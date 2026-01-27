0.2°C
Życie Warszawy
Zaawansowane prace fundamentowe w centrum Warszawy. Powstaje apartamentowiec przy Grzybowskiej

Publikacja: 27.01.2026 16:10

Odbiory mieszkań w Apartamentach Grzybowska 11 zaplanowano na II kwartał 2027 roku.

Foto: mat. pras.

M.B.
W Śródmieściu trwają intensywne prace fundamentowe pod inwestycję Apartamenty Grzybowska 11. Nowoczesny, 9-kondygnacyjny budynek Dom Development powstaje w niedalekiej okolicy Ronda ONZ.

W ścisłym centrum, przy skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i al. Jana Pawła II, realizowana jest inwestycja mieszkaniowa Apartamenty Grzybowska 11. Projekt Dom Development obejmuje budowę dziewięciokondygnacyjnego budynku z częścią usługową w parterze oraz garażem podziemnym. Za roboty geotechniczne i fundamentowe odpowiada Soletanche Polska.

Foto: mat. pras.

Prace fundamentowe w wymagającej, śródmiejskiej lokalizacji

Realizacja inwestycji w już i tak bardzo ścisłej zabudowie wymaga precyzyjnej organizacji robót. Zakres prac geotechnicznych obejmuje wykonanie ściany szczelinowej o grubości 60 centymetrów i sięgającej niemal 11 metrów poniżej poziomu terenu. Konstrukcja została dodatkowo zabezpieczona systemem stalowych rozpór, co umożliwia bezpieczne prowadzenie wykopu w gęstej zabudowie.

Zawiesina polimerowa zamiast bentonitu

Przy realizacji ściany szczelinowej zastosowano zawiesinę polimerową, która coraz częściej wykorzystywana jest jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej płuczki bentonitowej. 

Foto: mat. pras.

Jak podkreśla Anna Szafrańska-Angelaki, Kierownik Projektu w Soletanche Polska, sprawna organizacja i doświadczenie zespołu pozwoliły osiągnąć tempo realizacji trzech sekcji ściany szczelinowej dziennie, co odpowiada około 260 m² gotowej konstrukcji na dobę. Zastosowane rozwiązania przynoszą również korzyści środowiskowe i logistyczne – ograniczają ilość odpadów, zmniejszają zużycie materiałów oraz redukują zapotrzebowanie na zaplecze technologiczne placu budowy.

180 mieszkań o podwyższonym standardzie

Apartamenty Grzybowska 11 to projekt obejmujący 180 mieszkań o metrażach od 26 do 76 m² i wysokości pomieszczeń 2,76 m. W ofercie znajdują się lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe. Na parterze zaplanowano cztery lokale usługowe, a pod budynkiem powstanie parking samochodowy.

W ofercie znajdują się lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe.

Foto: mat. pras.

Nowoczesna architektura i rozwiązania prośrodowiskowe

Bryła budynku łączy beton zbrojony włóknem szklanym z dekoracyjnymi tynkami, szklanymi balustradami oraz panelami i przesuwnymi okiennicami w kolorze miedzi. Wnętrza wspólne zaprojektowano z myślą o reprezentacyjnym charakterze – z lobby wyposażonym w recepcję i wykończenia z naturalnych materiałów.

Dla mieszkańców zaplanowano ogólnodostępną strefę zielonego relaksu

Foto: mat. pras.

Inwestycja przewiduje również szereg nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, system smart building, wideodomofony, infrastruktura dla rowerzystów oraz przestrzeń coworkingowa typu workroom. Dla mieszkańców zaplanowano także ogólnodostępną strefę zielonego relaksu.

Po zakończeniu prac podziemnych rozpocznie się realizacja konstrukcji nadziemnej.

Foto: mat. pras.

Harmonogram inwestycji

Po zakończeniu prac podziemnych rozpocznie się realizacja konstrukcji nadziemnej. Odbiory mieszkań w Apartamentach Grzybowska 11 zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku. 

