14.5°C
1017.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Mefedron i marihuana w szafie. Finał policyjnej akcji na Woli

Publikacja: 23.03.2026 08:15

Wewnątrz lokalu mundurowi natrafili na pokaźne zapasy marihuany oraz mefedronu.

Wewnątrz lokalu mundurowi natrafili na pokaźne zapasy marihuany oraz mefedronu.

Foto: policja

M.B.
Warszawscy kryminalni zarekwirowali domowe zapasy 38-latka, wśród których znaleźli spore ilości zabronionych substancji. Mężczyzna trafił prosto z mieszkania do celi, a za posiadanie narkotyków grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.

Akcja policjantów z Wydziału Kryminalnego na Woli nie była dziełem przypadku. Funkcjonariusze od pewnego czasu prowadzili działania operacyjne, które pozwoliły im wytypować konkretny adres.

38-latek usłyszał tam zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psycho

38-latek usłyszał tam zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Foto: policja

Gdy zapukali do drzwi 38-latka, ich przypuszczenia szybko się potwierdziły. Wewnątrz lokalu mundurowi natrafili na pokaźne zapasy marihuany oraz mefedronu. Wszystkie znalezione środki zostały zabezpieczone, a ich właściciel musiał pożegnać się z wolnością.

Z mieszkania przed oblicze prokuratora

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, gdzie spędził noc, czekając na dalsze kroki prawne. Po skompletowaniu materiału dowodowego sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.

Posiadanie tak dużych ilości nielegalnych substancji traktowane jest niezwykle poważnie.

Reklama
Reklama

38-latek usłyszał tam zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, jest to przestępstwo, za które kodeks przewiduje surowe konsekwencje.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA