina w szafce. „Znalazłem ją wczoraj”. Ale skąd 100 tys. zł?

Badanie sonometrem głośności układu wydechowego
protest

„Warszawa nie śpi”. Piżamy i poduszki lekiem na ryk silników? Happening przeciwko nocnemu hałasowi

Ogród biocenotyczny to specjalny typ ogrodu funkcjonujący jak miniaturowy, samowystarczalny ekosyste
flora stołeczna

Samowystarczalny ekosystem w środku miasta

Władze dzielnicy oraz mieszkańcy dostrzegają ogromny potencjał w zabytkowych koszarach
rewitalizacja

Koszary Fortu V Włochy odzyskane. Dzielnica ma ambitne plany

Weekend w Warszawie zapowiada się ciepły i pogodny
prognoza

Pogoda w weekend zaskoczy. Na szczęście tym razem pozytywnie

© Copyright by GREMI MEDIA SA