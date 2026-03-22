Nocna obława na przewozy osób w Warszawie

Podczas piątkowej nocy funkcjonariusze z różnych jednostek, wspierani przez Straż Graniczną, ITD oraz KAS, skoncentrowali się na kontroli kierowców świadczących usługi transportowe. Łącznie w ciągu zaledwie kilku godzin przeprowadzono 1190 kontroli.
Statystyki pokazują, że zdecydowaną większość kontrolowanych, bo aż 952 osoby, stanowili obcokrajowcy. Mundurowi sprawdzali nie tylko trzeźwość i uprawnienia, ale także legalność pobytu oraz stan techniczny pojazdów poruszających się po warszawskich ulicach.
Efektem działań było zatrzymanie 18 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Uzbekistanu, Gruzji, Tadżykistanu oraz Kolumbii, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie. Policjanci ujęli także dwie osoby poszukiwane w systemie SIS, dwóch kierowców z podrobionymi dokumentami oraz dwie osoby posiadające przy sobie środki odurzające. Na gorącym uczynku wpadł również jeden nietrzeźwy kierowca.
Służby nie miały pobłażania dla złego stanu technicznego aut. Z trasy wycofano 38 pojazdów, zatrzymując ich dowody rejestracyjne. Dodatkowo 16 kierujących musiało pożegnać się z prawem jazdy ze względu na powagę popełnionych wykroczeń.
Podczas akcji odnotowano 285 wykroczeń drogowych oraz 13 naruszeń przepisów o transporcie drogowym. W działania zaangażowane były liczne wydziały Komendy Stołecznej Policji, w tym funkcjonariusze ruchu drogowego oraz oddziały prewencji. Współpraca wielu służb ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa pasażerów, którzy coraz częściej korzystają z aplikacji oferujących przejazdy.
Policja podkreśla, że zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie osób jest dla nich priorytetem. To była już kolejna taka akcja w tym miesiącu, a służby zapowiadają, że podobne kontrole będą regularnie powtarzane w przyszłości.