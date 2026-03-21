Niebezpieczny atak w warszawskim tramwaju. Napastnik z nożem obezwładniony przez pasażerów

W Al. Jerozolimskich doszło do groźnego incydentu z udziałem 28-latka, który zaatakował pasażera nożem kuchennym. Dzięki błyskawicznej reakcji świadków oraz policji nikt nie ucierpiał, a agresor trafił już do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.



Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór podczas zwykłego kursu tramwajem przez centrum stolicy. Agresję 28-letniego obywatela Polski wywołał fakt, że jeden z pasażerów rozmawiał przez telefon w języku ukraińskim. Napastnik najpierw zaczął zaczepiać 20-letniego mężczyznę, a następnie wyciągnął nóż o dwunastocentymetrowym ostrzu i wyprowadził co najmniej dwa ciosy w kierunku brzucha ofiary.

Podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie

Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, jednak tragicznego finału udało się uniknąć dzięki zdecydowanej postawie osób postronnych. Pasażerowie nie pozostali obojętni na przemoc i wspólnymi siłami obezwładnili uzbrojonego mężczyznę.

Szybka interwencja policji w Alejach Jerozolimskich

W tym samym czasie na zdarzenie zareagowali funkcjonariusze patrolujący okolice Alej Jerozolimskich. Policjanci ze Śródmieścia błyskawicznie przejęli napastnika, odebrali mu niebezpieczne narzędzie i zakuli w kajdanki. Na miejscu przeprowadzono szczegółowe oględziny, a zabezpieczony nóż kuchenny posłuży jako dowód w sprawie.