Ruszają zapisy na leśne biegi. Gdzie można pobiec po terenach zielonych?

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa rozpoczęło zapisy na pierwszy bieg z cyklu Leśnej Triady Biegowej – „Szlak Wiosny”. Odbędzie się on 11 kwietnia w Lesie Sobieskiego i zainauguruje tegoroczny sezon biegów terenowych w Warszawie.



Leśna Triada Biegowa to cykl organizowany we współpracy z Lasami Miejskimi – Warszawa, rozgrywany na terenach leśnych w różnych częściach miasta. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano cztery wydarzenia. 11 kwietnia odbędzie się bieg „Szlak Wiosny” w Lesie Sobieskiego, 13 czerwca – „Szlak Lata” w Lesie Kabackim, 12 września – „Szlak Jesieni” w Lesie Młocińskim, a 5 grudnia – „Bieg z Mikołajem” w Lesie Kabackim.

Reklama Reklama

Program obejmuje biegi na dystansie około 5 km, biegi dziecięce oraz marsze nordic walking. Trasy prowadzone są po naturalnych, nieutwardzonych ścieżkach leśnych.

Biegi leśne w Warszawie

Biegi w terenach zielonych są w Warszawie organizowane także poza miejskim cyklem. Jednym z przykładów jest cykl City Trail, rozgrywany w Lesie Młocińskim. W sezonie 2025/2026 obejmował on cztery biegi – od listopada do marca – każdy na dystansie 5 km. Zawody mają formułę Grand Prix, w której klasyfikacja końcowa obejmuje uczestników biorących udział w określonej liczbie startów.

Innym przykładem są biegi z cyklu Grand Prix Warszawy, organizowane m.in. w Lesie Kabackim. W 2026 roku zaplanowano kolejne edycje, w tym wydarzenia wiosenne, jesienne i zimowe, na dystansach 5 i 10 km.