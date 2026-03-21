W sobotnie popołudnie na warszawskim Ursynowie doszło do tragicznego w skutkach pożaru, w którym zginęły cztery osoby. Ogień wybuchł w zaparkowanym aucie i szybko przeniósł się na budynek strzelnicy, wymuszając interwencję licznych służb ratunkowych.



Do niebezpiecznej sytuacji doszło około godziny 14:12 przy ulicy Migdałowej 4. Według wstępnych ustaleń ogień pojawił się najpierw w zaparkowanym samochodzie dostawczym. Płomienie bardzo szybko się rozprzestrzeniły, zajmując pobliski kontener na śmieci oraz budynek strzelnicy, w którym w tym czasie trwały prace remontowe. Świadkowie zdarzenia informowali również o słyszalnych w okolicy wybuchach, co dodatkowo przyspieszyło rozwój pożaru.

Akcja ratunkowa i bilans ofiar

Na miejsce natychmiast zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Skala zdarzenia wymagała również wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętych działań, bilans pożaru okazał się tragiczny. Służby potwierdziły śmierć czterech osób. Dwie kolejne osoby zostały ranne – jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem do szpitala, natomiast druga otrzymała niezbędną pomoc medyczną bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Prace służb i wyjaśnianie przyczyn

Teren wokół ulicy Migdałowej został całkowicie odgrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Obecnie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, których zadaniem jest dokładne odtworzenie przebiegu wydarzeń. Kluczowym elementem śledztwa będzie ustalenie, co bezpośrednio doprowadziło do pojawienia się ognia w pojeździe oraz czy remont obiektu miał wpływ na tragiczny obrót spraw.