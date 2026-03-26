Odrutowanie stolicy. Tramwaje Warszawskie pod napięciem

Jeszcze w tym samym roku, 1 października, komitet budowy rozpoczął prace nad budową linii tramwaju elektrycznego; zakładano, że prace potrwają równe dwa lata – i 1 października 1907 na ulice miast wyjadą tramwaje. Niestety, złożona sytuacja polityczna – strajki i rewolucja 1905 roku sprawiły, że prace się opóźniały.

Budynki w pięknym stylu

Znacząca liczba wagonów tramwajowych wymagała stosownej infrastruktury; punktów bazowania i naprawy taboru. Najstarsza remiza w mieście, przy ul. Inżynierskiej na Pradze, została zbudowana w 1866 roku przez Towarzystwo Rosyjskich Dróg Żelaznych jako baza dla Tramwaju Konnego Kolejowego – zelektryfikowano ją jednak przed rokiem 1908.

Druga, powstała w roku 1881, znajdowała się przy ulicy Sierakowskiej 7, i służyła tramwajom konnym Towarzystwa Belgijskiego; w 1907 roku, na przeciw – przy Sierakowskiej 8, powstała nowa zajezdnia dla tramwajów elektrycznych. Kolejna remiza powstała w roku 1882 na Mokotowie – przy ulicy Puławskiej 13/15; w roku 1907 i tam powstała nowa hala tramwajów elektrycznych, mogąca pomieścić 49 wagonów, długa na 76 metrów, szeroka na 27 metrów.

Mokotowska remiza tramwajowa powstała w 1882 roku przy ulicy Puławskiej 13/15 Foto: Fotopolska

Wszystkie te budynki powstały przez rozbudowę i modernizację obiektów już istniejących; inne trzeba było wznieść od nowa. Na Woli, na terenie dawnych Ogrodów Ohma przy ulicy Wolskiej, powstała czwarta remiza, mogąca pomieścić 56 wozów na ośmiu torach; obok wybudowano warsztaty, lakiernię i kotłownię. Tu także powstał trzypiętrowy gmach dyrekcji przedsiębiorstwa.

Obiekty te zaprojektował Józef Pius Dziekoński; architekt znany i bardzo zdolny, który zapisał się w historii budując głównie obiekty sakralne. Mimo stalowej, nowoczesnej konstrukcji budynków sięgnął po ulubione przez siebie formy historyzujące – neoromańskie, ceglane gmachy ozdobiły tynkowane na biało blendy, umieszczono na nich również logotyp Tramwajów Miejskich - tarczę z Syreną zwieńczoną koroną z muru, pod nią – uskrzydlone koło tramwaju z rozchodzącymi się promieniście błyskawicami, symbolizującymi elektryczność.

Elektryczne serce miasta

Najważniejszym obiektem umożliwiającym uruchomienie tramwaju była jednak Elektrownia Tramwajowa; ze względu na konieczność sprawnego dostarczania węgla postanowiono wybudować ją w bliskości linii kolejowej – nieopodal stacji towarowej Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. Mimo trudności wywołanych wspomnianą już rewolucją 1905 roku prace przy budowie, prowadzone pod kierunkiem inżyniera Jana Lenartowicza, ukończono z tylko niewielkim opóźnieniem – została uruchomiona 15 lutego 1908 roku.

Najważniejszym obiektem umożliwiającym uruchomienie tramwaju była jednak Elektrownia Tramwajowa Foto: Fotopolska

Pionierska w warszawskich realiach realizacja została drobiazgowo opisana na łamach „Przeglądu Technicznego” – stąd dowiadujemy się, że prace budowlane prowadziło przedsiębiorstwo Władysława Czosnowskiego, za stalowe konstrukcje odpowiadała firma „Bormann, Szwede i S – ka”, kotły dostarczyła firma „W. Fitzner i K. Gamper”.

Elewacje, podobnie jak we wszystkich obiektach, wykończono z użyciem cegły dostarczonej przez cegielnię „Korwinów”, działającą nieopodal Częstochowy; gmach ozdobiły sterczyny z iglicami, szkarpy czy blendy. We wnętrzu znalazły się trzy turbozespoły Siemensa po 1200 kilowatów każdy, sześć kotłów parowych z firmy „W. Fitzner i K.Gamper”, oprócz tego zespoły pomp oraz skraplacze pary. Obok, od strony ulicy Grzybowskiej powstał budynek mieszkalno – administracyjny, bardzo podobny do gmachu dyrekcji.

Przy ulicy Wolskiej powstał trzypiętrowy gmach dyrekcji przedsiębiorstwa Foto: Fotopolska

Wielki dzień

We wrześniu 1907 rozpoczęto szkolenia dla personelu – tramwajarzy i konduktorów; w połowie miesiąca rozpoczęto szkolenia praktyczne - tramwaj kursował z remizy Wolskiej, przez ul. Wolską, Towarową, Grzybowską, do elektrowni na ulicy Przyokopowej. Tramwaje zaczęto chętnie umieszczać na pocztówkach – choć dorysowane i często bez trakcji, podnosiły prestiż miasta.

Jeden z wydawców na karcie pocztowej przedstawiającej Krakowskie Przedmieście umieścił nawet cztery składy na równoległych torowiskach. Wreszcie nadszedł wyczekiwany 26 marca 1908 roku; uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w kościele pw. Nawiedzenia Marii Panny na Nowym Mieście. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu miasta i zarządu tramwajów; nabożeństwo celebrował proboszcz, ks. prałat Zygmunt Józef Skarżyński. Po mszy uroczysta procesja przeszła ulicą Kościelną, przez Rynek Nowomiejski, Freta, Długą na Plac Krasińskich, gdzie oczekiwały tramwaje gotowe do pierwszego przejazdu.

Były to wagony typu A; kontrakt podpisany z firmą „Siemens-Schuckert” przewidywał wyprodukowanie dla Warszawy 190 tego typu tramwajów silnikowych, oraz 10 wagonów doczepnych. Ich podwozia wyprodukowano z blachy grubości 12 mm, natomiast nadwozia z drewna kilku gatunków – dębu, mahoniu czy jaworu. Punktualnie o godzinie 9:36 wagon o numerze bocznym 61 wyruszył z Placu Krasińskich na Plac Keksholmski; dotarł tam o 10:01. Trasa prowadziła Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Królewską, Marszałkowską do Rogatek Mokotowskich. Uroczystość zakończyły wspólne fotografie wykonane u celu podróży.

Dalsze prace w mieście

Do sierpnia 1908 udało się zelektryfikować niemal całą sieć planowanych połączeń; bez trakcji pozostał jedynie krótki odcinek torowiska na ulicy Wolskiej. Zakupione wagony tramwajowe służyły dobrze – dopiero krótko przed wybuchem I wojny światowej zamówiono w fabryce Falkenried 35 wagonów, oznaczanych potem jako typ B.

Na tabor krajowej produkcji przyszło czekać jeszcze dekadę – dopiero w 1925 roku w warszawskiej fabryce Lilpop, Rau i Loewenstein zamówiono kolejne 30 wagonów, oznaczonych potem literą C – wszystkie trafiły do zajezdni na ulicy Wolskiej. W kolejnych latach rozwijano także sieć połączeń i infrastrukturę bazową; od roku 1921 po mieście kursował tramwaj nocny na trasie Plac Teatralny – Plac Zbawiciela, w 1923 tory doprowadzono na Okęcie, w 1925 oddano do użytku kolejną zajezdnię – na ulicy Kawęczyńskiej, tym razem projektu architekta Juliusza Dzierżanowskiego.

Historia tramwajów w Warszawie wciąż jest otwarta, o czym świadczy budowa połączenia tramwajowego w okolicy Dworca Zachodniego, i plan budowy tramwaju na Gocław.