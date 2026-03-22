Życie Warszawy
Nocna obława na przewozy osób w Warszawie

Publikacja: 22.03.2026 09:45

Efektem działań było zatrzymanie 18 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Uzbekistanu, Gruzji, Tadżykistanu oraz Kolumbii, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie.

M.B.
Stołeczni policjanci sprawdzili ponad tysiąc aut w ramach akcji Bezpieczne przewozy. Zatrzymano 18 osób, w tym kierowców poszukiwanych i przebywających w Polsce nielegalnie. Służby odebrały też kilkanaście praw jazdy i dziesiątki dowodów rejestracyjnych.

Podczas piątkowej nocy funkcjonariusze z różnych jednostek, wspierani przez Straż Graniczną, ITD oraz KAS, skoncentrowali się na kontroli kierowców świadczących usługi transportowe. Łącznie w ciągu zaledwie kilku godzin przeprowadzono 1190 kontroli.

Statystyki pokazują, że zdecydowaną większość kontrolowanych, bo aż 952 osoby, stanowili obcokrajowcy. Mundurowi sprawdzali nie tylko trzeźwość i uprawnienia, ale także legalność pobytu oraz stan techniczny pojazdów poruszających się po warszawskich ulicach.

Szeroka lista naruszeń i zatrzymania

Efektem działań było zatrzymanie 18 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Uzbekistanu, Gruzji, Tadżykistanu oraz Kolumbii, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie. Policjanci ujęli także dwie osoby poszukiwane w systemie SIS, dwóch kierowców z podrobionymi dokumentami oraz dwie osoby posiadające przy sobie środki odurzające. Na gorącym uczynku wpadł również jeden nietrzeźwy kierowca.

Służby nie miały pobłażania dla złego stanu technicznego aut. Z trasy wycofano 38 pojazdów, zatrzymując ich dowody rejestracyjne. Dodatkowo 16 kierujących musiało pożegnać się z prawem jazdy ze względu na powagę popełnionych wykroczeń.

Setki mandatów i dalsze kontrole

Podczas akcji odnotowano 285 wykroczeń drogowych oraz 13 naruszeń przepisów o transporcie drogowym. W działania zaangażowane były liczne wydziały Komendy Stołecznej Policji, w tym funkcjonariusze ruchu drogowego oraz oddziały prewencji. Współpraca wielu służb ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa pasażerów, którzy coraz częściej korzystają z aplikacji oferujących przejazdy.

