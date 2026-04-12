Śmieciowa odyseja w dzielnicach, w których od kwietnia zmieniła się firma odbierająca odpady, trwa. Mieszkańcy obu Prag, Rembertowa, Wesołej i Wawra narzekają na brak pojemników nowego operatora, nieodebrane odpady oraz śmieci rozrzucane m.in. przez dziki.
W wielu miejscach nadal stoją też pojemniki poprzedniej firmy, która ma je usunąć do końca miesiąca. Największe niezadowolenie dotyczy jednak nowego harmonogramu odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej. Do końca marca wszystkie frakcje segregowane odbierano jednego dnia. Teraz każda z nich ma przypisany osobny termin. Mieszkańcy Rembertowa chcą powrotu do poprzedniego rozwiązania.
Przygotowali petycję do Biura Gospodarki Odpadami. – Wnosimy o przywrócenie dotychczasowych, bardziej dogodnych zasad odbioru odpadów komunalnych. Zaproponowany przez MPO harmonogram dla Rembertowa, Wawra i Wesołej jest niekorzystny – zamiast jednorazowego przygotowania wszystkich segregowanych frakcji mieszkańcy są zmuszeni wykonywać tę czynność wielokrotnie częściej. To istotne pogorszenie standardu usługi, za którą ponosimy opłaty – napisali autorzy petycji.
Podkreślają, że poprzedni operator był w stanie organizować odbiór w sposób bardziej przyjazny dla mieszkańców. – Priorytetem powinna być wygoda mieszkańców, a nie ograniczenia operacyjne firmy. Obecne rozwiązanie jest szczególnie uciążliwe dla seniorów, dla których częste wystawianie odpadów stanowi realne obciążenie. Jednoczesny odbiór wszystkich frakcji znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie – argumentują inicjatorzy akcji.
Ich zdaniem zmiana negatywnie wpływa też na estetykę okolicy – odpady częściej zalegają przed posesjami, co pogarsza wygląd przestrzeni publicznej. Petycję można podpisać w internecie lub w jednym z lokalnych sklepów w Rembertowie.
Czy możliwy jest powrót do jednego dnia odbioru odpadów? Na razie nic na to nie wskazuje. Jak przekazał Jakub Turowicz, w tzw. Zadaniu 6 (Wawer, Rembertów, Wesoła) nowe harmonogramy obowiązują od 1 kwietnia.
– Przy ich tworzeniu spółka koncentrowała się przede wszystkim na logistycznym i ekonomicznym zoptymalizowaniu odbioru poszczególnych frakcji. Obowiązujące harmonogramy są zgodne z regulaminem m.st. Warszawy oraz zawartą umową – podkreśla rzecznik MPO.
Dodaje, że obecnie spółka nie przewiduje zmian. Taką samą informację przekazano mieszkańcom podczas spotkania w Wawrze 8 kwietnia.
Również Jacek Zieliński, dyrektor sprzedaży MPO, potwierdził w środę podczas spotkania z mieszkańcami Wawra, że na razie korekty harmonogramu nie są planowane.
MPO zapewnia jednocześnie, że do połowy kwietnia wszyscy mieszkańcy Rembertowa, Wesołej i Wawra powinni otrzymać nowe pojemniki na odpady.