Mokotowska 13 po remoncie. Siedziba Teatru Współczesnego pojaśniała

Zabytkowa kamienica przy Mokotowskiej 13 w Warszawa przeszła gruntowną renowację elewacji. Efekt? Powrót do przedwojennej elegancji i przykład wzorcowej konserwacji architektury z lat 30.



Kamienica przy ul. Mokotowskiej 13 znów przyciąga wzrok. Budynek, który pamięta przedwojenną Warszawę, czasy powstania i powojenne życie kulturalne miasta, przeszedł właśnie kompleksowy remont elewacji. Prace zakończyły się w grudniu 2025 roku i już teraz mówi się o nich jako o jednym z najlepiej przeprowadzonych projektów konserwatorskich ostatnich lat.

Reklama Reklama

Historia zapisana w murach

Budynek powstał w latach 30. XX wieku jako dom parafialny parafii Najświętszego Zbawiciela. Za jego projekt odpowiadał Konstanty Sylwin Jakimowicz. W czasie powstania warszawskiego wnętrza kamienicy zamieniono w szpital polowy – miejsce dramatycznych wydarzeń i walki o życie.

Po wojnie, od 1949 roku, budynek stał się siedzibą Teatru Współczesnego – jednej z ważniejszych scen teatralnych w stolicy. Dziś to właśnie teatr nadaje temu miejscu codzienny rytm.