Przedwojenne skarby pod placem Piłsudskiego. Ruszyły wykopaliska

Archeolodzy rozpoczęli wielkie badanie terenu po dawnym Pałacu Brühla. Już pierwsze dni prac przyniosły ciekawe znaleziska, w tym przedwojenną słuchawkę telefonu i butelki z warszawskich browarów, które przeleżały w ziemi ponad osiemdziesiąt lat.



Sezon archeologiczny w sercu Warszawy zaczął się od mocnego akcentu. Specjaliści pracujący w narożniku placu Piłsudskiego wydobyli z ziemi przedmioty codziennego użytku, które dają nam wgląd w życie przedwojennej stolicy. Wśród znalezisk znalazła się słuchawka telefonu marki Ericsson, szklana butelka z kultowego wolskiego browaru Haberbusch i Schiele oraz porcelanowa filiżanka z fabryki Hutschenreuther. Wszystkie te obiekty są teraz starannie oczyszczane i trafią do wstępnej konserwacji.

Wśród znalezisk znalazła się słuchawka telefonu marki Ericsson Foto: T. Tołłoczko

Wykopaliska obejmują ogromny teren o powierzchni ponad 8 tys. m2. To pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej i uprzątnięcia gruzów, kiedy naukowcy mogą tak dokładnie zbadać to miejsce.

Historyczna perła odzyska dawny blask

Obecne prace przy zbiegu ulic Wierzbowej i Fredry to coś więcej niż poszukiwanie pamiątek. To kluczowy etap przygotowań do odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. Pałac Brühla, który do grudnia 1944 roku był jedną z najpiękniejszych rokokowych budowli w mieście, ma zostać odtworzony w kształcie, jaki posiadał w przededniu wybuchu wojny.