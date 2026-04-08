Mokotowska 13 po remoncie. Siedziba Teatru Współczesnego pojaśniała

Elewacja została odtworzona przy użyciu zapraw o składzie, fakturze i kolorze jak najbliższym oryginalnym
Kamienica przy ul. Mokotowskiej 13 znów przyciąga wzrok. Budynek, który pamięta przedwojenną Warszawę, czasy powstania i powojenne życie kulturalne miasta, przeszedł właśnie kompleksowy remont elewacji. Prace zakończyły się w grudniu 2025 roku i już teraz mówi się o nich jako o jednym z najlepiej przeprowadzonych projektów konserwatorskich ostatnich lat.
Budynek powstał w latach 30. XX wieku jako dom parafialny parafii Najświętszego Zbawiciela. Za jego projekt odpowiadał Konstanty Sylwin Jakimowicz. W czasie powstania warszawskiego wnętrza kamienicy zamieniono w szpital polowy – miejsce dramatycznych wydarzeń i walki o życie.
Po wojnie, od 1949 roku, budynek stał się siedzibą Teatru Współczesnego – jednej z ważniejszych scen teatralnych w stolicy. Dziś to właśnie teatr nadaje temu miejscu codzienny rytm.
Odtworzono cokół z ryflowanych płyt terrazytowych
Ostatnie prace objęły elewacje od strony ul. Mokotowskiej i ul. Jaworzyńskiej. Całość inwestycji kosztowała ponad 1,7 mln zł, z czego 280 700 zł pochodziło z dotacji miasta stołecznego Warszawy.
Celem było jedno: przywrócić budynkowi jego pierwotny wygląd. I to nie „na oko”, ale z maksymalną wiernością wobec oryginału.
Konserwatorzy postawili na dokładność. Elewacja została odtworzona przy użyciu zapraw o składzie, fakturze i kolorze jak najbliższym oryginalnym. Dzięki temu udało się uzyskać efekt charakterystycznych, szlachetnych tynków barwionych w masie – takich, jakie stosowano przed wojną.
Ostatnie prace objęły elewacje od strony ul. Mokotowskiej i ul. Jaworzyńskiej.
Szczególną uwagę poświęcono detalom. Zachowano fragment oryginalnego tynku jako „świadka historii”, a także odtworzono cokół z ryflowanych płyt terrazytowych. Co ciekawe, oryginalne elementy przez lata były ukryte pod wtórną warstwą lastryko.
Zakres prac był szeroki i obejmował m.in.:
Z prac wyłączono jedynie wejście do teatru, które wcześniej zostało wykonane przez wspólnotę mieszkaniową – bez udziału miejskich środków.
Efekt końcowy pokazuje, że możliwe jest połączenie nowoczesnych metod z szacunkiem dla historii. Kamienica przy Mokotowskiej 13 nie tylko odzyskała dawny charakter, ale też stała się przykładem, jak powinno się prowadzić prace konserwatorskie w zabytkowej tkance miasta.