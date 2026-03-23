Cztery ofiary pożaru na Ursynowie. Prokuratorskie śledztwo odpowie co wydarzyło się w trakcie remontu strzelnicy

W sobotnie popołudnie w biurowcu na warszawskim Ursynowie doszło do dramatycznego zdarzenia. Ogień wybuchł w lokalu usługowym, w którym od około roku nie prowadzono działalności, a w ostatnim czasie trwały prace remontowe. Żywioł był na tyle silny, że zniszczył pomieszczenia o powierzchni ok. 300 m2, a także stojącego w pobliżu busa marki Iveco i kontener na odpady.
W wyniku pożaru śmierć poniosło czterech pracowników firmy remontowej: dwóch obywateli Polski w wieku 45 i 48 lat oraz dwóch obywateli Ukrainy w wieku 33 i 49 lat. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitali. Stan 40-letniego Polaka jest określany jako bardzo ciężki – mężczyzna do tej pory nie odzyskał przytomności. Drugi z poszkodowanych, 46-letni obywatel Ukrainy, doznał lżejszych obrażeń i po udzieleniu pomocy medycznej oraz przesłuchaniu przez śledczych opuścił już placówkę.
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła oficjalne śledztwo. Dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledczy zabezpieczyli już nagrania z monitoringu, które potwierdzają wyjątkowo dynamiczny i gwałtowny przebieg pożaru wewnątrz budynku. Przeprowadzono również wielogodzinne oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
Służby jednoznacznie zaprzeczyły pojawiającym się wcześniej informacjom o obecności broni lub amunicji w lokalu. Mimo relacji świadków, którzy słyszeli huki przypominające wystrzały, na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych.
Choć oficjalna przyczyna zostanie ustalona dopiero po uzyskaniu pełnej opinii biegłego, śledczy analizują przebieg prac remontowych. Z ustaleń wynika, że robotnicy zajmowali się między innymi renowacją kulochwytów. Specjaliści wskazują, że stare elementy infrastruktury strzelniczej mogą zawierać pył ołowiany i resztki niespalonego prochu, które w kontakcie z iskrą z elektronarzędzi tworzą mieszankę skrajnie łatwopalną.
Obecnie trwają przesłuchania osób powiązanych z przebudową lokalu. Zeznania składają między innymi przedstawiciele firmy budowlanej oraz zleceniodawcy robót, aby dokładnie ustalić, czy na placu budowy zachowano wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa.