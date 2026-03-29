Życie Warszawy
Ruszają zapisy na leśne biegi. Gdzie można pobiec po terenach zielonych?

Publikacja: 29.03.2026 16:01

Leśna Triada Biegowa to cykl organizowany we współpracy z Lasami Miejskimi – Warszawa, rozgrywany na terenach leśnych w różnych częściach miasta.

Foto: UM Warszawa

rbi
Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa rozpoczęło zapisy na pierwszy bieg z cyklu Leśnej Triady Biegowej – „Szlak Wiosny”. Odbędzie się on 11 kwietnia w Lesie Sobieskiego i zainauguruje tegoroczny sezon biegów terenowych w Warszawie.

Leśna Triada Biegowa to cykl organizowany we współpracy z Lasami Miejskimi – Warszawa, rozgrywany na terenach leśnych w różnych częściach miasta. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano cztery wydarzenia. 11 kwietnia odbędzie się bieg „Szlak Wiosny” w Lesie Sobieskiego, 13 czerwca – „Szlak Lata” w Lesie Kabackim, 12 września – „Szlak Jesieni” w Lesie Młocińskim, a 5 grudnia – „Bieg z Mikołajem” w Lesie Kabackim.

Program obejmuje biegi na dystansie około 5 km, biegi dziecięce oraz marsze nordic walking. Trasy prowadzone są po naturalnych, nieutwardzonych ścieżkach leśnych.

Biegi leśne w Warszawie

Biegi w terenach zielonych są w Warszawie organizowane także poza miejskim cyklem. Jednym z przykładów jest cykl City Trail, rozgrywany w Lesie Młocińskim. W sezonie 2025/2026 obejmował on cztery biegi – od listopada do marca – każdy na dystansie 5 km. Zawody mają formułę Grand Prix, w której klasyfikacja końcowa obejmuje uczestników biorących udział w określonej liczbie startów.

Innym przykładem są biegi z cyklu Grand Prix Warszawy, organizowane m.in. w Lesie Kabackim. W 2026 roku zaplanowano kolejne edycje, w tym wydarzenia wiosenne, jesienne i zimowe, na dystansach 5 i 10 km.

W Warszawie odbywają się także mniejsze inicjatywy biegowe o charakterze cyklicznym, organizowane na leśnych trasach w różnych częściach miasta.

Biegi z psami w Warszawie

W przestrzeni leśnej organizowane są również wydarzenia biegowe z udziałem psów, realizowane w formule canicrossu i dogtrekkingu. Przykładem jest cykl Raw Paleo Warsaw Dog Run, którego edycje odbywają się na terenach zielonych w Warszawie.

W wydarzeniach uczestniczą duety składające się z opiekuna i psa. Canicross polega na biegu z psem przypiętym do zawodnika specjalną uprzężą, natomiast dogtrekking dopuszcza marsz lub spokojny bieg na krótszych dystansach.

Biegi leśne w Warszawie mają charakter przełajowy. Trasy prowadzą po naturalnej nawierzchni, często z urozmaiconym profilem i zmiennymi warunkami podłoża. W odróżnieniu od biegów ulicznych, odbywają się poza infrastrukturą drogową, głównie na terenach zarządzanych przez Lasy Miejskie.

W kalendarzu sportowym miasta stanowią one odrębną kategorię wydarzeń, obok biegów ulicznych i imprez masowych.

