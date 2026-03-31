Kradzież cennych obrazów na Żoliborzu. Spotkanie towarzyskie zakończone stratą fortuny

Mieszkaniec Żoliborza stracił rodzinne pamiątki i oszczędności po wizycie nowo poznanych znajomych. Z jego mieszkania zniknęły skatalogowane dzieła sztuki oraz karta płatnicza, którą sprawcy wykorzystali do wykonania kilkudziesięciu transakcji.



Całe zdarzenie rozpoczęło się od nawiązania nowej znajomości. Pokrzywdzony zaprosił dwóch mężczyzn do swojego mieszkania na wspólną degustację alkoholu. Jeden z gości podawał się za pracownika galerii sztuki i wykazywał duże zainteresowanie obrazami zdobiącymi ściany lokalu.

Reklama Reklama

Suma skradzionych pieniędzy przekroczyła 13 tys. zł, natomiast wartość samych dzieł sztuki oszacowano na 40 tys. zł.

Gdy gospodarz zasnął, mężczyźni opuścili mieszkanie, zabierając ze sobą dwa płótna autorstwa pradziadka właściciela: „Sosny” oraz „Głowę starej kobiety”. Dzieła te mają szczególną wartość, ponieważ figurują w oficjalnych słownikach artystów wydanych przez Polską Akademię Nauk.

Za popełnione przez zatrzymanych mężczyzn przestępstwa prawo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Kradzież karty i włamanie na konto

Rano poszkodowany odkrył nie tylko brak obrazów, ale również karty płatniczej. Po sprawdzeniu historii rachunku bankowego okazało się, że sprawcy zdążyli już z niej skorzystać. Łącznie odnotowano ponad 30 operacji, w tym 20 wypłat z bankomatów oraz kilkanaście płatności za zakupy. Suma skradzionych pieniędzy przekroczyła 13 tys. zł, natomiast wartość samych dzieł sztuki oszacowano na 40 tys. zł.