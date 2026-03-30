Złota się zazieleni. W centrum przybędzie kilkadziesiąt dużych drzew

Na ul. Złotej trwa zielona zmiana. Jeszcze tej wiosny pojawi się tu 45 dużych drzew, a to dopiero początek. Nowa przestrzeń ma być bardziej przyjazna, chłodniejsza latem i po prostu ładniejsza.



Na ulicy Złotej ruszył kolejny etap zazieleniania ścisłego centrum stolicy. W ramach inwestycji Złota–Zgoda, realizowanej w projekcie Nowe Centrum Warszawy, tej wiosny pojawi się aż 45 nowych, dużych drzew. Pierwsze z nich już dotarły na miejsce, a całe sadzenie potrwa do połowy kwietnia.

Pierwsze drzewa już na miejscu

Na Złotej pojawiły się już pierwsze wiązy „New Horizon” z grupy Resista. To gatunek, który dobrze znosi miejskie warunki – niestraszne mu ani wysokie temperatury, ani zanieczyszczenia powietrza. Co ważne, nie jest to nowość w tej części miasta – takie same drzewa rosną już przy ulicach Zgoda i Sienkiewicza.

Nowe nasadzenia uzupełnią te z ubiegłego roku. Efekt? Więcej cienia, przyjemniejszy mikroklimat i po prostu większy komfort dla mieszkańców oraz osób odwiedzających centrum.