Niebezpieczny atak w warszawskim tramwaju. Napastnik z nożem obezwładniony przez pasażerów

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór podczas zwykłego kursu tramwajem przez centrum stolicy. Agresję 28-letniego obywatela Polski wywołał fakt, że jeden z pasażerów rozmawiał przez telefon w języku ukraińskim. Napastnik najpierw zaczął zaczepiać 20-letniego mężczyznę, a następnie wyciągnął nóż o dwunastocentymetrowym ostrzu i wyprowadził co najmniej dwa ciosy w kierunku brzucha ofiary.
Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, jednak tragicznego finału udało się uniknąć dzięki zdecydowanej postawie osób postronnych. Pasażerowie nie pozostali obojętni na przemoc i wspólnymi siłami obezwładnili uzbrojonego mężczyznę.
W tym samym czasie na zdarzenie zareagowali funkcjonariusze patrolujący okolice Alej Jerozolimskich. Policjanci ze Śródmieścia błyskawicznie przejęli napastnika, odebrali mu niebezpieczne narzędzie i zakuli w kajdanki. Na miejscu przeprowadzono szczegółowe oględziny, a zabezpieczony nóż kuchenny posłuży jako dowód w sprawie.
Co istotne, mimo wyprowadzonych ciosów, zaatakowany 20-latek nie odniósł żadnych obrażeń fizycznych. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany 28-latek w chwili ataku był trzeźwy. Prosto z miejsca zdarzenia został przewieziony do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie podjęto dalsze kroki prawne.
Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie poważnych zarzutów. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście oskarżyła go o usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ze względu na charakter czynu oraz zagrożenie, jakie mężczyzna stwarzał dla otoczenia, śledczy wnioskowali o najsurowszy środek zapobiegawczy.
Sąd w pełni przychylił się do tego wniosku, decydując, że podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za próbę doprowadzenia do tak ciężkich obrażeń ciała 28-latkowi grozi teraz kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.