Nielegalne wysypisko śmieci na Bemowie. Zagrożenie pożarowe tuż przy trasie S8

Alarm radnego z Bemowa

Problem nielegalnych składowisk nie jest zjawiskiem nowym, ale na Bemowie przybrał on ostatnio niepokojącą skalę. Radny dzielnicy Mikołaj Ojrzanowski złożył interpelację do zarządu dzielnicy. Dokument jest apelem o interwencję w rejonie Górc i Marynina.

Radny przeprowadził wizję lokalną, która potwierdziła zgłoszenia mieszkańców o permanentnym zaśmiecaniu terenów zielonych. Szczególnie zagrożone są obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie trasy ekspresowej S8. Z relacji świadków wynika, że proceder wyrzucania śmieci ma charakter stały i powtarzalny. Część odpadów pochodzi z nielegalnych wywózek, a inne są efektem bytowania osób bezdomnych na tym terenie.

Co dokładnie zalega w rejonie Marynina?

Materiał dowodowy załączony do interpelacji radnego Ojrzanowskiego przeraża swoją zawartością. Na fotografiach wykonanych zaledwie dwa tygodnie przed pożarem w Dawidach widać składowiska materiałów o wysokiej kaloryczności. W krzakach i na łąkach zalegają sterty zużytych opon samochodowych. Jest to materiał ekstremalnie trudny do ugaszenia, który podczas spalania wydziela toksyczne substancje.

Obok opon widoczne są setki szczelnie wypełnionych czarnych worków. Ich zawartość to mieszanka plastiku, folii i odpadów bytowych. Wszystko to znajduje się w otoczeniu suchych traw i drzew, które wiosną stanowią idealną podpałkę. Wystarczy jeden niedopałek papierosa lub celowe podpalenie, aby Bemowo stało się areną akcji gaśniczej podobnej do tej z okolic lotniska.

Reklama Reklama

Ryzyko paraliżu trasy ekspresowej S8

Potencjalny pożar na Bemowie niesie ze sobą ryzyko wykraczające poza straty przyrodnicze. Składowiska śmieci znajdują się tuż przy ekranach akustycznych trasy S8. Jest to jedna z najbardziej obciążonych arterii wylotowych z Warszawy. W przypadku zapłonu opon i tworzyw sztucznych, kierowcy natychmiast zostaliby oślepieni przez chmurę gryzącego dymu. Taka sytuacja grozi karambolem i koniecznością całkowitego zamknięcia drogi na wiele godzin.

Dodatkowo Marynin i Górce to rejony intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Silne zadymienie i ogień rozprzestrzeniający się po nieużytkach stanowiłyby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i mienia tysięcy Warszawiaków mieszkających w pobliżu.

Potrzeba natychmiastowych działań służb

W swojej interpelacji radny Mikołaj Ojrzanowski wskazał konkretne rozwiązania, które mogłyby ukrócić ten proceder. Proponuje on objęcie wskazanych lokalizacji zwiększonym nadzorem policji oraz straży miejskiej. Kluczowym elementem ma być analiza możliwości montażu monitoringu wizyjnego w miejscach najczęstszych wywózek. System kamer pozwoliłby na identyfikację sprawców, którzy obecnie czują się całkowicie bezkarni.

Koszt utylizacji porzuconych odpadów jest ułamkiem kwoty, jaką pochłania wielogodzinna operacja kilkunastu zastępów straży pożarnej. Mieszkańcy Bemowa czekają teraz na ruch burmistrza i konkretne terminy uprzątnięcia dzikich bomb ekologicznych z ich sąsiedztwa.