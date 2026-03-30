Złota się zazieleni. W centrum przybędzie kilkadziesiąt dużych drzew

Krzewy oraz inne nasadzenia uzupełnią drzewa i nadadzą przestrzeni bardziej kameralny charakter.
Na ulicy Złotej ruszył kolejny etap zazieleniania ścisłego centrum stolicy. W ramach inwestycji Złota–Zgoda, realizowanej w projekcie Nowe Centrum Warszawy, tej wiosny pojawi się aż 45 nowych, dużych drzew. Pierwsze z nich już dotarły na miejsce, a całe sadzenie potrwa do połowy kwietnia.
Na Złotej pojawiły się już pierwsze wiązy „New Horizon” z grupy Resista. To gatunek, który dobrze znosi miejskie warunki – niestraszne mu ani wysokie temperatury, ani zanieczyszczenia powietrza. Co ważne, nie jest to nowość w tej części miasta – takie same drzewa rosną już przy ulicach Zgoda i Sienkiewicza.
Nowe nasadzenia uzupełnią te z ubiegłego roku. Efekt? Więcej cienia, przyjemniejszy mikroklimat i po prostu większy komfort dla mieszkańców oraz osób odwiedzających centrum.
Zmiany na Złotej to jednak coś więcej niż tylko drzewa. W ramach przebudowy powstaje tu tzw. ogród linearny – spójna, uporządkowana przestrzeń zieleni ciągnąca się wzdłuż ulicy. Całość uzupełnią dwie fontanny, które dodatkowo ożywią okolicę i przyniosą ulgę w upalne dni.
Roboty przygotowawcze rozpoczęły się w pierwszej połowie marca, gdy tylko ustąpiły mrozy. Wtedy można było wrócić do prac ziemnych i przygotować miejsca pod nowe drzewa – wykopano doły i zamontowano systemy stabilizujące.
Sadzenie zaplanowano na okres, gdy drzewa pozostają w stanie spoczynku wegetacyjnego. Dzięki temu mają najlepsze warunki, by się przyjąć i dobrze rosnąć od pierwszych sezonów.
Warto dodać, że w ramach całej inwestycji w tej części miasta pojawi się docelowo aż 200 nowych drzew.
Kolejny etap prac ruszy w połowie kwietnia. Tym razem chodzi o niższą roślinność – krzewy i inne nasadzenia, które uzupełnią drzewa i nadadzą przestrzeni bardziej kameralny charakter.
Prace obejmą nie tylko ulicę Złotą i Zgodę, ale – w zależności od harmonogramu – także okolice Domu pod Orłami. Całość potrwa do końca maja.
Przebudowa tej części Śródmieścia rozpoczęła się latem 2024 roku i potrwa około dwóch lat. Obejmuje obszar o powierzchni 2,5 hektara – w tym ulice Jasną, Sienkiewicza, Złotą i Zgodę.
Cel jest prosty: stworzyć miejsce, w którym chce się być. Takie, które sprzyja spacerom, spotkaniom i odpoczynkowi — podobnie jak już odmienione ulice Bracka, Chmielna czy Plac Pięciu Rogów.