Hotel z basenem na dachu. 28-piętrowa wieża stanie przy Mariańskiej

Sieć PURO otrzymała pozwolenie na budowę swojego trzeciego hotelu w Warszawie. Przy ulicy Mariańskiej 5 powstanie 80-metrowy budynek, który zaoferuje gościom ponad 200 pokoi oraz unikatowy basen na najwyższej kondygnacji.



Nowa inwestycja powstanie na działce o powierzchni około 0,1 ha, zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie Ronda ONZ i wieżowca Skysawa. Obecnie pod tym adresem znajduje się piętrowy pawilon z lat 70., w którym dawniej działał Wydział Komunikacji dzielnicy Śródmieście. Budynek ten zostanie wyburzony, by ustąpić miejsca nowoczesnej, 28-kondygnacyjnej konstrukcji.

Teren przy skrzyżowaniu ulic Twardej i Mariańskiej spółka Mariańska Hotel Invest kupiła od miasta w październiku 2021 roku. Transakcja opiewała na kwotę 26,5 mln zł, co w tamtym czasie oznaczało rekordową stawkę około 26 tys. zł za metr kwadratowy gruntu sprzedawanego przez warszawski samorząd.

Będzie to dziewiąty obiekt sieci hoteli PURO w Polsce i trzeci w samej Warszawie.

Renomowani projektanci i duński styl

Za stronę architektoniczną inwestycji odpowiada ceniona polska pracownia . Z kolei wystrój wnętrz 202 pokoi oraz przestrzeni wspólnych przygotuje duńskie studio Norm Architects, znane z minimalistycznego i funkcjonalnego podejścia do designu. Główną atrakcją obiektu ma być basen umieszczony na dachu, skąd goście będą mogli podziwiać panoramę centrum stolicy.