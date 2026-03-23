Mefedron i marihuana w szafie. Finał policyjnej akcji na Woli

Warszawscy kryminalni zarekwirowali domowe zapasy 38-latka, wśród których znaleźli spore ilości zabronionych substancji. Mężczyzna trafił prosto z mieszkania do celi, a za posiadanie narkotyków grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.



Akcja policjantów z Wydziału Kryminalnego na Woli nie była dziełem przypadku. Funkcjonariusze od pewnego czasu prowadzili działania operacyjne, które pozwoliły im wytypować konkretny adres.

38-latek usłyszał tam zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Gdy zapukali do drzwi 38-latka, ich przypuszczenia szybko się potwierdziły. Wewnątrz lokalu mundurowi natrafili na pokaźne zapasy marihuany oraz mefedronu. Wszystkie znalezione środki zostały zabezpieczone, a ich właściciel musiał pożegnać się z wolnością.

Z mieszkania przed oblicze prokuratora

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, gdzie spędził noc, czekając na dalsze kroki prawne. Po skompletowaniu materiału dowodowego sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.