Targowa 70. Przyszedł czas na remont kordegardy

Zabytkowa kamienica przy ul. Targowej 70 w Praga-Północ przechodzi kolejną metamorfozę. Monumentalny budynek z początku XX wieku, który od lat odzyskuje swój dawny blask, doczeka się w tym roku remontu charakterystycznej kordegardy – niewielkiego obiektu stojącego między skrzydłami gmachu. Na ten cel miasto przeznaczyło ponad 503 tys. zł.

Kamienica jak pałac

Budynek powstał w latach 1920–1923 z myślą o pracownikach Ministerstwa Kolei Żelaznych. Już wtedy wyróżniał się na tle okolicy – zamiast typowej kamienicy przypominał raczej pałac z trzema skrzydłami i reprezentacyjnym dziedzińcem od frontu.

Całość od ulicy oddzielało ozdobne ogrodzenie oraz właśnie kordegarda, która pełniła funkcje użytkowe. Pierwotnie za budynkiem planowano ogród, jednak rosnące potrzeby mieszkaniowe sprawiły, że w 1928 roku powstały tam dodatkowe skrzydła.