Zaawansowane prace fundamentowe w centrum Warszawy. Powstaje apartamentowiec przy Grzybowskiej

W Śródmieściu trwają intensywne prace fundamentowe pod inwestycję Apartamenty Grzybowska 11. Nowoczesny, 9-kondygnacyjny budynek Dom Development powstaje w niedalekiej okolicy Ronda ONZ.



W ścisłym centrum, przy skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i al. Jana Pawła II, realizowana jest inwestycja mieszkaniowa Apartamenty Grzybowska 11. Projekt Dom Development obejmuje budowę dziewięciokondygnacyjnego budynku z częścią usługową w parterze oraz garażem podziemnym. Za roboty geotechniczne i fundamentowe odpowiada Soletanche Polska.

Reklama Reklama

Projekt Dom Development obejmuje budowę dziewięciokondygnacyjnego budynku z częścią usługową w parterze oraz garażem podziemnym. Foto: mat. pras.

Prace fundamentowe w wymagającej, śródmiejskiej lokalizacji

Realizacja inwestycji w już i tak bardzo ścisłej zabudowie wymaga precyzyjnej organizacji robót. Zakres prac geotechnicznych obejmuje wykonanie ściany szczelinowej o grubości 60 centymetrów i sięgającej niemal 11 metrów poniżej poziomu terenu. Konstrukcja została dodatkowo zabezpieczona systemem stalowych rozpór, co umożliwia bezpieczne prowadzenie wykopu w gęstej zabudowie.

Zawiesina polimerowa zamiast bentonitu

Przy realizacji ściany szczelinowej zastosowano zawiesinę polimerową, która coraz częściej wykorzystywana jest jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej płuczki bentonitowej.