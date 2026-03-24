Życie Warszawy
Przedwojenne skarby pod placem Piłsudskiego. Ruszyły wykopaliska

Publikacja: 24.03.2026 18:30

Porcelanowa filiżanka z fabryki Hutschenreuther to jedno z pierwszych odkryć wykopalisk na terenie Pałacu Bruhla.

M.B.
Archeolodzy rozpoczęli wielkie badanie terenu po dawnym Pałacu Brühla. Już pierwsze dni prac przyniosły ciekawe znaleziska, w tym przedwojenną słuchawkę telefonu i butelki z warszawskich browarów, które przeleżały w ziemi ponad osiemdziesiąt lat.

Sezon archeologiczny w sercu Warszawy zaczął się od mocnego akcentu. Specjaliści pracujący w narożniku placu Piłsudskiego wydobyli z ziemi przedmioty codziennego użytku, które dają nam wgląd w życie przedwojennej stolicy. Wśród znalezisk znalazła się słuchawka telefonu marki Ericsson, szklana butelka z kultowego wolskiego browaru Haberbusch i Schiele oraz porcelanowa filiżanka z fabryki Hutschenreuther. Wszystkie te obiekty są teraz starannie oczyszczane i trafią do wstępnej konserwacji.

Wśród znalezisk znalazła się słuchawka telefonu marki Ericsson

Wykopaliska obejmują ogromny teren o powierzchni ponad 8 tys. m2. To pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej i uprzątnięcia gruzów, kiedy naukowcy mogą tak dokładnie zbadać to miejsce.

Historyczna perła odzyska dawny blask

Obecne prace przy zbiegu ulic Wierzbowej i Fredry to coś więcej niż poszukiwanie pamiątek. To kluczowy etap przygotowań do odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. Pałac Brühla, który do grudnia 1944 roku był jedną z najpiękniejszych rokokowych budowli w mieście, ma zostać odtworzony w kształcie, jaki posiadał w przededniu wybuchu wojny.

Po geodezyjnym wytyczeniu terenu i sprawdzeniu go przez saperów, ciężki sprzęt usuwa tylko wierzchnią warstwę ziemi.

Archeolodzy szukają przede wszystkim oryginalnych elementów rzeźbiarskich i architektonicznych. Odnalezienie detali dawnej elewacji pozwoli architektom na niezwykle precyzyjne odtworzenie dekoracji budynku, który przed wojną służył jako siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ręczna robota tuż pod warstwą ziemi

Prace na tak dużą skalę wymagają ogromnej ostrożności. Po geodezyjnym wytyczeniu terenu i sprawdzeniu go przez saperów, ciężki sprzęt usuwa tylko wierzchnią warstwę ziemi. Gdy ekipa dociera do poziomu dawnych piwnic i fundamentów, koparki ustępują miejsca łopatom i pędzlom. Ręczne odsłanianie murów ma zapobiec uszkodzeniu cennych reliktów.

Plan wygrodzeń terenu związanych z badaniami poprzedzającymi odbudowę Pałaców Bruhla i Saskiego

W wykopaliska zaangażowane jest konsorcjum specjalistów, w tym eksperci z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Badacze mają pełne ręce roboty, bo odkrywanie kolejnych warstw historycznych potrwa przynajmniej do jesieni. Co więcej, prace na terenie dawnego Ogrodu Becka będą kontynuowane także w przyszłym roku. Każdy odnaleziony fragment muru czy drobny przedmiot przybliża nas do momentu, w którym ta część Warszawy znów będzie wyglądać jak na starych fotografiach.

