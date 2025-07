Ile zarabia „klawisz”? Służba Więzienna w Warszawie szuka pracowników. Znamy warunki

Areszty Śledcze w Warszawie poszukują nowych funkcjonariuszy, oferując stabilną pracę i atrakcyjny pakiet świadczeń. Ile można zarobić jako strażnik w areszcie?



Służba Więzienna w Warszawie otwiera swoje drzwi dla nowych kandydatów. Jest to szansa na dołączenie do formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, która oferuje konkretne perspektywy rozwoju.

Kto może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?

Aby ubiegać się o służbę, musisz być obywatelem Polski, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej i korzystać z pełni praw publicznych. Niezwykle ważne jest zachowanie tajemnicy służbowej. Kandydaci nie mogą być karani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ani umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie mogą mieć toczących się postępowań o takie czyny. Wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a także zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby. Służba Więzienna otwarta jest na absolwentów niemal każdego kierunku studiów, od resocjalizacji i bezpieczeństwa narodowego, po finanse, psychologię czy kierunki medyczne i inżynierskie.

Proces rekrutacji krok po kroku

Droga do zostania funkcjonariuszem Służby Więziennej to kilkuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Na początek, trzeba skompletować wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie, wypełnioną ankietę personalną, świadectwa pracy lub służby oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje. W przypadku stanowisk z dostępem do informacji niejawnych wymagana jest także ankieta bezpieczeństwa osobowego. Kluczowe jest również oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Krok drugi to etap wstępny, podczas którego następuje ocena dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca motywację i kompetencje, test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa – 30 pytań w 35 minut i sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym. Po tym następuje test sprawności fizycznej, obejmujący m.in. skok w dal, rzut piłką lekarską, skłony i biegi. Wyniki z tych etapów, wraz z wykształceniem i dodatkowymi kwalifikacjami, trafiają do arkusza oceny kandydata. Jeśli ubiegasz się o stanowisko z dostępem do informacji niejawnych, czeka cię również etap sprawdzający, czyli postępowanie sprawdzające.