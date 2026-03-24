Tramwaj ruszający z przystanku uderzył w pojazd komunikacji autobusowej przejeżdżający przez rondo
Do zderzenia doszło w momencie, gdy tramwaj ruszający z przystanku uderzył w pojazd komunikacji autobusowej przejeżdżający przez rondo. Siła uderzenia była na tyle duża, że w autobusie zostały wyłamane drzwi, wybito szyby oraz poważnie uszkodzono karoserię. Jak potwierdził rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz, pomoc medyczna była konieczna dla trzech pasażerów autobusu oraz jednej osoby podróżującej tramwajem.
Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna, policja oraz służby techniczne. Policjanci zabezpieczają obecnie monitoring oraz ślady na jezdni, co pozwoli na dokładne ustalenie przyczyn wypadku.
Zdarzenie w tak kluczowym punkcie stolicy spowodowało natychmiastowe kłopoty komunikacyjny. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegł przed dużymi opóźnieniami i przekierował tramwaje linii 9 i 24 oraz autobusy linii 123, 138 i 509 na trasy objazdowe.Kierowcom samochodów osobowych zalecono omijanie tego rejonu miasta i wybieranie Mostu Łazienkowskiego lub Mostu Świętokrzyskiego.
Przed godziną 14 ruch tramwajów, autobusów i aut prywatnych wracał już do normalnego porządku.