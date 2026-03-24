Na jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Warszawy doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Po godzinie 12.30 tramwaj linii 24 uderzył w tył autobusu linii 123. W wyniku wypadku cztery osoby zostały ranne i trafiły pod opiekę ratowników.



Do zderzenia doszło w momencie, gdy tramwaj ruszający z przystanku uderzył w pojazd komunikacji autobusowej przejeżdżający przez rondo. Siła uderzenia była na tyle duża, że w autobusie zostały wyłamane drzwi, wybito szyby oraz poważnie uszkodzono karoserię. Jak potwierdził rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz, pomoc medyczna była konieczna dla trzech pasażerów autobusu oraz jednej osoby podróżującej tramwajem.

Reklama Reklama

W autobusie zostały wyłamane drzwi, wybito szyby oraz poważnie uszkodzono karoserię Foto: Paweł Supernak

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna, policja oraz służby techniczne. Policjanci zabezpieczają obecnie monitoring oraz ślady na jezdni, co pozwoli na dokładne ustalenie przyczyn wypadku.

Utrudnienia dla pasażerów i kierowców

Zdarzenie w tak kluczowym punkcie stolicy spowodowało natychmiastowe kłopoty komunikacyjny. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegł przed dużymi opóźnieniami i przekierował tramwaje linii 9 i 24 oraz autobusy linii 123, 138 i 509 na trasy objazdowe.Kierowcom samochodów osobowych zalecono omijanie tego rejonu miasta i wybieranie Mostu Łazienkowskiego lub Mostu Świętokrzyskiego.

Przed godziną 14 ruch tramwajów, autobusów i aut prywatnych wracał już do normalnego porządku.