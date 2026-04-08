Życie Warszawy
Mokotowska 13 po remoncie. Siedziba Teatru Współczesnego pojaśniała

Publikacja: 08.04.2026 14:25

Elewacja została odtworzona przy użyciu zapraw o składzie, fakturze i kolorze jak najbliższym orygin

Elewacja została odtworzona przy użyciu zapraw o składzie, fakturze i kolorze jak najbliższym oryginalnym

M.B.
Zabytkowa kamienica przy Mokotowskiej 13 w Warszawa przeszła gruntowną renowację elewacji. Efekt? Powrót do przedwojennej elegancji i przykład wzorcowej konserwacji architektury z lat 30.

Kamienica przy ul. Mokotowskiej 13 znów przyciąga wzrok. Budynek, który pamięta przedwojenną Warszawę, czasy powstania i powojenne życie kulturalne miasta, przeszedł właśnie kompleksowy remont elewacji. Prace zakończyły się w grudniu 2025 roku i już teraz mówi się o nich jako o jednym z najlepiej przeprowadzonych projektów konserwatorskich ostatnich lat.

Historia zapisana w murach

Budynek powstał w latach 30. XX wieku jako dom parafialny parafii Najświętszego Zbawiciela. Za jego projekt odpowiadał Konstanty Sylwin Jakimowicz. W czasie powstania warszawskiego wnętrza kamienicy zamieniono w szpital polowy – miejsce dramatycznych wydarzeń i walki o życie.

Po wojnie, od 1949 roku, budynek stał się siedzibą Teatru Współczesnego – jednej z ważniejszych scen teatralnych w stolicy. Dziś to właśnie teatr nadaje temu miejscu codzienny rytm.

Odtworzono cokół z ryflowanych płyt terrazytowych

Odtworzono cokół z ryflowanych płyt terrazytowych

Remont za ponad 1,7 mln zł

Ostatnie prace objęły elewacje od strony ul. Mokotowskiej i ul. Jaworzyńskiej. Całość inwestycji kosztowała ponad 1,7 mln zł, z czego 280 700 zł pochodziło z dotacji miasta stołecznego Warszawy.

Celem było jedno: przywrócić budynkowi jego pierwotny wygląd. I to nie „na oko”, ale z maksymalną wiernością wobec oryginału.

Powrót do przedwojennej estetyki

Konserwatorzy postawili na dokładność. Elewacja została odtworzona przy użyciu zapraw o składzie, fakturze i kolorze jak najbliższym oryginalnym. Dzięki temu udało się uzyskać efekt charakterystycznych, szlachetnych tynków barwionych w masie – takich, jakie stosowano przed wojną.

Ostatnie prace objęły elewacje od strony ul. Mokotowskiej i ul. Jaworzyńskiej.

Ostatnie prace objęły elewacje od strony ul. Mokotowskiej i ul. Jaworzyńskiej.

Szczególną uwagę poświęcono detalom. Zachowano fragment oryginalnego tynku jako „świadka historii”, a także odtworzono cokół z ryflowanych płyt terrazytowych. Co ciekawe, oryginalne elementy przez lata były ukryte pod wtórną warstwą lastryko.

Efekt końcowy pokazuje, że możliwe jest połączenie nowoczesnych metod z szacunkiem dla historii. 

Co dokładnie zrobiono?

Zakres prac był szeroki i obejmował m.in.:

  • oczyszczenie elewacji metodą strumieniowo-ścierną,
  • usunięcie zniszczonych i odspojonych tynków,
  • naprawę uszkodzeń murów,
  • nałożenie nowego tynku w kolorze ugrowym o chropowatej fakturze,
  • odtworzenie historycznego cokołu,
  • wymianę obróbek blacharskich,
  • konserwację balustrad,
  • remont ceglanego komina od strony ul. Jaworzyńskiej.

Z prac wyłączono jedynie wejście do teatru, które wcześniej zostało wykonane przez wspólnotę mieszkaniową – bez udziału miejskich środków.

Wzór dla innych inwestycji

Efekt końcowy pokazuje, że możliwe jest połączenie nowoczesnych metod z szacunkiem dla historii. Kamienica przy Mokotowskiej 13 nie tylko odzyskała dawny charakter, ale też stała się przykładem, jak powinno się prowadzić prace konserwatorskie w zabytkowej tkance miasta.

