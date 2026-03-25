Hotel z basenem na dachu. 28-piętrowa wieża stanie przy Mariańskiej

Pierwszy warszawski hotel PURO został otwarty w 2019 roku przy ulicy Widok.
Nowa inwestycja powstanie na działce o powierzchni około 0,1 ha, zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie Ronda ONZ i wieżowca Skysawa. Obecnie pod tym adresem znajduje się piętrowy pawilon z lat 70., w którym dawniej działał Wydział Komunikacji dzielnicy Śródmieście. Budynek ten zostanie wyburzony, by ustąpić miejsca nowoczesnej, 28-kondygnacyjnej konstrukcji.
Teren przy skrzyżowaniu ulic Twardej i Mariańskiej spółka Mariańska Hotel Invest kupiła od miasta w październiku 2021 roku. Transakcja opiewała na kwotę 26,5 mln zł, co w tamtym czasie oznaczało rekordową stawkę około 26 tys. zł za metr kwadratowy gruntu sprzedawanego przez warszawski samorząd.
Za stronę architektoniczną inwestycji odpowiada ceniona polska pracownia . Z kolei wystrój wnętrz 202 pokoi oraz przestrzeni wspólnych przygotuje duńskie studio Norm Architects, znane z minimalistycznego i funkcjonalnego podejścia do designu. Główną atrakcją obiektu ma być basen umieszczony na dachu, skąd goście będą mogli podziwiać panoramę centrum stolicy.
Budynek dawnego Wydziału Komunikacji przeznaczony jest do zbużenia. W jego miejscu ma powstać hotel sieci PURO
Będzie to dziewiąty obiekt tej sieci w Polsce i trzeci w samej Warszawie. Pierwszy warszawski hotel PURO został otwarty w 2019 roku przy ulicy Widok. Drugi, zlokalizowany przy ulicy Canaletta, ma przyjąć gości w 2025 roku. Choć firma posiada również grunt przy ulicy Waliców, obecnie nie planuje tam rozpoczęcia prac budowlanych.
Ekspansja marki wykracza już poza granice kraju – jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie pierwszego zagranicznego hotelu sieci w Budapeszcie. Cały proces inwestycyjny przy ulicy Mariańskiej ruszył na dobre dwa lata po zakupie działki, kiedy to inwestor złożył oficjalny wniosek o pozwolenie na budowę.